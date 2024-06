Sedersi in aereo vicino a un’altra donna: un nuovo servizio

N uova iniziativa di una compagnia indiana che permette alle donne di scegliere il posto in aereo verificando, durante il web check in, dove saranno sedute le altre viaggiatrici

IndiGo Airlines, un’importante compagnia indiana, ha lanciato una nuovo servizio pensato per migliorare l’esperienza delle donne che viaggiano da sole in aereo. All’atto del web check in, potranno visualizzare dove saranno sedute le altre donne sul volo potendo quindi scegliere, volendo, un posto vicino a una persona dello stesso sesso.

IndiGo, oltre duemila voli ogni giorno

La compagnia aerea, fondata nel 2006, fa volare ogni giorno in India oltre duemila voli sia nazionali e che internazionali. Fra gli obiettivi della compagnia aerea c’è il miglioramento del comfort e della sicurezza delle donne, in particolare di quelle che viaggiano da sole.

L’etica #GirlPower in aereo

IndiGo ha affermato che il nuovo servizio, che sarà disponibile per le donne che viaggiano da sole o come parte di una prenotazione familiare, è in linea con la loro l’etica #GirlPower. “IndiGo è orgogliosa di annunciare l’introduzione di una nuova funzionalità che mira a rendere l’esperienza di viaggio più confortevole per le nostre passeggeri donne”, ha affermato la compagnia aerea. “Ci impegniamo a fornire un’esperienza di viaggio senza precedenti a tutti i nostri passeggeri e questo nuovo servizio è solo uno dei tanti passi che stiamo compiendo per raggiungere questo obiettivo”.

In aereo accanto ad un’altra passeggera

Grazie a questo nuovo servizio, la compagnia indiana amplia la propria offerta di servizi introducendo un’opzione rivolta a tutta quelle viaggiatrici che preferiscono viaggiare gomito a gomito con un’altra donna. Se lo riterranno utile, potranno scegliere il proprio posto con maggiore tranquillità sapendo di condividere le ore del volo accanto ad un’altra passeggera. L’introduzione da parte di IndiGo di posti a sedere speciali per le donne in viaggio, insieme a una significativa riduzione delle tariffe, ha naturalmente anche un aspetto di marketing. Infatti da una parte è orientata a migliorare la sicurezza e il comfort per le donne, dall’altra a incentivare sempre più persone a esplorare nuove destinazioni.