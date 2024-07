Barcellona la meta preferita dagli italiani davanti a Parigi e Tirana. È quanto emerge dalla ricerca di eDreams in merito alle prenotazioni effettuate dai vacanzieri del Belpaese in vista dell’estate 2024.

Estate 2024, è boom di prenotazioni per la Norvegia

Secondo le ultime rilevazioni dell’agenzia di viaggi online, il 20% dei nostri connazionali ha prenotato destinazioni italiane per l’estate, la stessa percentuale ha scelto la Spagna e l’11% la Grecia. Considerando invece i Paesi più in crescita quanto a prenotazioni, rispetto all’estate 2023 sono aumentate delll’87% quelle per la Norvegia, seguita dalla Tanzania con un +79% e Croazia con un +64%.

Città preferite, Barcellona sorpassa Parigi

Guardando alla classifica delle città preferite (cioè con prenotazione) dagli italiani, l’estate 2024 segna il sorpasso di Barcellona su Parigi, che si piazza al secondo posto davanti a Tirana. L’Albania è entrata da qualche anno tra le mete prescelte dagli italiani non solo per vicinanza, ma anche perché economicamente competitiva rispetto alla Grecia. La top ten delle destinazioni più gettonate prosegue nell’ordine con Catania, Ibiza, Olbia, Amsterdam, Londra, Mykonos e Lampedusa.

Le mete in crescita

Nella sua ricerca, eDreams evidenzia poi la mete che registrano la crescita maggiore rispetto al 2023 per prenotazioni degli italiani. Spicca in questo caso la performance di Alghero, in Sardegna, con +102%, seguita da Dusseldorf, in Germania, +74% e Lampedusa (+74%). Seguono Monaco di Baviera +69%, New York +63%, Francoforte +55%, Tunisi +55%, Roma +51%, Spalato +50%, Pantelleria +48%.

Estate 2024, quando partono gli italiani

Anche nella scelta del periodo e nella durata dei soggiorni si possono identificare alcuni trend: il 40% degli italiani ha prenotato al momento per giugno, il 29% per luglio e il 30% per agosto. Il 53% dei connazionali ha prenotato più di 3 mesi prima della partenza, il 22% da due a tre mesi prima, il 17% un mese prima del viaggio.

Le italiane scelte dagli stranieri

Guardando invece alle scelte dei turisti stranieri, le città d’arte italiane, e in particolare Roma e Firenze, rimangono meta ambita soprattutto per i francesi (che rappresentano il 27% del totale dei viaggiatori provenienti dall’estero per l’estate), seguiti da tedeschi (19%) e spagnoli (18%). Tra le città che fanno segnare un rilevante incremento di prenotazioni rispetto alla scorsa estate spiccano Firenze (+28%), Milano (+16%), Bologna (+14%).