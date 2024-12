Le strade imbiancate, le luminarie di Natale, i mercatini, le piste di pattinaggio all’aperto. Durante la stagione più fredda è bello partire alla scoperta di città che in questa stagione sono ancora più affascinanti grazie anche all’atmosfera natalizia. Ma quali sono le città invernali più belle del mondo? A questa domanda ha risposto uno studio della catena di hotel Premier, che ha analizzato le preferenze dei propri clienti e anche, attraverso l’eye-tracking, il modo in cui loro sguardo cambia quando si ritrovano davanti una immagine della meta che stanno cercando.

Ecco le città invernali più belle del mondo

Secondo la ricerca, la città invernale più bella del mondo è New York, seguita da Liverpool e Londra. Anche le scozzesi Edimburgo e Aberdeen piacciono tanto ai turisti invernali. Tra le altre ci sono Dublino, Boston, Colonia e Stoccolma.

L’inverno a New York

Lo studio ha preso in considerazione 72 città in tutto il mondo. Lo scopo era scoprire quali sono quelle visivamente più attraenti anche quando il clima è più freddo. New York è risultata la città dallo sfondo perfetto per i mesi invernali freddi e a volte cupi, grazie all’architettura che acquista un fascino ancora più gotico quando le strade sono ammantate dalla nebbia. I suoi vicoli pittoreschi e i pub caldi la rendono la destinazione perfetta per chi ama una vacanza al freddo, ma con tanti angoli accoglienti dove sorseggiare una tazza di tè caldo.

Natale a Liverpool

Liverpool è una città accogliente tutto l’anno, anche in inverno. Il mix di edifici moderni e l’architettura storica offrono uno sfondo unico, arricchito dalle luci scintillanti degli edifici e dai bagliori delle decorazioni natalizie. L’Albert Dock con i suoi numerosi ristoranti e caffè è un ottimo posto per rifugiarsi dal freddo. L’inverno è anche un ottimo momento per visitare alcune delle attrazioni più importanti della città, come il Beatles Story Museum, la Tate Liverpool e il Museo di Liverpool, che in questa stagione hanno meno visitatori.

Le città invernali più belle: Londra

Londra è una città visitata dai turisti tutto l’anno, l’inverno non è da meno. Anche perché è l’occasione per godersi molti dei pub più antichi della città o uno spettacolo teatrale nel West End. E poi, vuoi mettere la possibilità di incontrare il principe William con Kate Middleton?

Atmosfere mistiche a Edimburgo

Un’altra città che assume un’atmosfera mistica in inverno è Edimburgo, bellissima da visitare nei mesi più freddi. Il magnifico Castello di Edimburgo è un luogo ideale da esplorare durante il giorno, così come il Royal Mile e la Città Vecchia. Per chi preferisce una camminata veloce per riscaldarsi, sia Calton Hill che Arthur’s Seat sono luoghi brillanti per un’escursione invernale, in quanto offrono viste panoramiche sulla città e sulla zona circostante.

Inverno ad Aberdeen

Aberdeen è la seconda città scozzese nella top five, insieme a Edimburgo. Situata vicino alle montagne è la tappa perfetta di un viaggio invernale in campagna. La sua architettura in pietra grigia luccica durante le giornate gelide, dando alla città un’atmosfera mistica.

Le città invernali più belle: Boston

Tra le città invernali più belle del mondo c’è anche Boston, negli Stati Uniti, famosa per le sue temperature fredde e le tempeste di neve. Se visitata tra dicembre e febbraio, Boston ricorda un paese invernale delle meraviglie. Gli affascinanti quartieri della città, come Beacon Hill, sembrano più pittoreschi quando sono ammantati dalla neve, mentre la bellissima Boston Common diventa un centro per le attività invernali, come pattinaggio su ghiaccio, slittino e ciaspolata.

Una birra a Dublino

Dublino è una città dove non nevica spesso in inverno, ma ha un fascino unico. Prima di Natale, molte strade, tra cui Grafton Street e O’Connell Street, sono adornate di luci natalizie, e ci sono diversi mercatini. La Guinness Storehouse è un’attrazione perfetta da visitare, perché consente ai visitatori di conoscere la famosa birra e assaggiarla al Gravity Bar, che offre una vista sulla città.

Colonia: non solo mercatini

I mercatini di Natale possono essere la prima cosa che viene in mente quando si tratta di visitare Colonia durante l’inverno. Ma c’è molto altro da esplorare. Il maestoso K’lner Dom è un sito patrimonio mondiale dell’Unesco e il punto di riferimento più iconico della città. Per avere una splendida vista panoramica si possono anche salire i 533 gradini della torre.

Pausa caffè a Stoccolma

La Svezia è un paese affascinante durante i mesi invernali, e Stoccolma non è diversa. Da provare la tradizione svedese di Fika, una pausa caffè con i dolci in uno dei tanti caffè accoglienti che si possono trovare in città. Oppure andare in una sauna per riscaldarsi dopo essere stati al freddo. Infine, si potrebbe fare una passeggiata lungo il lungomare o un tour in barca intorno all’arcipelago di Stoccolma.