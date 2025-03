Fascino, arte, testimonianze storiche, paesaggi incontaminati e un’accoglienza calorosa fanno dei piccoli borghi italiani mete turistiche sempre più gettonate. Holidu, piattaforma specializzata in affitti per le vacanze, ha pubblicato la classifica delle località del Belpaese con meno di 5000 abitanti più ricercate online dagli italiani. Nella top 10 di Small Cities 2025 spicca Maratea, in Basilicata, seguita da San Vito Lo Capo e Positano. Di seguito, esploriamo i dieci borghi italiani che intercettano maggior interesse sul web, analizzando il volume di ricerche mensili e il prezzo medio per notte delle strutture ricettive.

Primo fra i borghi italiani: Maratea, Basilicata

Situata sulla costa tirrenica della Basilicata, Maratea è conosciuta come la “Perla del Tirreno”. Con una popolazione di 4.943 abitanti, questo incantevole borgo ha registrato un volume di ricerca mensile di 111.140, posizionandosi al primo posto tra i piccoli centri più ricercati online. Il prezzo medio per notte in una casa vacanze a Maratea è di 167€.

Borghi italiani top: San Vito Lo Capo al secondo posto

Nella splendida Sicilia, San Vito Lo Capo è celebre per le sue spiagge bianche e le acque cristalline, oltre che per la tradizione gastronomica (famoso il cous cous di pesce) e la vicina Riserva Naturale delle Zingaro. Con 4.779 residenti, questo borgo ha un volume di ricerca mensile di 91.860, attestandosi al secondo posto. Il costo medio per notte in una casa vacanze è di 146€.

Borghi selezionati da Holidu: terza posizione per Positano

Affacciata sulla Costiera Amalfitana, Positano è un gioiello campano con 3.836 abitanti. Le sue case colorate e le strette viuzze attirano un volume di 91.510 ricerche mensili, posizionandola al terzo posto della classifica di Holidu. Il prezzo medio per notte è di 814€, riflettendo la sua esclusività.

4. Portofino, Liguria

Questo pittoresco borgo ligure conta solo 372 abitanti, ma la sua fama mondiale gli conferisce un volume di 91.390 ricerche mensili su web, collocandolo al quarto posto. Il prezzo medio per notte in una casa vacanze a Portofino è di 423€.

5. Amalfi, Campania

Con 4.901 residenti, Amalfi è un altro tesoro della Campania. Il suo patrimonio storico e le bellezze naturali generano un volume di 91.060 ricerche mensili, posizionandola al quinto posto. Il costo medio per notte è di 317€.

6. Favignana, Sicilia

Isola principale dell’arcipelago delle Egadi, Favignana ha 4.289 abitanti. Le sue acque turchesi attirano un volume di 75.140 ricerche mensili , collocandola al sesto posto. Il prezzo medio per notte è di 180€.

7. Sperlonga, Lazio

Questo affascinante borgo laziale conta 3.199 residenti. Le sue spiagge e il centro storico assicurano 75.040 ricerche mensili e il settimo posto nella top ten di Holidu. Il costo medio per notte è di 229€.

8. Courmayeur, Valle d’Aosta

Situata ai piedi del Monte Bianco, Courmayeur unisce passione per la montagna e mondanità. Le sue piste da sci e il panorama unico generano un volume di 74.980 ricerche mensili, che equivalgono all’ottavo posto in classifica. Per pernottare nella cittadina valdostana, che conta 2.761 abitanti, prezzo medio è di 300€.

9. Pienza, Toscana

Nel cuore della Val d’Orcia, Pienza è un borgo con 2.056 residenti. La sua architettura rinascimentale garantisce un volume di 61.670 ricerche mensili: nono posto per la cittadina toscana considerata Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Il costo medio per notte è di 171€.

10. Bormio, Lombardia

Con 4.160 abitanti, Bormio è una rinomata località termale e sciistica valtellinese. Il suo volume di ricerca mensile è di 61.570, collocandola al decimo posto. Il prezzo medio per notte in una casa vacanze è di 203€.

Leggi anche Organizzare un viaggio con i nonni: perché sì