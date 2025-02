Dal Vietnam al Marocco, dall’Albania alla Romania, ecco i Paesi che si stanno affermando come nuove mete del turismo termale. SpaSeekers.com, portale britannico specializzato nel settore, ha analizzato i dati relativi alle ricerche effettuate su Google identificando le destinazioni più di tendenza fra i turisti amanti del benessere. In cima alla top 20 delle destinazioni spa più trendy per il 2025 c’è il Vietnam, che ha visto un sorprendente aumento del 175 percento nelle ricerche su Google.

Turismo termale in Vietnam

In vetta alla classifica, il Vietnam registra un incremento del 175% nelle ricerche legate alle terme. Fra sorgenti termali, centri di meditazione e massaggi vietnamiti, il Paese offre un mix unico di tradizioni e opportunità di relax e benessere. Tra le destinazioni più celebri troviamo le Hot Springs di Binh Chau, immerse in una foresta tropicale, e le sorgenti termali di Kim Boi, note per i trattamenti di idroterapia.

Hammam per il turismo termale in Marocco

Il Marocco, al secondo posto con un aumento dell’84% delle ricerche, è sinonimo di relax tradizionale e innovazione. Gli hammam marocchini, legati culturalmente ai rituali di purificazione , attraggono sempre più viaggiatori. La talassoterapia viene offerta in centri come il Mövenpick Resort & Marine Spa di Casablanca e la Mazagan Spa vicino a El Jadida. Queste strutture combinano acqua di mare e alghe con trattamenti di lusso, offrendo esperienze rilassanti che uniscono tradizione e modernità.

Albania, terme e natura selvaggia

L’Albania, con un incremento dell’83% nelle ricerche su Google, sta rapidamente diventando una destinazione termale da scoprire. Il Paese balcanico combina il fascino delle sue spiagge incontaminate con le sorgenti calde naturali. Tra le più famose ci sono le terme di Benja, situate in una spettacolare cornice montana nei pressi di Përmet, ideali per chi cerca tranquillità e paesaggi da sogno.

Il turismo termale in Romania

Con lo stesso incremento dell’Albania (+83%), la Romania offre una tradizione termale radicata, supportata da una natura rigogliosa. Le terme di Baile Felix, tra le più grandi e rinomate del Paese, sono famose per i loro fanghi terapeutici e le piscine termali. Altrettanto celebri sono le terme di Sovata, situate in una regione montuosa e conosciute per i loro laghi salati.

Italia fuori dalla top 20

Nonostante la ricca tradizione termale italiana, che include luoghi iconici come Saturnia, con le sue cascate naturali, e Abano Terme, tra le località termali più antiche d’Europa, il nostro Paese non ha un posto in classifica. Forse l’ampia offerta consolidata non ha visto un boom di popolarità come quello vissuto dalle nuove mete emergenti.

Le mete del turismo termale più di tendenza

Vietnam: +175 percento di ricerche Marocco: +84 percento di ricerche Albania: +83 percento di ricerche Romania: +83 percento ricerche Gambia: +56 percento di ricerche Zimbabwe: +56 percento ricerche Sud Africa: +52 percento di ricerche Barbados: +50 percento di ricerche Cambogia: +50 percento di ricerche Panama: +50 percento ricerche Qatar: +50 percento ricerche Corea del Sud: +50 percento di ricerche Seychelles: +50 percento ricerche Tunisia: +50 percento ricerche Singapore: +49 percento di ricerche Cina: +49 percento di ricerche Grecia: +46 percento di ricerche Spagna: +46 percento ricerche Giamaica: +30 percento di ricerche Messico: +26 percento di ricerche