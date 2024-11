Nel panorama delle catene alberghiere internazionali, tre marchi spagnoli si distinguono per la loro eccellenza, guadagnandosi il primo posto nella classifica delle 37 migliori catene alberghiere per il 2024. Iberostar, Paradores e Riu – secondo il sondaggio condotto dal sito britannico Which? – hanno raggiunto il vertice con punteggi eccellenti, tutti pari all’85% nelle valutazioni dei clienti. Which? ha incluso queste tre catene tra i “Which? Recommended Provider”. Iberostar e Paradores hanno inoltre ricevuto anche il badge di “Great Value”, un premio che sottolinea l’ottimo rapporto qualità-prezzo offerto ai clienti.

Iberostar, un’esperienza a 5 stelle

Uno dei marchi più noti nel settore, Iberostar, vanta una lunga tradizione che affonda le radici in una famiglia di calzolai di Maiorca. Oggi, il brand è diventato un vero e proprio impero con oltre 100 strutture in Europa, Africa e nelle Americhe. «Il cuore del suo portfolio sono gli hotel all-inclusive sulla spiaggia, con attività come yoga e paddle boarding, oltre a cocktail a bordo piscina, tutto incluso nel prezzo», spiega il sito britannico. La catena ha ricevuto numerosi consensi dai clienti, che lodano il servizio clienti “di prima classe” e gli spazi “bellissimi”, confermando la qualità e l’affidabilità dell’esperienza offerta da Iberostar.

Riu: tradizione familiare e destinazioni uniche

Anche Riu, altro marchio originario di Maiorca, ha ricevuto lodi simili. «Un’altra azienda a conduzione familiare fondata a Maiorca, ha ricevuto anch’essa una serie di valutazioni a cinque e quattro stelle, tra cui cinque stelle per le sue posizioni, che spaziano da un’isola privata alle Maldive a una laguna di acqua salata piena di uccelli esotici a Gran Canaria», spiega Which?. I clienti hanno anche elogiato la qualità del cibo e delle bevande, con buffet e ristoranti specializzati che offrono una vasta scelta culinaria. Le recensioni abbondano di aggettivi come “favolosi”, “eccezionali” ed “eccellenti”, confermando che Riu è sinonimo di qualità e lusso.

Paradores: un soggiorno tra storia e cultura

I Paradores, invece, si sono distinti come la scelta ideale per chi cerca un’esperienza culturale unica in Spagna. Questi hotel, gestiti dallo stato, sono situati in alcuni degli edifici più affascinanti e storici del Paese, come castelli restaurati, palazzi e monasteri. Pur variando i prezzi a seconda della posizione, Paradores ha ricevuto molteplici recensioni positive, con i turisti che apprezzano l’«eccellente servizio, l’eccellente cibo e gli edifici fantastici», rendendo questa catena ideale per chi cerca un soggiorno ricco di storia e atmosfera.

Altre catene con valutazioni eccellenti

Oltre ai tre marchi spagnoli, altri brand di alto livello hanno ottenuto punteggi elevati nella classifica, tra cui Relais & Châteaux (84%), Pestana e Leading Hotels of the World (83%), e Melia Hotels con un punteggio di 80%. Logis Hotels (81%), che offre un ottimo rapporto qualità-prezzo con prezzi medi di 108 sterline a notte, ha ottenuto anche il badge di Great Value, confermando che non è solo la grandezza a determinare la qualità, ma anche l’efficacia nell’offrire un’esperienza conveniente e soddisfacente.

Catene alberghiere con punteggi bassi

D’altra parte, alcuni dei marchi più conosciuti a livello mondiale non sono riusciti a impressionare i clienti, trovandosi nella parte inferiore della classifica. Hilton, con le sue diverse sotto-categorie come Hampton by Hilton (58%), Doubletree (61%), e Hilton Garden Inn (62%), ha registrato punteggi deludenti, con solo Hilton che si è piazzato più in alto con un punteggio di 68%. Anche Wyndham (60%) ha ricevuto una valutazione poco soddisfacente. Il marchio francese Campanile, molto diffuso nelle aree ad alta frequentazione come aeroporti e autostrade, si è posizionato in fondo alla classifica con un deludente punteggio del 57%.

La metodologia della classifica

Questa classifica, che raccoglie i punteggi di 37 marchi internazionali, è stata stilata tramite un sondaggio condotto dal sito Which? su oltre 2.000 persone. I partecipanti sono stati invitati a valutare la loro esperienza di soggiorno in base a dieci criteri, tra cui pulizia, comfort del letto, servizio clienti e rapporto qualità-prezzo. Which? ha sottolineato che i marchi più noti non sono sempre quelli che offrono la migliore esperienza, indicando che i marchi a conduzione familiare, come Iberostar, Riu e Paradores, spesso superano i grandi nomi quando si tratta di offrire un soggiorno di qualità.

Il fascino dei marchi a conduzione familiare

Come affermato da Rory Boland, direttore di Which? Travel: «Il nostro sondaggio ha rilevato che i marchi più piccoli e a conduzione familiare spesso battono i nomi più noti quando si tratta di offrire una vacanza eccezionale, con i marchi spagnoli che dominano la vetta della classifica. Aziende a conduzione familiare come Riu e Iberostar hanno impressionato gli ospiti con il loro eccellente servizio clienti, l’ottimo cibo e bevande e le splendide posizioni, mentre gli hotel statali Paradores si sono dimostrati popolari per le loro esclusive proprietà storiche». Questo trend dimostra che la qualità del servizio e l’attenzione ai dettagli sono più importanti della notorietà del marchio.

