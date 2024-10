Viaggiare sulla metropolitana di Londra è un’esperienza unica che fonde tradizione e modernità. I vagoni di The Tube trasportano ogni giorno una media di 5 milioni di persone, diversissime per provenienza ed estrazione sociale ma in fondo accomunate da alcune «regole non scritte» che contraddistinguono il corretto comportamento da tenere sulla metro della capitale britannica. William Hanson, esperto di etichetta, nel suo libro Just Good Manners, si è divertito a identificare alcune linee guida fondamentali per mantenere il decoro sui mezzi pubblici londinesi.

Barriere della metropolitana: attenti alla fila

Un errore comune per chi è nuovo sulla Tube è aspettare che le barriere si chiudano completamente prima di strisciare il lettore con la carta di pagamento. Questo comportamento rallenta il flusso dei passeggeri. Come afferma Hanson in un servizio sul Daily Mail: «Sappi che finché il LED diventa arancione, puoi continuare a toccare, indipendentemente dalla posizione delle barriere». Un gesto così semplice evita di innervosire chi ti segue in rispettosa fila.

Le scale mobili: una regola universale

Sulle scale mobili, l’etichetta è chiara: «Stai sulla destra e cammina sulla sinistra», afferma Hanson. Non rispettare questa regola potrebbe farti ricevere sguardi di disapprovazione. Secondo William, ignorarla ti farà sembrare «un livello inferiore rispetto a un serial killer». Quindi, se non vuoi attirare l’ira dei pendolari, assicurati di seguire questa semplice direttiva.

Parlare in metropolitana: solo con moderazione

Una volta a bordo del treno, la conversazione dovrebbe essere limitata allo stretto indispensabile. «Parla solo a bassa voce con le persone che conosci», dice Hanson, aggiungendo che in situazioni di affollamento è meglio non parlare affatto. Quando lo spazio personale è ridotto, il silenzio diventa un segno di rispetto per gli altri passeggeri.

Mangiare sulla Tube: solo snack leggeri

Mangiare in metropolitana può essere accettabile, ma solo a certe condizioni. «Non mangiare niente di puzzolente. Idealmente niente di più grande o più potente di una mentina», consiglia Hanson. Il motivo è ovvio: odori forti possono disturbare chi ti sta accanto, soprattutto in uno spazio chiuso come un vagone della Tube.

Il contatto visivo in metropolitana: da evitare

«Stabilisci un contatto visivo con le persone che non conosci solo in caso di piccoli problemi», suggerisce Hanson. Si tratta di situazioni come la presenza di un musicista di strada invadente o una lite tra passeggeri. Per il resto, il contatto visivo è sconsigliato: è meglio concentrarsi su qualcosa come il telefono o le pubblicità sui treni.

Musica e video: sempre con le cuffie

Per chi ama ascoltare musica o guardare video durante il viaggio, Hanson ricorda che è essenziale farlo solo con le cuffie. Nessuno vuole essere disturbato dal rumore proveniente dal dispositivo di qualcun altro.

I bagagli nei momenti di ressa

Durante le ore di punta, i bagagli possono diventare un vero problema. Hanson spiega che «gli zaini dovrebbero essere tenuti davanti a sé, piuttosto che indossati in modo convenzionale», mentre le borse non dovrebbero mai occupare un posto a sedere. Il consiglio è di posizionarle sulle ginocchia o sul pavimento per lasciare spazio agli altri.

Non bloccate le porte: non sarete eroi

Uno degli errori più gravi è cercare di bloccare la chiusura delle porte per permettere a un amico di salire. «Non ti rende un eroe, ti rende un idiota di primissima categoria», afferma Hanson. Inoltre, come sottolinea, «c’è sempre un treno poco dietro quello che stai bloccando».