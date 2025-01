All’inizio dell’anno tutti fanno a gara nel prevedere quali saranno le mete più cool dei prossimi 12 mesi. Ad elencare alcune destinazioni che si prevede gettonatissime per il 2025 ci prova Omio, la piattaforma online che permette di confrontare e prenotare treni, autobus e voli. Basandosi sui dati degli utenti e sull’esperienza del suo team, Omio ha selezionato alcune località non scontate per organizzare un weekend o una vacanza piena di sorprese e fuori dagli schemi.

Mare e shopping di qualità a Brighton

A solo un’ora di treno da Londra, Brighton (Regno Unito) è la fuga perfetta dalla grande città. Il Royal Pavilion, con la sua architettura esotica, è un monumento imperdibile, così come il Brighton Pier, ideale per una passeggiata sul mare. Non perdere l’opportunità di fare shopping nelle Lanes, un labirinto di stradine ricche di boutique indipendenti. Per una pausa gustosa, l’immancabile accoppiata “fish and chips” in uno dei numerosi ristoranti sul lungomare.

Mete nell’estremo nord: Tromsø, Norvegia

Tromsø è il luogo ideale per ammirare le luci del nord. La Cattedrale Artica, con il suo design moderno, è un’attrazione da non perdere. Per vivere un’avventura artica autentica, partecipa a un tour organizzato per osservare le balene o a un’escursione su una slitta trainata da cani. Dopo una giornata all’aperto riscaldati con la tradizionale fiskesuppe norvegese e un bel piatto di baccalà, tipico della regione.

Villajoyosa, Spagna: spiagge e… cioccolato

Questo gioiello della Costa Brava è noto per le sue case colorate e le spiagge dorate. Visita il Museo del Cioccolato Valor per scoprire la tradizione cioccolatiera della città. Rilassati sulla Playa Centro, una delle spiagge più belle della zona. Assapora la “fideuà”, una paella a base di pasta tipica della regione valenciana.

Fra le mete italiane c’è Varenna, borgo da fiaba sul lago

A un’ora di treno da Milano, Varenna offre viste mozzafiato sul lago e un fascino storico unico. Non perdere Villa Monastero, con i suoi splendidi giardini. Percorri la Passeggiata degli Innamorati, romantica passerella sul lungolago. Gusta i gustosi missoltini, pesci di lago essiccati e grigliati, accompagnati da polenta.

Nova Gorica, Slovenia: cultura senza confini

Le città gemelle Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale Europea della Cultura 2025. Visita il Monastero di Kostanjevica, che ospita una biblioteca storica. Partecipa agli eventi culturali che celebrano l’unione tra le due città. Prova gli žlikrofi, ravioli tipici sloveni ripieni di patate e pancetta.

Folegandros, perla greca fra bellezza e tradizione

Questa isola greca conosciuta dagli “intenditori” offre paesaggi spettacolari e un’atmosfera super distensiva. Esplora la Chora, il pittoresco villaggio principale con le sue case bianche e stradine strette. Percorri i sentieri escursionistici che offrono viste panoramiche sul Mar Egeo. Assapora la matsata, pasta tradizionale dell’isola fatta in casa e servita con carne in umido.

Mete cittadine: Tirana, una capitale in ascesa

Tirana, capitale dell’Albania, è il punto di partenza ideale per esplorare la Riviera o le Alpi Albanesi. Visita la Piazza Skanderbeg, il cuore pulsante della città, e la Moschea Et’hem Bey, un importante sito storico. Scopri il Bunk’Art, un museo situato in un ex bunker che racconta la storia del paese. Gusta il tavë kosi, un piatto tradizionale a base di agnello e yogurt cotto al forno.

I vini pregiati nella Valle dell’Ahr, Germania

Nonostante i danni dell’alluvione del 2021, la Valle dell’Ahr è di nuovo pronta ad accogliere i visitatori. Partecipa a una degustazione di Pinot Nero in una delle cantine locali. Esplora i sentieri escursionistici che attraversano vigneti e offrono viste panoramiche. Assapora il Sauerbraten, un arrosto di manzo marinato, accompagnato dai vini locali.

Dall’industria alla cultura: riscoprire Pittsburgh

Pittsburgh, in Pennsylvania, è una città inaspettatamente affascinante. Visita il Museo Andy Warhol, dedicato all’artista originario della città. Fai un giro in funivia sul Duquesne Incline per una vista panoramica dello skyline. Concediti un Primanti Brothers sandwich, un panino farcito con carne, formaggio, coleslaw e patatine fritte.

Santa Barbara, sognando California

Santa Barbara vanta cantine vinicole di livello mondiale e spiagge dorate. Visita la Missione di Santa Barbara, un’iconica chiesa storica. Rilassati sulla East Beach o partecipa a una lezione di surf. Assapora i fish tacos, piatto tipico della cucina californiana.

