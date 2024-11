Con il turismo di massa che trasforma le destinazioni più note e popolari in luoghi di vacanza affollati e stressanti, il desiderio di parecchi viaggiatori sta diventando quello di andare alla ricerca di gemme nascoste lontano dai percorsi battuti. Esplorare località meno conosciute non solo offre un’esperienza più autentica e tranquilla, ma permette anche di scoprire culture locali in modo più intimo e rispettoso. A questo scopo la rivista Time Out ha stilato una classifica delle destinazioni europee maggiormente sottovalutate per il 2025, dove immergersi nella bellezza naturale, nella storia e nelle tradizioni evitando i bagni di folla che caratterizzano le mete turistiche di massa. Ecco alcune delle più interessanti…

Laghi di Imotsky, Croazia

«Nella maggior parte dell’entroterra dalmata che separa la Croazia dalla Bosnia Erzegovina – scrive Time Out – troverai capre e vecchi locali. A interrompere questo paesaggio lunare i due laghi che costeggiano la città solitaria di Imotski». Ognuno prende il nome dal colore dell’acqua: sono il Lago Blu, balneabile, e il Lago Rosso, saturo di ossido di ferro.

Geres, Portogallo

Il Parco Nazionale Peneda-Geres si trova in uno «splendido angolo del Portogallo» e ospita «migliaia di specie animali, tra cui caprioli, pony selvatici di Garrano, lupi e uccelli rapaci».

Aarhrus, Danimarca

Un «bijou», scrive Time Out della città universitaria nello Jutland che ha «strade acciottolate, caffè di prima qualità e una visione positiva e hygge della vita».

Tartu, Estonia

A Tartu, che Time Out descrive come il «centro creativo e intellettuale dei Paesi Baltici», troverai «caffetterie vivaci e architettura sperimentale».

Plovdiv, Bulgaria

La città ha una gamma «notevole» di attrazioni e curiosità storiche e «un labirinto di strade acciottolate incredibilmente suggestive».

Bergen, Norvegia

La vicinanza di questa città al verde incontaminato la rende «perfetta se stai cercando una vacanza che combini le comodità cittadine con la vita all’aria aperta» si legge su Time Out.

Cluji-Napoca, Romania

La città più grande della Transilvania è una delle più affascinanti della Romania secondo Time Out, che descrive il suo centro come un «museo all’aria aperta» con monumenti e chiese magnifiche.

Emilia Romagna, Italia

Nella speciale classifica di Time Out c’è spazio anche per l’Italia. «La regione Emilia Romagna condensa tutti i migliori aspetti dell’Italia» si legge sulla rivista. Una citazione a parte per Ravenna grazie agli otto siti patrimonio dell’umanità e a Modena, Parma e Bologna per la qualità del cibo.

Ulcinj, Montenegro

Time Out definisce la costa del Montenegro come «spettacolare» e la città vecchia di Ulcinj come il luogo «più affascinante» del Paese.

Landes, Francia

Incastonata tra Bordeaux a nord e i Paesi Baschi a sud, la regione francese delle Landes vanta distese di pini marittimi, 100 km di costa atlantica e 300 km di piste ciclabili.

Estremadura, Spagna

L’Estremadura, al confine con il Portogallo, rientra in classifica per le tre riserve naturali della biosfera e un geoparco riconosciuto dall’Unesco.

Isole Faroe

Montagne maestose e fiordi profondi, coste frastagliate e scogliere a picco, villaggi colorati. Le Isole Faroe sono un vero e proprio gioiello nascosto nell’Oceano Atlantico, un arcipelago che incanta con la sua natura selvaggia e incontaminata.

Vilnius, Lituania

La città ha festeggiato il suo 700° anniversario l’anno scorso e ha una storia «affascinante». Time out la segnala anche grazie ai locali notturni, tra cui la prigione cittadina trasformata in spazio culturale: la Lukiskes 2.0.

Banja Luka, Bosnia Erzegovina

Qui «abbondano le vivaci terrazze dei caffè. C’è anche un programma di visite turistiche che abbraccia 2.000 anni di storia».

Levi, Lapponia finlandese

«Per godere della neve più pura e dell’aria più fresca nelle zone abitate della Terra, come misurato dal laboratorio meteorologico locale, bisogna andare a Levi», riporta Time Out, dove si trovano le piste da sci più famose della Finlandia.

Dordrecht, Paesi Bassi

Con il suo grazioso porto medievale, i negozi e i ristoranti, Dordrecht è il luogo perfetto per una breve vacanza in una città olandese.

Ponza, Italia

Seconda e ultima località italiana nella classifica delle mete più sottovalutate è Ponza che, scrive la rivista inglese, «passa in qualche modo modo inosservata ai viaggiatori internazionali rispetto a Capri, Sicilia e Sardegna. Qui troverai piscine naturali e antiche grotte marine, spiagge sabbiose e calette a forma di mezzaluna per non parlare dei ristoranti lungomare che servono pesce fresco».

Gozo, Malta

Malta è un arcipelago che comprende due isole più piccole: Comino e Gozo. La scrittrice di Time Out, Liv Kelly, descrive la visita di Gozo come il «momento clou» del suo viaggio.

Isole Scilly, Regno Unito

Con «chilometri di spiaggia incontaminata e calette nascoste», una vacanza al mare in questo arcipelago al largo della costa della Cornovaglia sarà «diversa da come l’avete mai immaginata», afferma Time Out.

Pamukkale, Turchia

Qui i visitatori possono immergersi nelle «acque termali ricche di minerali che scorrono lungo terrazze di travertino bianco» ed esplorare le rovine romane.

Vestmannaeyar, Islanda

Vestmannaeyjar, un arcipelago con una popolazione di appena 4mila abitanti, è «probabilmente il segreto meglio custodito dell’Islanda». Aggiunge Time Out: «Qui puoi salire su un motoscafo attraverso le grotte dell’isola (e vedere da vicino la famosa Elephant Rock), noleggiare una mountain bike per esplorare i suoi vulcani e scoprire di più sull’eruzione dell’Eldfell al museo di Eldheimar».

