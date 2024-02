Stazioni sciistiche più popolari: nella top ten c’è anche… Dubai

T ra le stazioni sciistiche più virali anche la Ski Dubai, pista all'interno di uno dei centri commerciali più grandi al mondo

La rinomata località francese di Courchevel si è aggiudicata la medaglia d’oro tra le stazioni sciistiche più virali del 2023. La classifica, redatta dal sito BonusInsider, è stilata tenendo conto del numero di visualizzazioni su TikTok e post su Instagam. Tra le prime 10 al mondo da segnalare la stazione sciistica indoor Ski Dubai, la bulgara Bansko, sul monte Pirin, e quella di Gulmarg, in una valle della catena del Pir Panjal sull’Himalaya.

Courchevel, Francia

Con 453,8 milioni di visualizzazioni su TikTok e 523.434 post su Instagram, Courchevel si è aggiudicata il primo posto tra le stazioni sciistiche più virali. Situata nella Valle Tarentaise, in Savoia, fa parte di Les Trois Vallées, il più grande comprensorio sciistico collegato al mondo. Il fatto di aver ospitato i Campionati mondiali di sci lo scorso anno, ha indubbiamente contribuito a rendere Courchevel la stazione sciistica più popolare sui social nel 2023.

Lake Louise, Canada

In seconda piazza troviamo la stazione sciistica di Lake Louise in Alberta, Canada, con 362,7 milioni di visualizzazioni su TikTok e 1.177.542 post su Instagram. Vero e proprio paradiso invernale, si trova nel cuore del Parco Nazionale di Banff, sulle Montagne Rocciose canadesi. A un’altitudine di 1.600 metri, Lake Louise vanta panorami mozzafiato ed è adatta a tutti gli appassionati di sci e snowboard.

Zermatt, Svizzera

Zermatt, in Svizzera, si classifica al terzo posto con 268,2 milioni di visualizzazioni su TikTok e 1.219.454 post su Instagram. Situata nel cuore delle Alpi svizzere, è una delle località sciistiche più famose al mondo. Offre viste spettacolari sul Cervino, oltre a tantissime attività per sciatori, snowboarder e alpinisti.

Ski Dubai, Emirati Arabi Uniti

Al quarto posto c’è Ski Dubai, stazione sciistica indoor vicina all’arcipelago di Palm Jumeirah di Dubai (194,2 milioni di visualizzazioni su TikTok e 108.932 post su Instagram). La pista coperta, lunga 1,5 km, si trova nel Mall of the Emirates, uno dei centri commerciali più grandi al mondo. Il pass giornaliero costa 54 euro. Pagando un supplemento si può fare colazione con vista sui pinguini dello snowpark, mentre nel mese di dicembre i bambini possono incontrare Babbo Natale. Un biglietto da circa 75 euro per un adulto e un bambino include una foto stampata con Babbo Natale, un regalo e una tazza di cioccolata calda.

Avoriaz, Francia

Al quinto posto si colloca Avoriaz, parte del comprensorio sciistico Portes du Soleil, in Francia. Vanta 75 km di piste, al costo di 54 euro per un giornaliero. Il famoso resort ha collezionato 154,4 milioni di visualizzazioni su TikTok e 287.840 post su Instagram.

Val-d’Isère-Tignes, Francia

Ancora la Francia in classifica, questa volta con Val d’Isère-Tignes (sesto posto, 129,4 milioni di visualizzazioni su TikTok e 390.469 post su Instagram). È una destinazione apprezzata da molti perché l’innevamento è garantito fino ad aprile/maggio. Anche se la stazione si trova a circa 1850 metri, l’altitudine massima qui (L’Espace Killy) è di 3455 metri, il che rende Val-d’Isère ideale per l’alpinismo. Dispone di 300 km di piste e 79 impianti di risalita, il costo del pass giornaliero è di 66 euro.

Bansko, Bulgaria

Ai piedi del monte Pirin, in Bulgaria, si trova la località sciistica di Bansko (100,9 milioni di visualizzazioni su TikTok e 313.810 post su Instagram), con i suoi 75 km di piste. Il prezzo per un pass giornaliero è di 54 euro. A Bansko si trova la “pista Tomba“, una nera che prende il nome dallo sciatore alpino italiano e medaglia d’oro olimpica, Alberto Tomba. La “Tomba” ospita regolarmente gare di Coppa del Mondo ed è tra le mete preferite di sciatori professionisti ed esperti.

Laax, Svizzera

Con più di 200 km di piste e un’altitudine compresa tra 1.050 e 3.018 m, Laax (75,2 milioni di visualizzazioni su TikTok, 193.295 post su Instagram) è una grande stazione di sport invernali situata tra i villaggi di Laax, Flims e Falera, in Svizzera. L’enorme comprensorio sciistico si estende su un ghiacciaio e, oltre alle lunghe piste sia per principianti che per sciatori esperti, vanta molti percorsi per lo sci fuoripista e il freeride. La località dispone di uno dei migliori impianti sciistici e di sport invernali del mondo e, se ciò non bastasse, ospita ottimi ristoranti e alcuni dei migliori bar après ski d’Europa.

Gulmarg, India

Situata nella catena del Pir Panjal dell’Himalaya occidentale, Gulmarg (66,3 milioni di visualizzazioni su TikTok, 831.507 post su Instagram) è probabilmente la stazione sciistica indiana più famosa. Lo splendido scenario faunistico selvatico montano la rende tra i luoghi più incredibili da visitare per gli amanti degli sport invernali. Con un’altitudine compresa tra 2.650 e 3.980 metri, Gulmarg è la stazione più alta del mondo e tra le più convenienti rispetto a quelle fin qui menzionate.

Les Arcs, Francia

Al decimo posto delle stazioni sciistiche più virali c’è Les Arcs, in Savoia (58,6 milioni di visualizzazioni su TikTok e 250.700 post su Instagram). Vicino alla città di Bourg Saint Maurice, Alpi francesi, si trova in prossimità del confine italiano a un’altitudine di 1.250 metri. La stazione è suddivisa in diverse sezioni, ciascuna più alta dell’altra, ad un’altitudine massima di 3.250 metri. Oltre alle numerose piste da sci, dispone di molte opportunità per chi ama i fuoripista, nonché opzioni di heliski. Questo servizio, tuttavia, non è consentito in Francia, motivo per cui viene organizzato con destinazioni sia in Italia che in Svizzera.