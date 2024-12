Quando si tratta di pianificare un viaggio, che sia solo per un weekend o un’avventura di giorni, è importante organizzarsi per tempo e al meglio. Se non possiamo fare a meno di dimenticarci delle necessarie prenotazioni, dal volo all’alloggio, ci sono alcune cose che potrebbero sfuggire, come ad esempio quelle di ricontrollare se la nostra destinazione prevede un visto particolare o richiede un vaccino. Ecco perché avere una checklist può rendere la partenza più agevole e ridurre lo stress prima di mettersi in viaggio.

Passaporto

Tra le cose da fare prima di partire è fondamentale sincerarsi che il passaporto sia aggiornato. Molti Paesi (attualmente il 75% nel mondo) richiedono almeno sei mesi di validità del documento oltre la data di partenza. In caso contrario potrebbe esserti negato l’ingresso. Alcune nazioni richiedono inoltre che il passaporto abbia tra una e tre pagine del visto completamente vuote. È sempre bene dunque dare un’occhiata alle regole d’ingresso della meta prescelta.

Assicurazione di viaggio

Nonostante una pianificazione accurata, gli imprevisti possono sempre capitare. L’assicurazione di viaggio protegge da cancellazioni, emergenze mediche, bagagli smarriti e ritardi dei voli, minimizzando le perdite finanziarie e offrendo assistenza. In alcuni casi, come le crociere polari, l’assicurazione è obbligatoria. Alcune compagnie di crociera ne propongono una durante la prenotazione. L’assicurazione della carta di credito copre solo in parte e per tutelarsi appieno è utile considerare opzioni come la Cancel For Any Reason Coverage (CFAR).

Partire in sicurezza

Prima della partenza è fondamentale familiarizzare con leggi e usi della meta prescelta ed essere consapevoli delle situazioni politiche o sanitarie. In questo senso è utile anche cercare sui vari blog per saperne di più e condividere l’itinerario con un amico o familiare. I cittadini italiani che lo desiderino possono registrare i propri dati personali e i dettagli del viaggio sul sito www.dovesiamonelmondo.it, per consentire all’Unità di Crisi della Farnesina di pianificare con maggiore rapidità e precisione eventuali interventi in caso di emergenza.

Visti e vaccinazioni

In alcuni Paesi è necessario presentare un visto e una prova di vaccinazione prima di imbarcarsi. È importante ricercare i requisiti di ingresso consultando i siti web ufficiali dei governi o gli uffici consolari. Se hai bisogno o meno di un visto dipende dalla tua nazionalità e dalla durata del soggiorno. Quanto alla vaccinazioni, ci sono Paesi che ne hanno di obbligatorie (ad esempio quella contro la febbre gialla per alcune nazioni africane). È consigliabile consultare un professionista sanitario o una clinica di viaggio per informazioni aggiornate su vaccinazioni e avvisi sanitari.

Piano telefonico

Nella pianificazione di un viaggio internazionale verifica se il tuo gestore offre opzioni di roaming internazionale. Se il costo è troppo alto, considera l’acquisto di un piano prepagato da un gestore locale, assicurandoti che il tuo telefono sia sbloccato e compatibile con la rete locale. Puoi acquistare schede SIM locali in aeroporto oppure optare per una eSIM (una versione digitale di una scheda SIM). Un’altra opzione è noleggiare un hot spot Wi-Fi o usare il Wi-Fi in modalità aereo.

Permesso di guida

Ogni Paese ha normative diverse in materia di guida e in alcuni casi la patente del tuo Stato di residenza potrebbe non essere sufficiente. Potresti aver bisogno di un permesso di guida internazionale, da richiedere agli Ufficio della motorizzazione civile. Il permesso in questione è valido in oltre 150 Paesi. Alcune nazioni, come la Cina, ne richiedono uno di guida temporaneo specifico. È importante verificare quali sono le regole del Paese in cui sei diretto e consultare le ambasciate italiane per eventuale assistenza.

Sistema casa

Altro consiglio è quello di ordinare la casa prima della partenza. Assicurati di buttare la spazzatura, impostare il termostato, chiudere a chiave porte e finestre e staccare la spina agli elettrodomestici non essenziali. Svuota il frigorifero da prodotti deperibili e pulisci le briciole di cibo. Se non puoi contare sull’aiuto di parenti o amici che si prendano cura delle piante, considera un dispositivo di auto-irrigazione. Per viaggi più lunghi chiedi a un vicino di ritirare la posta oppure scegli una delle opzioni “Seguimi”, “Casella Postale” o “Fermoposta” a seconda delle tue esigenze.