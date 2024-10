foto shutterstock

Amtrak, ufficialmente conosciuta come National Railroad Passenger Corporation, è il servizio ferroviario passeggeri degli Stati Uniti attivo dal 1971. Con una rete che copre oltre 21.000 miglia e collega più di 500 stazioni, Amtrak rappresenta un’importante alternativa al trasporto su strada e aereo per la mobilità a stelle e strisce. Il treno fra l’altro, ha avuto un ruolo cruciale nella storia americana, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come simbolo di unità e progresso. Dalla costruzione della prima ferrovia transcontinentale nel 1869, i treni hanno facilitato l’espansione verso ovest, connettendo comunità e culture diverse. Oggi, mentre gli Stati Uniti affrontano le sfide del trasporto del terzo millennio, le stazioni ferroviarie meno frequentate raccontano storie di luoghi remoti. Ecco le dieci stazioni più isolate d’America, quelle che registrano il minor numero di passeggeri nel corso dell’anno.

1. Sanderson, Texas

Situata nel cuore del Texas, a poche miglia del confine con il Messico, Sanderson è conosciuta per i suoi paesaggi aridi punteggiati dai caratteristici cactus. La stazione ferroviaria della cittadina, con i suoi 247 passeggeri nel 2023, è la meno utilizzata d’America. Essa è parte delle rotte del Sunset Limited e del Texas Eagle, che offrono collegamenti verso Los Angeles e New Orleans o Chicago. Il vicino Big Bend National Park, con le sue montagne e i suoi canyon, offre un panorama naturale mozzafiato, attirando pochi avventurieri in cerca di un’esperienza lontana dalla frenesia delle città.

2. Montgomery, West Virginia

Montgomery, una piccola cittadina della West Virginia, è caratterizzata da un paesaggio montano suggestivo. Con soli 266 passeggeri nel 2023, la sua stazione si trova lungo la linea Cardinal, che collega New York a Chicago. Montgomery è nota per la sua storia industriale, con fabbriche che un tempo alimentavano l’economia locale. Oggi, la comunità è in fase di trasformazione, con iniziative per valorizzare il patrimonio culturale e attirare visitatori. Le bellezze naturali circostanti, come il New River Gorge, offrono opportunità per attività all’aperto.

3. Alderson, West Virginia

Alderson, situata a sole quattro fermate da Montgomery, registra 399 passeggeri. La stazione, che serve la rotta Cardinal, si trova vicino al fiume Greenbrier, un luogo ideale per il kayak e la pesca. La cittadina è famosa per il suo antico ponte ferroviario e le pittoresche case in stile vittoriano. Con una forte comunità di artisti, Alderson organizza eventi locali che celebrano l’artigianato e la musica.

4. Thurmond, West Virginia

Thurmond, a una fermata da Montgomery, è al quarto posto con 466 passeggeri. Un tempo un fiorente centro di trasporto, oggi è un luogo che racconta storie di un’epoca passata. La stazione, parte della linea Cardinal, è circondata da un ambiente naturale impressionante, tra montagne e fiumi. Il New River Gorge National Park, a pochi passi, è famoso per le sue opportunità di arrampicata e rafting.

5. Rensselaer, Indiana

Rensselaer, in Indiana, ha accolto 509 passeggeri nel 2023 ed è situata a breve distanza da Chicago. La stazione, servita dalla linea Cardinal, è vicina a vari punti di interesse, tra cui il Fair Oaks Farms, una delle più grandi fattorie di latte degli Stati Uniti, dove i visitatori possono esplorare la vita rurale.

6. Connersville, Indiana

Con 528 passeggeri nel 2023, Connersville si trova a est di Rensselaer e offre un ambiente rurale affascinante. La stazione è un punto di passaggio per pochi viaggiatori, ma la cittadina è ricca di storia e cultura. Connersville è famosa per la sua architettura storica e le numerose case coloniali. Inoltre, la vicina Whitewater Canal State Historic Site offre la possibilità di scoprire il patrimonio industriale della regione.

7. Lordsburg, New Mexico

Lordsburg, nel New Mexico, con 688 passeggeri, è una stazione situata sulla tratta del Sunset Limited. Questa cittadina, una volta importante crocevia per i pionieri e i cercatori d’oro, è circondata da paesaggi desertici spettacolari e offre accesso al vicino stato di Chiricahua, noto per le sue formazioni rocciose uniche. La stazione è un punto di riferimento per chi cerca di esplorare il Sud-Est del New Mexico.

8. South Shore-South Portsmouth, Kentucky

South Shore-South Portsmouth, nel Kentucky, registra 870 passeggeri e si trova lungo la linea Cardinal. Questa cittadina è nota per il suo spirito comunitario e le tradizioni locali. Gli abitanti di South Shore sono fieri del loro legame con il fiume Ohio, che offre opportunità per la pesca e il kayak. La stazione funge da porta d’accesso per coloro che desiderano esplorare la bellezza naturale della regione.

9. Schriever, Louisiana

Con 912 passeggeri, Schriever si trova a una fermata da New Orleans sulla linea del Sunset Limited. Questa cittadina è immersa nella cultura creola, e il suo vicino paesaggio paludoso è un richiamo per gli amanti della natura. La stazione di Schriever è una porta d’ingresso per coloro che vogliono esplorare New Orleans, famosa per la sua musica e la sua cucina, ma offre anche un assaggio della vita rurale della Louisiana.

10. Browning, Montana

Infine, Browning, in Montana, è la decima stazione più solitaria con 935 passeggeri nel 2023. Situata sulla tratta dell’Empire Builder, Browning è immersa nella cultura dei nativi americani, essendo parte della riserva Blackfeet. La cittadina è circondata da paesaggi mozzafiato, tra cui montagne e praterie. Browning offre una serie di eventi culturali che celebrano la tradizione e la storia della comunità, rendendola un luogo affascinante per i visitatori interessati alla cultura indigena.

