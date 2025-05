Per gli appassionati di cinema, gli Stati Uniti sono una specie di Eldorado in cui trovare a ogni angolo scorci visti nei film. Questo è vero per il Far West dei cowboy e per i grattacieli di New York, per le spiagge di Miami e per quelle di Los Angeles. Anche San Francisco in questo senso è una meta imperdibile, visto che nella città californiana sono stati girati numerose pellicole cult e i suoi edifici e i scorci sono stati lo sfondo di moltissime scene celebri. Sarà allora un piacere passeggiare con il naso all’insù tra le vie della metropoli, alla ricerca dei luoghi più iconici resi immortali sul grande schermo.

Il Golden Gate Bridge e La donna che visse due volte

Quando si pensa a San Francisco, una delle prime immagini che compaiono nella mente di tutti è il Golden Gate Bridge. La sua costruzione è stata ultimata nel 1937, ed è sospeso sull’omonima baia per un tratto lungo circa 3 km. Data la sua imponenza e la sua rilevanza è apparso in numerosissime pellicole hollywoodiane, ma a renderlo immortale è senza dubbio La donna che visse due volte (1954) di Alfred Hitchcock. Il ponte, diventato un luogo cult per gli appassionati di cinema, si vede sullo sfondo nella scena in cui il personaggio interpretato da Kim Novak si butta in acqua.

Alcatraz nel film Fuga da Alcatraz

Alcatraz è probabilmente il penitenziario più famoso del mondo, dove hanno scontato la loro pena molti criminali celebri. Posto sull’isola omonima nella baia di San Francisco, è una delle prigioni dalla quale la fuga è più difficile. Proprio questa sua caratteristica l’ha resa la location ideale di molte pellicole cinematografiche, tra cui Fuga da Alcatraz. Nel film del 1979 viene narrata l’evasione di tre detenuti fra cui il protagonista Frank Morris, interpretato da Clint Eastwood.

Le cable car di Provaci ancora Sam

I cable car sono i mezzi di trasporto più popolari di San Francisco, piccole cabine che si muovono lungo le strade cittadine senza motore, ma grazie a un cavo di ferro che scorre sotto il manto stradale al quale è agganciata. Molto utilizzate anche dai locali, sono una delle attrazioni più amate dai turisti. Tra i molti film in cui si possono vedere, vale la pena ricordare quello del 1972 di Woody Allen, Provaci ancora Sam.

Lombard street appare in Blue Jasmine

Una delle vie più famose di San Francisco è Lombard street. Conosciuta come la strada più tortuosa d’America, con i suoi 8 ripidi tornanti a serpentina, si snoda su un lastricato di mattoni rossi tra aiuole verdeggianti. Appare in numerose pellicole, tra cui Blue Jasmine, film del 2013 di Woody Allen per il quale Cate Blachett si aggiudicò l’Oscar come attrice protagonista.

A Chinatown dove è stato girato Grosso guaio a Chinatown

Quella di San Francisco è la più grande Chinatown statunitense. Si estende su 3,5 chilometri quadrati all’interno dei quali vivono più di 100mila persone. Il portale d’ingresso, il Dragon Gate, è uno dei luoghi più iconici della città. L’area è stata la location del cult movie del 1986 Grosso guaio a Chinatown. Potrai divertirti a passeggiare tra le vie e i negozi alla ricerca degli scorci che hai visto sullo schermo.

Il San Francisco City Hall compare in Milk

Il San Francisco City Hall è uno degli edifici più celebri della città. Vanta una cupola alta 93,7 metri decorata all’interno da immagini mitologiche greche scolpite e da quattro medaglioni che rappresentano l’Uguaglianza, la Libertà, la Forza e l’Apprendimento. I pavimenti dell’edificio sono in marmo rosa con un intricato disegno, i soffitti in legno intarsiato. L’edificio compare nel film Milk (2008) con Sean Penn nei panni di Harvey Milk, primo gay dichiarato ad essere eletto a una carica politica negli Stati Uniti, ucciso nel 1978 all’interno del municipio insieme al sindaco George Moscone.

