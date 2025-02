La Coppa del Mondo di pasticceria 2025 è stata vinta dal Giappone. La competizione, svoltasi a Lione il 24 e 25 gennaio, ha visto i nipponici prevalere sui favoritissimi padroni di casa. Le squadre si sono sfidate realizzando alcuni dessert rappresentativi del loro Paese d’origine, avvalendosi di un cioccolatiere, un esperto di zucchero e un gelataio.

I maestri della pasticceria mondiale a Lione

La gara fra i migliori pasticceri del mondo, si è svolta a margine della SIRHA Food Exhibition. Si tratta della più importante fiera per il settore della ristorazione, che si tiene in Francia ogni due anni. I team finalisti sono stati 18: Argentina, Belgio, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Francia, Giappone, Italia, Malesia, Marocco, Mauritius, Messico, Paraguay, Regno Unito e Singapore. A trionfare la squadra giapponese formata da Masanaori Hata, Yuji Matoba e Ryu Miyazaki. La Francia, Paese dalla imponente tradizione gastronomica – e famosa per prelibatezze come i croissant, i macaron e le madeleine – si è dovuta accontentare del secondo posto. Sul gradino più basso del podio la Malesia.

Una competizione a colpi di dessert gourmet

Ogni squadra – composta da un cioccolatiere, un esperto di zucchero e un gelataio – ha dovuto realizzare un gelato, un dessert da ristorante e uno a base di zucchero e cioccolato. Il compito era rendere omaggio al proprio Paese nel gusto e nell’aspetto dei dessert realizzati.

Dolci ispirati alla territorialità e cultura di ogni Paese

L’Italia – rappresentata da Vincenzo Daloiso, Raimondo Esposito e Alessandro Fiorucci – si è classificata in sesta posizione. Il terzetto azzurro ha utilizzato i limoni di Amalfi e le nocciole per creare dolci ispirati a Leonardo da Vinci. Il Cile ha utilizzato il Limón de Pica, l’ibisco e il mango per aromatizzare il suo dessert ghiacciato a tema drago. I giapponesi hanno utilizzato l’arancia Kyomi e i wafer a base di riso per un tema ispirato alla libellula.

