Fuga romantica a San Valentino: dove rifugiarsi in coppia

A lcune idee per trascorrere la festa degli innamorati con la vostra dolce metà. Lasciatevi guidare dal cuore e dalla curiosità...

San Valentino è alle porte e molti innamorati sono alla ricerca di una meta ideale per regalarsi una fuga romantica. Che si tratti di una città d’arte, di un borgo medievale o di una località di montagna, l’Italia offre molte destinazioni da scoprire in coppia, tra natura, arte, cultura e benessere. L’importante è trovare un luogo che offra relax, bellezza e atmosfera per trascorrere momenti indimenticabili con la persona che amate. Ecco allora alcuni suggerimenti per scegliere la destinazione perfetta per il vostro San Valentino…

San Valentino in Trentino, esperienze uniche

Se amate la montagna e gli sport invernali, Il Trentino può essere il vostro migliore alleato per festeggiare San Valentino: tante occasioni per trascorrere un momento romantico davvero speciale e soprattutto esperienze per tutte le anime, quelle gemelle unite dalla passione per lo sport così come quelle che preferiscono le bolle di una vasca idromassaggio con vista sulle Dolomiti.

Per cuori allenati la giornata può iniziare nel migliore dei modi vedendo spuntare l’alba sulle piste battute e intonse. Voi insieme, sci ai piedi, sarete fra i primi a segnarle intrecciando le scie nella discesa a valle, dopo una colazione generosa: TrentinoSkisunrise è un’esperienza esclusiva e nel giorno di San Valentino si può vivere in Val di Fassa nella Skiarea Catinaccio di Sèn Jan di Fassa – Vigo sulla pista Thoeni e colazione alla Baita Checco.

Per chi ama lo skialp invece, Tiramisù Amore è l’evento adatto. Questa divertente gara non competitiva a coppie e in notturna, si svolge sul tratto di pista che da Andalo sale al rifugio Dosson (400 metri di dislivello) da raggiungere rimanendo legati da un cordino. E sempre in Paganella l’appuntamento consigliato ai più romantici è Paganella Sunset – l’apres ski da 2125 mt in programma il 16 febbraio. Un evento straordinario che combina musica e divertimento sulla neve avvolti dall’atmosfera delle Dolomiti di Brenta al tramonto.

San Valentino a tutto gusto

Per cuori gourmand cosa c’è di più romantico e suggestivo che cenare a lume di candela in uno dei castelli più antichi del Trentino? Si può fare nella locanda del Castello di Sabbionara d’Avio in Vallagarina dopo aver ammirato gli affreschi, meravigliosamente custoditi, della camera dell’amore. Il giorno di San Valentino è occasione per una speciale visita guidata accompagnata da una cena a lume di candela nell’incantevole cornice di questo antico maniero medievale.

Tra i suggerimenti ad hoc ecco altri regali di San Valentino densi di charme, in grado realmente di far battere il cuore. Come due notti da condividere nella meraviglia delle montagne, in un’esperienza di piacere e benessere al Lefay Resort&Spa Dolomiti a Pinzolo: una cena gourmet tra i sapori altimetrici del Ristorante Grual, la suggestiva esperienza nel lago salino “L’Aurora nel Lago” e un rituale di coppia agli aromi alpestri all’interno delle Private SPA a tema.

Merano e le sue innumerevoli esperienze gourmet e di benessere è la cornice perfetta per una fuga di San Valentino avvolti da seducenti suggestioni principesche. Un paesaggio incantato dove innamorarsi, circondati dalle montagne e dalle bellezze uniche dell’Art Nouveau del Primo Novecento. Qui, dove le tracce di un fasto imperiale immutato nella sua bellezza e l’influenza mediterranea si mescolano con le tradizioni alpine, l’Europa Splendid si rivela il nido ideale per una fuga romantica e di charme. Icona dell’ospitalità cittadina, situato nel pieno centro storico di Merano, l’hotel nasconde un “guscio” ricco di storia, affiancato da uno stile moderno.

