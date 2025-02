European Sleeper, l’operatore privato dei treni notturni, ha inaugurato il 5 febbraio una nuova tratta che “avrebbe dovuto” collegare Bruxelles a Venezia, attraversando cinque Paesi europei. Purtroppo il collegamento in Italia, all’ultimo momento, non è stato possibile, lasciando alquanto perplessi i partner internazionali sulla gestione della rete ferroviaria del nostro Paese.

Un viaggio tra cinque Paesi europei

L’iniziativa di European Sleeper risponde alla crescente domanda di soluzioni di viaggio sostenibili e senza stress. Con prezzi competitivi e un’ampia scelta di opzioni per il comfort a bordo, Il Good Night Train rappresenta una soluzione ideale per i viaggiatori che vogliono risparmiare tempo viaggiando di notte e arrivare riposati a destinazione. Il servizio è nato per collegare Bruxelles a Venezia in 21 ore. E attraversa Paesi Bassi, Germania, Austria e Italia, con fermate in città iconiche come Colonia, Monaco e Verona. Un modo unico per esplorare il cuore dell’Europa senza prendere l’aereo.

L’offerta diversificata dell’European Sleeper

European Sleeper offre tre livelli di comfort per adattarsi alle esigenze dei suoi passeggeri: sedili economici, cuccette di fascia media e scompartimenti letto per un’esperienza più lussuosa. I prezzi partono da 119 euro per un posto a sedere. Mentre chi desidera maggiore privacy può scegliere un vagone letto a partire da 239 euro.

Sostenibilità e ritorno del treno notturno

Il servizio è stato lanciato in risposta alla crescente domanda di viaggi sostenibili e all’interesse rinnovato per i treni notturni in Europa. Con un impatto ambientale notevolmente inferiore rispetto all’aereo, European Sleeper si posiziona come un’alternativa green per chi desidera esplorare il continente.

Problemi all’arrivo in Italia per l’European Sleeper

Nonostante l’entusiasmo per il debutto, il viaggio inaugurale ha subito una battuta d’arresto poco prima del confine italiano. A causa di problemi imprevisti, i passeggeri sono stati costretti a scendere a Innsbruck, in Austria, e a proseguire verso Venezia con un treno alternativo. «A poche ore dalla partenza del servizio, sarebbe arrivato dall’Italia il diniego al transito del convoglio sulla Rete Ferroviaria Italiana, nello specifico da Brennero a Venezia via Verona», riporta il sito Ferrovie.it, specificando la mancanza di un trazionista per la tratta italiana. European Sleeper ha gestito la situazione garantendo la continuità del viaggio senza costi aggiuntivi per i passeggeri, ma l’incertezza sul proseguimento del servizio verso l’Italia resta un problema da risolvere.