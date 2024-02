Le 50 migliori città al mondo, la hit di Time Out: New York in vetta

S econdo "Time Out", è New York la migliore città del mondo in questo momento in termini di gastronomia, vita notturna e culturale. Nelle top 10 soltanto un'italiana

La nota rivista di viaggi britannica Time Out incorona New York la migliore città del mondo in questo momento. La metropoli americana si è guadagnata la vetta delle top 50 grazie al suo “panorama culturale e gastronomico, alla bellezza e a tutto ciò che offre per rendere felici i residenti”.

Le top 5 secondo Time Out: New York n.1

La Grande Mela, aggiunge Time Out, “è di gran lunga la città in cui la maggior parte degli abitanti delle altre città vorrebbe vivere”. Completano la top five della classifica Città del Capo (seconda), Berlino (terza), Londra (quarta) e Madrid (quinta).

Roma prima città italiana in classifica

Unica città italiana in nelle top 10 è Roma (nona). Nel sondaggio di “Time Out” i residenti hanno valutato molto positivamente la qualità della scena gastronomica e, naturalmente, l’architettura. “Questa città storicamente carnivora vede aperti più ristoranti vegetariani per soddisfare il gusto che cambia”, osserva la guida che cita i brunch vegani di Buddy, i gelati senza lattosio di Grezzo e la pasticceria vegana Julietta. Per quanto riguarda la bellezza della Città Eterna, Time Out ha poco da aggiungere: “Gli intervistati hanno concordato che la loro città è bellissima, il che non sorprende se il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza di Spagna e il Pantheon fanno da sfondo alla loro vita quotidiana”.

Il sondaggio e il parere degli esperti

La classifica di “Time Out” è frutto di un sondaggio globale che ha coinvolto migliaia di abitanti delle diverse città, a cui sono state chieste informazioni sulla qualità e l’accessibilità, dal punto di vista economico, del cibo, della cultura e della vita notturna. I dati sono stati integrati con le valutazioni di oltre 100 scrittori ed editori dello staff di “Time Out”, che lavorano in città di tutto il mondo. Ecco le 10 migliori città del mondo secondo la rivista e, a seguire, la classifica completa.

1. New York

“New York quest’anno è in cima alla classifica delle migliori città del mondo sia per la qualità della vita dei residenti sia per l’attrattiva globale che esercita sui visitatori”, afferma Time Out. “La città si è classificata al primo posto in base ai suoi residenti su tutta la linea, dal cibo alla vita notturna, dalla cultura alla bellezza”. La guida aggiunge: “Dalle mostre imperdibili ai musei di livello mondiale, incluso il MoMA, agli eventi gestiti dalle comunità di quartiere come il Queens Night Market a Flushing, c’è sempre qualcosa da fare a New York, di giorno e di notte”.

2. Città del Capo

Città del Capo vince la medaglia d’argento di “Time Out”, che afferma: “Dalle alture della Table Mountain alle splendide spiagge della costa, non è difficile capire perché ogni singolo intervistato abbia affermato che Città del Capo è bellissima”. Anche la scena culturale e gastronomica della città sudafricana ha raccolto il plauso degli intervistati. “La scena culturale della città è al primo posto nel mondo per la sua qualità – spiega Time Out – con numerose gallerie ed eventi pubblici”. “La città ha anche una scena gastronomica entusiasmante, diversificata e vivace che si è evoluta negli ultimi anni.”

3. Berlino

“È risaputo che ai berlinesi piace fare festa – commenta Time Out – e i risultati del sondaggio lo confermano, con la vita notturna di Berlino che ha ottenuto un impressionante indice di gradimento dell’82%”. “Chi è alla ricerca di attività all’aria aperta può salire su una bicicletta e percorrere una pista ciclabile per dirigersi verso uno dei tanti spazi verdi della città, come il Tempelhof Field, un aeroporto in disuso trasformato in un enorme parco.”

4. Londra

Nonostante la una cattiva reputazione meteorologica, i londinesi affermano che vivere nella loro città “li rende felici”. “Deve essere dovuto alle tante cose fantastiche da fare lì, dal tradizionale al nuovo – afferma Time Out -: molti musei e gallerie di Londra sono gratuiti, i parchi sono enormi e i pub leggendari”. “Dopo alcuni anni di critiche nei confronti della scena notturna in difficoltà, – aggiunge la rivista – i nuovi nightclub della capitale britannica sono all’avanguardia, con sistemi audio sofisticati: basta dare un’occhiata a Outernet, Drumsheds e Koko Electronic.”

5. Madrid

Madrid completa la top five della classifica di Time Out. Secondo la rivista britannica “è una città accogliente e vivace che si distingue per la sua autenticità, l’eccezionale scena gastronomica e la vivace cultura”. La guida aggiunge: “Solo nell’ultimo anno, Salmon Guru è stato incoronato uno dei migliori cocktail bar del mondo, David Muñoz è stato votato ancora una volta il miglior chef del pianeta e la Royal Collections Gallery è stata uno dei musei più importanti in Europa. Inoltre, il 2024 vedrà molti concerti internazionali di artisti del calibro di Taylor Swift, dopo la ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu.”

Da New York a Vancouver: le 50 città migliori

New York Città del Capo Berlino Londra Madrid Città del Messico Liverpool Tokio Roma Oporto Parigi Bombay Lisbona Chicago Manchester San Paolo, Brasile Los Angeles Amsterdam Lagos Melbourne Napoli Singapore Miami Bangkok Lima Budapest Pechino Dubai Montreal Glasgow Sydney Buenos Aires Kuala Lumpur Manila Seul Hanoi San Francisco Barcellona Abu Dhabi Nuova Orleans Filadelfia Austin Boston Accra Marsiglia Taipei Istanbul Osaka Hong Kong Vancouver