Se invece volete spostarvi nel centro geografico dell’Alto Adige, a Villandro, c’è un luogo che sembra concepito per permettere ai suoi ospiti di concedersi il lusso della lentezza a trecentosessanta gradi: questo luogo è Castel Steinbock, oasi di evasione ricercata per i piaceri dell’ozio e del gusto, ritmi slow, piccole e ricercate evasioni.

Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti

Se amate la montagna e gli sport invernali Cortina d’Ampezzo, in Veneto, è la meta perfetta per un viaggio di coppia. Paesaggi mozzafiato, piste da sci di ogni livello, escursioni con le ciaspole o con le slitte trainate dai cani. Cortina è anche una città elegante e mondana, dove fare shopping nelle boutique di lusso, rilassarvi in un centro benessere o divertirvi in un locale alla moda.

Venezia e Verona, mete per gli innamorati

Venezia è da sempre considerata una delle più romantiche al mondo, con i suoi canali, i ponti, le gondole e i palazzi storici. La città lagunare vanta una ricca offerta culturale, con musei, chiese, mostre e spettacoli. Potete passeggiare per le calli, ammirare il tramonto da Piazza San Marco, cenare in un ristorante tipico o fare un giro in gondola sotto il Ponte dei Sospiri.

La città di Romeo e Giulietta è un’altra meta ideale per gli innamorati, che possono visitare la famosa casa di Giulietta con il balcone, il maestoso anfiteatro romano dell’Arena, la splendida Piazza delle Erbe e le chiese romaniche e gotiche. Verona offre una vivace vita notturna, con locali, pub e discoteche. Approfittate della vicinanza del Lago di Garda per una gita in barca o una romantica passeggiata sul lungolago.

Firenze, la culla del Rinascimento

Luogo ricco di arte, storia e cultura, Firenze vi lascerà a bocca aperta con i suoi monumenti, i musei, le chiese e i suoi giardini. Città romantica dove ammirare il panorama dal Piazzale Michelangelo, passeggiare lungo l’Arno, visitare il Ponte Vecchio con le sue botteghe di gioielli, cenare in un ristorante con vista sul Duomo o sulle colline circostanti.

Siena, gioiello medievale

La città del Palio è un gioiello con il suo centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la sua imponente Piazza del Campo, il suo Duomo gotico e i suoi musei. Siena è anche una città accogliente e festosa, dove gustare i prodotti tipici della cucina toscana, come il panforte, i pici accompagnati da un buon Chianti. Da non perdere le meraviglie della campagna senese, come le Crete Senesi, la Val d’Orcia e le Terme di Rapolano.

Relax alle terme a San Valentino

Se amate il relax e il wellness, scegliete una delle tante spa e terme che si trovano in Italia. Per esempio, potete immergervi nelle acque termali di Saturnia, in Toscana, e godervi i benefici di un’acqua unica e potentissima. Oppure optate per una spa sul Lago d’Iseo, come “La Fata Turchina”, che offre percorsi benessere, massaggi e trattamenti per due. In entrambi i casi, avrete la possibilità di visitare i borghi e i paesaggi circostanti, che regalano scorci incantevoli e romantici.

L’Umbria in agriturismo

Se preferite la natura e l’avventura, organizzate una fuga nella campagna umbra, magari sul Lago Trasimeno. Qui potrete soggiornare in un agriturismo biologico ed eco-resort, come Il “Cantico della Natura”, circondati da un oliveto secolare e da ettari di boschi e fare passeggiate a piedi o in bicicletta, scoprire i paesini sul lago, come Passignano e Castiglione del Lago, assaporando i prodotti tipici della zona.

San Valentino al mare

Se sognate il mare e il sole, dirigetevi verso la Puglia, dove vi aspettano località splendide come Alberobello, Polignano a Mare e Locorotondo. Affittate un trullo, le tipiche casette con il tetto a cono, e ammirate il mare turchese che si infrange sulle scogliere. Oppure esplorate i vicoli e le scale dei borghi bianchi, dove troverete botteghe artigianali, chiese e musei.