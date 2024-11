Immagina di navigare attraverso acque cristalline mentre assisti a concerti dal vivo, partecipi a workshop culinari o sessioni di yoga al tramonto. Oggi sempre più compagnie navali offrono itinerari speciali e attività di bordo che si concentrano su interessi specifici, come la musica, il cinema, la cucina, il fitness e molto altro. Si tratta delle cosiddette crociere a tema, particolarmente amate dai viaggiatori che cercano esperienze uniche e personalizzate. La giornalista esperta di viaggi del National Post, Toby Saltzman, ne ha selezionate alcune davvero interessanti, in partenza nel 2025 e 2026.

In pista con Explora Journeys

Explora Journeys, il marchio di viaggi di lusso del Gruppo MSC, offre un’esperienza esclusiva per gli appassionati di Formula 1. A maggio 2025 si parte da Barcellona (​​Spagna) e si arriva a Monte Carlo giusto in tempo per il Gran Premio di Formula 1 (22-25 maggio). Gli ospiti trascorreranno sette notti a Monaco a bordo della nuovissima Explora II per attività pre e post gara. La nave sarà attraccata nel cuore del porto di Monaco, a 150 metri dal circuito, garantendo una posizione privilegiata per vivere l’evento motoristico. L’itinerario include fermate a Mahon (Spagna), Saint-Tropez e Ajaccio (Francia), Porto Cervo, Livorno e Civitavecchia (Italia).

Col naso all’insù

Atlas Ocean Voyages offre diverse crociere a tema astronomico sulle sue navi da 198 passeggeri. Durante gli itinerari proposti i passeggeri avranno l’opportunità di osservare il cielo con telescopi avanzati e partecipare a conferenze e lezioni su vari argomenti astronomici. A giugno 2025, l’astronomo Charles Barclay guiderà la spedizione World Voyager di 12 notti da Edimburgo (Scozia) a Trondheim (Norvegia) con osservazione delle stelle intorno alle Highlands scozzesi, alle isole della Danimarca e attraverso i fiordi norvegesi.

La spedizione di nove notti Solar Eclipse Expedition a bordo della della World Navigator salperà ad agosto 2026 da Reykjavik (Islanda). Oltre a vivere il fenomeno dell’eclissi totale previsto per il 12 del mese con un astronomo esperto, gli ospiti potranno anche godersi la natura e la cultura della Groenlandia.

Alla scoperta della cultura afroamericana

La crociera Soulful Experience di 10 notti di AmaWaterways è un viaggio speciale che celebra la storia e la cultura afroamericana. Questo itinerario unico combina una crociera fluviale di 7 notti lungo il fiume Douro in Portogallo con un soggiorno di 3 notti a Lisbona. Durante il viaggio, gli ospiti avranno l’opportunità di partecipare a escursioni esclusive che mettono in luce la ricca eredità culturale e storica della diaspora africana. Le attività a bordo includono concerti jazz, degustazioni di vini e cene gourmet, oltre a conferenze e discussioni tematiche con esperti di storia e cultura afroamericana. Tra le tappe le città storiche di Porto, Régua e Pinhão e la visita di tenute vinicole locali note come quintas.

L’esperienza gourmet di Oceania Cruises

Un itinerario di 14 giorni a bordo della Sirena Godmother Cruise da Barcellona a Dublino (20 maggio-3 giugno 2025) per gli amanti della buona cucina. È l’offerta di Oceania Cruises che propone un mix immersivo di eccellenza culinaria ed esperienze culturali in mare con rinomati chef, autori e personalità televisive a “guidare” le attività a bordo. Ospite della crociera, in questo caso, sarà l’autrice di libri di cucina Claudine Pépin, figlia dello chef e conduttore televisivo Jacques Pépin. Tra i porti toccati lungo il percorso ci saranno Siviglia (Spagna), Lisbona e Porto (Portogallo) e Bordeaux (Francia).

Crociere… “green”

Il viaggio Golf Spotlight di 14 notti di Regent Seven Seas Cruises ospiterà la leggenda del golf LPGA Annika Sörenstam. Salperà da Southampton (Inghilterra) nel giugno 2025 e farà il giro delle isole britanniche e irlandesi. Oltre alla possibilità di incontrare una delle più grandi golfiste di tutti i tempi con sessioni di coaching private, gli ospiti avranno l’opportunità di giocare su alcuni dei campi da golf più prestigiosi di Regno Unito e Irlanda tra i quali The Strand al Portstewart Golf Club di Belfast, Ailsa di Turnberry a Glasgow e il Royal Lytham a Liverpool.

Il viaggio nella magia

Se sei appassionato di magia, il viaggio di 19 giorni organizzato da Seabourn Cruise Line a bordo della Seabourn Encore è quello che fa per te. La crociera Magic Moments di aprile 2025 da Long Beach (California) a Miami (Florida) vedrà la partecipazione della famosa illusionista Josephine Lee, del mago comico Jack Rhodes, dell’illusionista Blake Vogt e del mago Mark Haslam, noto per il suo “Houdini Mystery”. Durante il tragitto la nave farà tappa a Puerto Vallarta (Messico), Puerto Quetzal (Guatemala) e Cartagena (Colombia).

Il Festival della letteratura in mare

L’impressionante lista di crociere a tema di Cunard include l’eccezionale Literature Festival at Sea, una traversata transatlantica di sette notti da New York (Stati Uniti) a Southampton (Inghilterra), a bordo della Queen Mary 2. Il festival letterario, organizzato in collaborazione con il Cheltenham Literature Festival, è adatto agli amanti dei libri e della letteratura grazie a incontri con gli autori, workshop di scrittura, discussioni, conferenze ed eventi. Tra gli ospiti della traversata in partenza a dicembre 2025 ci saranno la presentatrice del notiziario della BBC Sophie Raworth, l’autore di bestseller Richard Coles, la sceneggiatrice Dolly Alderton e molti altri.

Natale in crociera

Viking Cruises organizza crociere fluviali sull’Elba di 10 giorni da novembre a fine dicembre nel 2024, 2025 e 2026. Il viaggio Christmas Along the Elbe celebra le festività con eventi musicali, culinari e storici, nonché visite guidate ai musei di Berlino e Dresda. Gli itinerari includono due giorni a Praga, dove i crocieristi possono godersi l’allegria del mercatino di Natale o immergersi nelle luci di una città da fiaba.

