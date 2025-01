Viaggiare in treno è un’esperienza magica che permette di ammirare paesaggi mozzafiato e di immergersi nella cultura dei luoghi attraversati. Nella sua recente pubblicazione Amazing Train Journeys, Lonely Planet ha raccolto alcuni dei viaggi in treno più suggestivi offrendo ai lettori l’ispirazione per avventure indimenticabili. Sei pronta a partire?

Bergensbanen, Norvegia

Un itinerario poco conosciuto ma particolarmente suggestivo è quello che tra Oslo e Bergen, in Norvegia. Il treno attraversa rigogliose foreste di conifere, costeggia laghi cristallini e regala viste spettacolari sui fiordi. Il punto più alto del percorso è la stazione di Finse, a circa 1.222 metri sul livello del mare, in un remoto villaggio circondato dalla natura incontaminata. La durata del percorso è di 6 ore e 30 minuti.

Caledonian Sleeper, Regno Unito

Il Caledonian Sleeper, considerato uno dei migliori treni notturni d’Europa, impiega quasi 13 ore per completare la tratta tra Londra Euston e Fort William, nelle Highlands scozzesi occidentali. I sobborghi fuligginosi della capitale inglese con le sue ville a schiera e i moderni palazzi lasciano spazio, dopo una notte di viaggio, all’incantevole vista dei laghi e delle brughiere della Scozia rurale. Il viaggio consente ai passeggeri di cenare nella carrozza ristorante prima di riposarsi nelle cabine con bagno privato.

Glacier Express, Svizzera

Pochi itinerari svizzeri eguagliano la bellezza dei panorami del Glacier Express che si muove dalla lussuosa località turistica di St. Moritz e arriva a Zermatt, all’ombra del Cervino, dopo otto ore di viaggio. Il treno passa 291 ponti e attraversa 91 gallerie, con viste da urlo sulle Alpi svizzere tra cascate, foreste e prati alpini.

Bernina Express, Svizzera e Italia

Da Coira, in Svizzera, a Tirano (Sondrio) il percorso di quattro ore e mezza del Bernina Express è così suggestivo da essere inserito nella lista dei siti patrimonio dell’UNESCO. La tratta attraversa le Alpi passando 55 tunnel e 196 ponti, tra cui il viadotto Landwasser, alto 65 metri. Dai finestrini lo spettacolo è unico: montagne ricoperte da ghiacciai, burroni, cascate, laghi cristallini e infinite foreste di abeti rossi.

Venice Simplon-Orient-Express, Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia

Da Londra a Venezia in 48 ore sul treno più iconico del mondo. Oltre 2 mila chilometri di tratta, un viaggio nel tempo a bordo in carrozze ristorante degli anni ’20 restaurate e impreziosite di sontuosi sedili in velluto e pannelli in legno lucido con elaborati dettagli in ottone, porcellane pregiate e posate d’argento. Il tutto ammirando dai finestrini panorami da cartolina con vista sui paesaggi europei.

Da Nova Gorica a Jesenice, Slovenia

Treni regionali percorrono la tratta di due ore e mezza tra Nova Gorica e Jesenice. Il tour, sconosciuto ai più, attraversa i paesaggi dell’altopiano sloveno da Nova Gorica, salendo attraverso città e villaggi di montagna lungo il fiume Isonzo, passando poi attraverso lo splendido scenario alpino vicino al lago di Bohinj e oltrepassando il famoso lago di Bled fino a Jesenice.

Da Cannes a Mentone, Francia

Il treno che percorre la costa Azzurra, attraversa le città di Cannes, Antibes e Monaco per arrivare a Mentone. Da un lato dei binari le acque blu intenso del Mediterraneo; dall’altro la frastagliata catena montuosa del massiccio dell’Esterel, dove il rosso delle rocce fa da contrasto al verde scuro degli alberi. Il consiglio, per questo viaggio che dura appena un’ora 20 minuti, è quello di fermarsi in ​​alcune delle città costiere per respirare l’aria di mare e assaporare il glamour francese.

