Ogni anno, milioni di viaggiatori frequentano le stazioni ferroviarie europee, ma non tutte offrono la stessa qualità di servizi. Secondo l’European Railway Station Index 2024, che analizza 50 dei principali hub ferroviari per traffico, le differenze sono marcate. Stazioni come Zurigo e Berna mantengono standard elevati, mentre altre, come Berlino Ostkreuz, faticano a soddisfare le aspettative. Il rapporto considera criteri quali puntualità, orari di apertura delle biglietteria, accessibilità per i disabili, servizi disponibili, negozi e ristoranti.

Le migliori stazioni: Svizzera al comando

Zurigo e Berna dominano la classifica grazie alla loro efficienza. Zurigo si distingue per la puntualità (solo il 6,28% dei treni subisce ritardi superiori a 5 minuti) e per i tempi di attesa minimi (1,28 minuti). Berna non è da meno, con un’ottima copertura locale e nazionale e servizi di alto livello. Entrambe beneficiano della forte competizione tra operatori ferroviari e di un sistema infrastrutturale ben sviluppato. Questo esempio svizzero dimostra che un investimento costante e un mercato diversificato producono risultati eccellenti.

Parigi sorprende con quattro stazioni nella top 10

Le stazioni di Parigi – Gare du Nord, Gare de Lyon, Gare Montparnasse e Gare Saint-Lazare – hanno mostrato una grande capacità di ripresa nonostante eventi critici, come i sabotaggi delle linee ferroviarie durante le Olimpiadi estive del 2024. Gare du Nord ha addirittura scalato nove posizioni, grazie a miglioramenti infrastrutturali e a nuovi operatori come Renfe. Progetti come “Horizon 2024” testimoniano un impegno concreto per ridurre ritardi e migliorare l’esperienza dei viaggiatori.

L’Italia e il caso della Stazione Termini

Roma Termini si conferma nella top 10 dell’indice, occupando l’ottavo posto. La stazione, uno degli hub più importanti del Sud Europa, gestisce ogni anno milioni di passeggeri e si distingue per l’ampia varietà di servizi disponibili, tra cui negozi e ristoranti. Tuttavia, recenti cambiamenti nei metodi di rilevazione del traffico passeggeri hanno evidenziato alcuni margini di miglioramento, soprattutto per quanto riguarda la puntualità e la gestione dei flussi nelle ore di punta.

Le difficoltà della Germania: un sistema sotto pressione

La Germania mostra segnali preoccupanti: molte delle sue stazioni principali sono scese in classifica. Berlino Hauptbahnhof, ad esempio, è scivolata al tredicesimo posto, con tempi di attesa che hanno raggiunto una media di 14,8 minuti e oltre il 55% dei treni in ritardo. L’iniziativa “Strong Rail in Germany” ha investito miliardi per migliorare la rete ferroviaria, ma i benefici non si sono ancora visti. Le stazioni tedesche soffrono di anni di mancati investimenti e di una rete ferroviaria ridotta del 15% negli ultimi 70 anni, aumentando la pressione sulle strutture esistenti.

Regno Unito: un ritardo sistemico

Nonostante l’alto traffico, le stazioni britanniche continuano a lottare contro gravi problemi di infrastruttura. London Waterloo e Victoria hanno registrato ritardi nel 75,8% dei casi, un dato allarmante. La privatizzazione delle ferrovie negli anni ’90 e la chiusura di molte stazioni in precedenza hanno lasciato il sistema incapace di rispondere alla domanda crescente. Sebbene il nuovo governo abbia pianificato la rinazionalizzazione delle ferrovie, il rischio è che questa misura non affronti il divario tra domanda e offerta.

Le migliori stazioni ferroviarie d’Europa

Zurigo HB, Zurigo

Bern Railway Station, Berna

Utrecht Centraal, Utrecht

Gare du Nord, Parigi

Gare de Lyon, Parigi

Gare Montparnasse, Parigi

Wien Hauptbahnhof, Vienna

Roma Termini, Roma

Gare Saint-Lazare, Parigi

London Bridge, Londra

Le peggiori stazioni ferroviarie d’Europa

Bremen Hbf, Berlino

Berlin Zoologischer Garten, Berlino

Firenze Santa Maria Novella, Firenze

Châtelet-Les Halles, Parigi

Haussmann Saint-Lazare, Parigi

Roma Tiburtina, Roma

München-Pasing, Monaco

Vienna Meilding, Vienna

Berlin Sudkreuz, Berlino

Hamburg-Altona, Amburgo

