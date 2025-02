Il 108esimo Giro d’Italia 2025 non è solo una delle competizioni ciclistiche più attese, ma anche un viaggio straordinario attraverso i luoghi simbolo del nostro Paese e delle sue bellezze naturali e artistiche. Dal 9 maggio al 1° giugno, il percorso si snoderà tra 38 città, con partenza dall’Albania e un gran finale a Roma. Invece il Giro d’Italia Women si svolgerà dal 6 al 13 luglio.

Giro d’Italia 2025, sfida epica sulle due ruote

L’avventura inizia con tre intense tappe in Albania, che mettono subito alla prova i ciclisti: una cronometro tra le strade di Tirana e due arrivi impegnativi, con salite che sfiorano pendenze in doppia cifra. Dopo l’Albania al rientro in Italia, il gruppo risale la penisola, passando dall’Abruzzo alla Toscana, con tratti spettacolari come le strade bianche della Gubbio-Siena, fino alla storica cronometro da Lucca a Pisa. La seconda settimana porta il Giro tra Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con tappe insidiose e paesaggi mozzafiato. La terza settimana si addentra nelle Alpi. E si profilano tappe epiche come il Monte Baldo e il Passo del Mortirolo che preparano la strada verso l’arrivo in quota a Champoluc e il Colle delle Finestre, prima del gran finale sul circuito di Roma.

Tappe e monumenti illuminati di rosa per il Giro d’Italia 2025

Cento giorni prima della partenza del Giro d’Italia, le 38 città che ospiteranno le 21 tappe della corsa hanno aderito all’iniziativa “Città in Rosa” illuminando, del colore della Maglia che ogni ciclista sogna di indossare, i loro luoghi più simbolici. Ecco, tappa per tappa, i luoghi che si sono illuminati di Rosa e che vedranno sfrecciare a partire dal 9 maggio, i campioni delle due ruote.

1ª tappa 09/05/2025 – Durazzo-Tirana:

Luogo illuminato di rosa: il Castello di Durazzo.

Luogo illuminato di rosa: la Torre dell’Orologio di Tirana.

Luogo illuminato di rosa: : il Municipio di Valona.

Luoghi illuminati di rosa: i trulli di Alberobello e Porta Napoli a Lecce.

Luoghi illuminati di rosa: la Torre dell’Orologio a Ceglie Messapica e il Palazzo Lanfranchi di Matera.

Luoghi illuminati di rosa: Teatro Francesco Stabile a Potenza e il Quartier Generale della Marina a Napoli.

Luogo illuminato di rosa: piazza dell’Obelisco a Tagliacozzo.

Luoghi illuminati di rosa: palazzo Kursaal a Giulianova e la Torre del Cassero a Castelraimondo.

Luoghi illuminati di rosa: palazzo dei Consoli a Gubbio e Piazza del Campo a Siena.

Luoghi illuminati di rosa: piazza Anfiteatro a Lucca e la Torre di Pisa.

Luoghi illuminati di rosa: la Darsena Italia a Viareggio e la Pietra di Bismantova a Castelnovo ne’ Monti.

Luoghi illuminati di rosa: la Fontana dei Due Fiumi a Modena e il Polo Culturale Muvi a Viadana.

Luoghi illuminati di rosa: il Tempio della Rotonda a Rovigo e la Basilica Palladiana a Vicenza.

Luoghi illuminati di rosa: porta San Tomaso a Treviso, il Ponte di Salcano a Nova Gorica e il Castello di Gorizia.

Luoghi illuminati di rosa: : il Municipio di Fiume Veneto e il Municipio di Asiago.

Luoghi illuminati di rosa: piazza Paolo Camerini a Piazzola sul Brenta e il Campanile della Chiesa SS Pietro e Paolo a Brentonico.

Luoghi illuminati di rosa: l’ex Monastero Agostiniano a San Michele all’Adige e i cinque cerchi olimpici davanti alla pista Stelvio di Bormio.

Luoghi illuminati di rosa: il Ponte di Ganda a Morbegno e Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno.

Luoghi illuminati di rosa: il Battistero di San Giovanni Battista a Biella e il Campanile di Antagnod a Champoluc.

Luoghi illuminati di rosa: il Castello di Verrès e l’Albero della Vita a Sestriere.

Luoghi illuminati di rosa: la Fontana dei Quattro Fiumi di Piazza Navona.

Giro Women: il ciclismo in rosa continua

Dal 6 al 13 luglio 2025, il Giro d’Italia Women celebra il ciclismo femminile su un percorso di 939,6 km. Dopo una cronometro a Bergamo, la gara affronta salite leggendarie come il Passo del Tonale, con la Cima Alfonsina Strada, e arrivi emozionanti a Pianezze e Monte Nerone. Il gran finale nella Forlì-Imola ripropone il circuito dei Mondiali 2020, in un crescendo che assicurerà spettacolo ed emozioni.

