Il 2025 sarà un anno ricco di opportunità ed eventi per i viaggiatori. Dal Giubileo di Roma agli appuntamenti che celebrano il 750° anniversario di Amsterdam, oltre a nuovi spazi culturali a Londra, Rotterdam, New York, Los Angeles e Abu Dhabi, una grande mostra dedicata all’eredità artistica di Paul Cézanne ad Aix-en-Provence, per non dimenticare l’Expo di Osaka. Ecco alcuni spunti da tenere presente se stai pensando di organizzare un viaggio nei prossimi mesi.

Roma, milioni di pellegrini per gli eventi del Giubileo

Ogni 25 anni, Roma celebra il Giubileo, un evento spirituale che attira milioni di pellegrini. Dopo l’apertura della Porta Santa, lo scorso 24 dicembre, il calendario dell’Anno Santo prevede numerosi appuntamenti. Dopo il Giubileo della Comunicazione dal 24 al 26 gennaio, a febbraio si terrà il Giubileo delle Forze Armate, quello degli artisti, e, a fine mese, quello dei diaconi. Nel mese di marzo in calendario un appuntamento per il mondo del volontariato e il Giubileo dei Missionari della Misericordia. Il Giubileo proseguirà fino a dicembre: l’ultimo appuntamento in calendario è, al momento, quello con i detenuti che saranno a San Pietro il 14 dicembre.

Rotterdam: il museo della migrazione

Nel quartiere portuale di Katendrecht, un tempo crocevia di migrazioni, aprirà il 16 maggio il museo FENIX, il primo al mondo a raccontare storie di migrazione attraverso l’arte. La terrazza panoramica offrirà una vista unica sullo skyline cittadino, mentre nei dintorni troverai locali alla moda e il vivace mercato alimentare Fenix Food Factory.

Harlem: la rinascita dello Studio Museum

Lo Studio Museum, dopo una chiusura di sette anni, riaprirà nel cuore di Harlem. La collezione attingerà da un archivio di quasi 9.000 opere, dal pittore Jordan Casteel all’artista visivo Wangechi Mutu. Passeggiando sulla 125th Street, potrai immergerti nell’autentica atmosfera afroamericana tra ristoranti soul food e jazz club.

Aix-en-Provence, mostre ed eventi celebrano Paul Cézanne

Paul Cézanne viene celebrato nella sua città natale, Aix-en-Provence, con una serie di eventi. Al Musée Granet una grande mostra ospiterà quasi 100 opere dell’artista post-impressionista, provenienti da collezioni di tutto il mondo, compresa l’iconica tela dei Giocatori di carte. La riapertura del Jas de Bouffan, dimora per pittore fino al 1899, e molti altri eventi offriranno ai visitatori la possibilità di esplorare i luoghi che hanno influenzato la vita e il lavoro del grande maestro francese.

Nova Gorica e Gorizia: cultura senza confini

Queste città transfrontaliere celebrano insieme la Capitale Europea della Cultura 2025. Nova Gorica e Gorizia: due città, un confine, all’insegna di condivisione, innovazione e rinascita. Per tutto l’anno, un ricco programma di eventi, mostre, spettacoli e iniziative animerà il territorio, valorizzando la storia comune, la cultura di confine e le bellezze paesaggistiche. Un evento culturale che vuole anche essere un laboratorio di futuro per l’Europa, con l’obiettivo di creare una nuova identità transfrontaliera.

Amsterdam: feste ed eventi per il suo 750° anniversario

Amsterdam organizzerà un anno di festeggiamenti per celebrare il suo 750° anniversario. Gli eventi in programma – ricostruzioni storiche, mostre, installazioni d’arte pubblica e festival – metteranno in evidenza il percorso storico della città e le conquiste culturali, artistiche e sociali che hanno contraddistinto il suo sviluppo. Il 27 ottobre 2025 è prevista nella città olandese una spettacolare “festa di compleanno”.

Londra: due nuovi spazi V&A

Il Victoria & Albert Museum espande la sua presenza con il V&A East Museum e il V&A East Storehouse. Entrambi si trovano nel dinamico quartiere di Stratford, noto per il Queen Elizabeth Olympic Park e il centro commerciale Westfield. Il V&A East Storehouse, in particolare, conterrà 250.000 oggetti e 350.000 libri e sarà inaugurato nel maggio 2025: tra gli oggetti di esposti in modo permanente ci saranno l’ufficio Kaufmann dell’architetto Frank Lloyd Wright e un telo scenico dei leggendari Balletti Russi. Il 15 settembre 2025, il V&A Storehouse inaugurerà il David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, dove saranno conservati circa 90.000 oggetti relativi alla rockstar.

Osaka ospita l’Expo 2025

Il tema dell’Esposizione Universale di Osaka del 2025 sarà Progettare la società futura per la nostra vita. Si terrà a Yumeshima, un’isola artificiale appena fuori dal centro di Osaka. L‘archistar giapponese Sou Fujimoto ha progettato uno straordinario Grand Ring alto 20 metri e lungo due chilometri che cingerà il sito dell’Expo, che i visitatori potranno percorrere a piedi per tutta la sua lunghezza. L’Expo 2025 prevederà una serie di eventi, programmati dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, suddivisi in eventi teatrali, eventi di piazza, eventi di illuminazione e proiezione ed eventi pratici.

Los Angeles e l’arte del futuro

Il primo museo d’arte al mondo creato con intelligenza artificiale, chiamato Dataland, aprirà nel 2025 al The Grand LA, un complesso progettato da Frank Gehry nel centro di Los Angeles. Ideato dall’artista digitale Refik Anadol, Dataland si pone come punto di contatto e scambio reciproco tra uomo e macchina, con opere in continua trasformazione sotto l’impulso di intelligenze artificiali addestrate a leggere le emozioni dei visitatori.

Abu Dhabi, distretto culturale in crescita

Nel corso del 2025 apriranno ad Abu Dhabim quattro importanti musei (Zayed National Museum, teamLab Phenomena Abu Dhabi, Natural History Museum Abu Dhabi e Guggenheim Abu Dhabi). Questo distretto culturale, sul lato occidentale dell’isola di Saadiyat, promette di attirare visitatori da tutto il mondo. Il Saadiyat Cultural District è anche sede del Louvre Abu Dhabi, inaugurato nel 2017, e di spiagge di sabbia bianca perfette per rilassarsi.

