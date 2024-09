Dopo lo street style della New York Fashion Week, anche su quello della settimana della moda di Londra cala il sipario. Addette ai lavori e fashioniste hanno popolato le strade della capitale inglese catturando l’attenzione di fotografi e sguardi curiosi con i propri look, dispensando – volente o nolente – idee ad alto contenuto di ispirazione. Abbiamo selezionato per te 5 tendenze moda autunno 2024 da sperimentare subito per vestire proprio come zeitgeist della capitale inglese comanda.

1. La gonna di pizzo con la camicia in denim

Nuove idee su come indossare la camicia di jeans? Ci pensa lo street style di Londra a fornirti tutta l’ispirazione necessaria elevando un capo utility con sfumature bon ton. L’alleata di stile chiamata in causa è infatti la gonna di pizzo, che crea un sensualissimo effetto vedo-non-vedo. Molto concreto resta però l’approccio allo styling, completato con mocassini con suola in gomma e calzini tono su tono. Il risultato è una mise semplice da portare, che trasuda sia coolness sia eleganza. E che non rinuncia a un accento cromatico: il tocco di colore dato dalla borsa rossa è indice di carattere e personalità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Il cappotto di pelle lungo nello street style di Londra

Cerchi il capospalla su cui investire per l’autunno 2024? Le it-girls protagoniste dello street style londinese puntano sul cappotto di pelle. Ma non un qualsiasi cappotto, sia chiaro: tra le strade più cool della capitale inglese si indossa quello lungo fino alle caviglie, declinato in una fragrante nuance biscotto. Il cappotto prende posto sotto i riflettori, e guai a rubargli la scena con altri capi o accessori must-have: indossalo con pantaloni neri e T-shirt (o camicia bianca).

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. La polo a maniche lunghe nello street style di Londra

Durante l’estate ci siamo dilettate nello styling della maglia polo a maniche corte. Bene, non ci priveremo affatto della tendenza ora che possiamo sfoggiarla anche a maniche lunghe. Lo street style della moda autunno 2024 dice sì alle proposte coloratissime e fantasiose. Nella foto che ti proponiamo sotto, ecco un look street style dalla London Fashion Week: la maglia polo rossa a maniche lunghe si presenta con una classica stampa a righe e con un colletto bianco che rimanda a quello della camicia. Si indossa con spirito brioso: sì alla minigonna e alle sneakers col calzino a contrasto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Gli accessori a contrasto

Perché colorare dentro i contorni quando si può benissimo uscirne fuori? È su questo presupposto che sembra essere stato costruito lo styling di questi due look avvistati tra le strade di Londra durante la settimana della moda. Le borse sono piccole e coloratissime, decifrando così la tendenza accessori della moda autunno 2024. Nota bene, ciascun colore evidenziato – il rosso e l’arancione – fanno da protagonisti in una mise strutturata con nuance basic quali il nero, il bianco e le tonalità del verde e del beige.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. I vestiti rossi

Tra i colori di tendenza della moda autunno 2024 spicca il rosso, che si farà strada anche tra i diktat invernali (fino ai look delle feste e oltre). Tra le strade di Londra, l’abito rosso per eccellenza è quello drappeggiato e lungo: lo si indossa con una maxi cintura in vita, che ricorda la tipica cintura obi giapponese (seppur portata qui a vita molto più bassa). Un’idea – da 10 e lode – perfetta di giorno come di sera.