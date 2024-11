Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, le città di tutto il mondo si trasformano in incantevoli villaggi di luci e colori grazie ai mercatini di Natale. Eventi magici che offrono non solo un’opportunità per fare acquisti unici e artigianali, ma anche di immergersi nell’atmosfera festiva con profumi, canti tradizionali e decorazioni scintillanti. Ecco perché alcuni sono così popolari da essere diventati attrazioni turistiche a pieno titolo. Scopriamo quelli più caratteristici capaci di incantare visitatori di tutte le età…

Copenaghen, Danimarca

I Giardini di Tivoli sono diventati parte integrante del patrimonio culturale danese e la più grande attrazione turistica del Paese. Nel periodo natalizio oltre mille alberi del parco divertimenti di Copenaghen sono addobbati a festa con splendide luci e decorazioni. Un momento particolarmente toccante è la processione annuale di Santa Lucia del 13 dicembre, quando più di 100 ragazze sfilano nei giardini portando candele e cantando per celebrare il giorno di festa. Da non perdere gli spettacoli pirotecnici tra il 25 e il 26 dicembre e alla vigilia di Capodanno.

Tallinn, Estonia

Tra i mercatini di Natale più moderni d’Europa, quello situato nella piazza del Municipio di Tallinn è pieno di bancarelle che vendono prodotti artigianali e degustazioni tipiche della cucina tradizionale estone. Per il divertimento dei bambini ci sono giostre, una grotta invernale e Babbo Natale che arriva direttamente su una slitta con tanto di renne.

Helsinki, Finlandia

Vicino alla statua dell’imperatore Alessandro II, nella Piazza del Senato di Helsinki, sorge questo meraviglioso mercatino di Natale con tantissimi venditori di prelibatezze natalizie tradizionali, glögi (la versione finlandese del vin brulé) e prodotti dell’artigianato locale. Il pezzo forte del mercato è la Tuomaan Markkinat, una giostra d’epoca, mentre i più giovani possono visitare la baita in legno di Babbo Natale e partecipare ad attività come la decorazione dei biscotti natalizi.

Budapest, Ungheria

Budapest ospita due mercatini natalizi: quello della Basilica di Santo Stefano, l’Advent Bazilika, e il mercatino di piazza Vörösmarty. Il primo, con 150 bancarelle che vendono dolciumi, vino e prodotti artigianali, raduna moltissime persone che si fanno rapire dai giochi di luce proiettati sulla facciata della basilica. Nel cuore della città sorge il mercato di piazza Vörösmarty dove ogni anno transitano più di 800.000 visitatori. La sua principale attrazione è il gigantesco calendario dell’Avvento che ogni giorno, dal 1° al 23 dicembre, svela una nuova finestra. Da provare i gustosissimi cibi ungheresi esposti sulle sue bancarelle, come i langos e la torta a camino.

Londra, Inghilterra

Grazie alle 200 giostre, tra cui una ruota panoramica alta 70 metri, stazioni di vin brulé e una pista di pattinaggio all’aperto, la più grande del Regno Unito, Hyde Park Winter Wonderland è uno degli eventi invernali più attesi a Londra. I turisti possono partecipare a laboratori di scultura di ghiaccio, assistere a spettacoli circensi, ascoltare musica dal vivo o gustare i numerosi piatti offerti allo Street Food Village.

Cracovia, Polonia

A Rynek Glowny, la piazza centrale di Cracovia, sorge uno dei mercatini di Natale tra i più grandi d’Europa. La Basilica di Santa Maria, monumento storico, fa da splendida cornice all’evento, che si tiene dagli inizi del XIV secolo, insieme al Mercato dei Tessuti in stile rinascimentale. Gli amanti della festa potranno assaporare prelibatezze polacche come la kiełbasa (salsiccia), acquistare regali o dolcetti fatti a mano e ascoltare musica dal vivo suonata da gruppi folk e cantori natalizi.

New York, Usa

Ogni anno il Bryant Park di Manhattan si trasforma in uno splendido paese delle meraviglie. Il rinomato mercato all’aperto rappresenta uno spettacolo imperdibile, con oltre 150 chioschi progettati su misura e una pista di pattinaggio all’aperto di 5mila metri quadrati. Il suo bar a bordo pista e la sala ristorazione The Lodge offrono un mix eclettico di ristoranti, insieme a una birreria all’aperto e un cocktail bar.

Berlino e Norimberga, Germania

La Germania è il Paese europeo che ospita alcuni dei mercatini natalizi più antichi e visitati. La capitale Berlino ne conta circa 80, ma il Gendarmenmark è probabilmente il più famoso. Posizionato tra il Franzosischer Dom e il Deutscher Dom, è un labirinto di capanne di legno con bratwurst, vin brulé e pan di zenzero. Di notte, i visitatori possono godersi concerti con spettacoli di danza e musica.

A Norimberga, la seconda città più grande della Baviera, sorge Christkindlesmarkt. Il mercato, con circa 200 stand, esiste dal XVI secolo è attira ogni anno circa 2 milioni di persone.

Praga, Repubblica Ceca

Visitare la capitale ceca nel periodo natalizio equivale a catapultarsi nel paese delle meraviglie. Sebbene non manchino mercati in tutta la città, i principali si trovano in Piazza della Città Vecchia e Piazza Venceslao. La Piazza della Città Vecchia offre infinite opportunità di intrattenimento sotto forma di spettacoli dal vivo, esibizioni di danza e laboratori creativi, mentre Piazza Venceslao è il luogo ideale per acquistare regali fatti a mano e prelibatezze locali come la klobasa (salsiccia ceca) e il vin brulé.

Strasburgo, Francia

Uno dei mercatini di Natale più antichi d’Europa è quello di Strasburgo, in Francia, sorto nel lontano 1570. Questo popolarissimo mercato illumina la città con migliaia di luci e addobbi scintillanti. Qui ogni anno arrivano oltre 2 milioni di persone per visitare le centinaia di chalet in legno che vendono di tutto, dalle decorazioni ai regali, fino al vino locale alsaziano.

Alto Adige, Italia

I mercatini di Natale in Alto Adige sono tra i più antichi e tradizionali in Italia. Il più longevo e grande è quello di Bolzano. Piazza Walther si trasforma per l’occasione in un luogo magico fatto di luci colorate e casette di legno. Imperdibile in questo caso la degustazione dei piatti tipici della tradizione natalizia, come lo strudel, le mele fritte e il vin brulè. Validissima alternativa a quello di Bolzano sono i mercatini di Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno.

