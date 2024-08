L’ondata di calore che sta investendo molti Stati ha numerose conseguenze, non solo a livello globale, ma sulla vita quotidiana di milioni di persone. Le temperature record rendono, infatti, le attività all’aperto, come le escursioni, pericolose. Ecco alcuni consigli per prevenire i colpi di calore.

Cos’è il colpo di calore

Il colpo di calore è una condizione medica grave causata dall’eccessivo surriscaldamento del corpo. Quando la temperatura corporea sale oltre i limiti sicuri, gli organi vitali possono subire danni irreversibili. L’esercizio fisico intenso, combinato con le alte temperature, aumenta notevolmente il rischio di colpo di calore.

Come prevenire il colpo di calore

Per poter svolgere le attività all’aperto senza incorrere in problemi di salute ci sono delle accortezze da mettere in atto. Molto importante è una pianificazione accurata. È bene che la gita o l’escursione inizi presto al mattino, per sfruttare le ore più fresche della giornata, e che il percorso preveda dei lunghi tratti all’ombra. Fondamentale poi controllare le previsioni meteo, perché le variazioni di temperatura possono causare i colpi di calore.

Idratazione costante

Altro segreto per evitare l’innalzamento della temperatura corporea è quello di bere molto. Prima di iniziare un’escursione è bene assicurarsi di avere con sé almeno due litri d’acqua, a cui aggiungere eventualmente compresse di elettroliti per reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione. L’idratazione è fondamentale anche quando si ha la sensazione di non avere sete.

Abbigliamento adeguato contro il colpo di calore

Un altro consiglio per prevenire il colpo di calore durante un’escursione è quello di scegliere un abbigliamento adeguato. È importante scegliere capi leggeri e traspiranti che favoriscano l’evaporazione del sudore e scarpe adatte al tipo di attività che si svolge. Non dimenticare poi un cappello per proteggere la testa e il viso, un paio di occhiali da sole polarizzati e la crema solare.

Saper riconoscere i sintomi

Quando si pianifica un’escursione è bene informarsi prima su quali sono i primi sintomi del colpo di calore. È, infatti, importante riconoscere i segnali in modo da poter intervenire il prima possibile ed evitare conseguenze gravi. Ecco quali sono: pelle calda e secca, sudorazione eccessiva, temperatura corporea elevata, vertigini, nausea e confusione mentale.