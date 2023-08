C omplice il successo di The White Lotus, serie tv ambientata qui, la località siciliana è in cima ai desideri dei turisti di tutto il mondo, americani in primis. E si è attrezzata. Con un palinsesto di appuntamenti d'eccezione

Fa spettacolo di giorno e di sera. Il Teatro Antico di Taormina del III secolo a.C., tra i meglio conservati dell’antichità, d’estate diventa palcoscenico di opere liriche, spettacoli teatrali e concerti. Da non perdere, il cartellone del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, che ha ottenuto il marchio Effe Label dato alle rassegne più prestigiose d’Europa. Oltre a Taormina, tocca i principali siti archeologici della Sicilia e del Mediterraneo – Siracusa, i Giardini di Naxos, Tindari e vari altri – con un ventaglio di proposte tra lirica e pop, balletto e orchestra sinfonica fino al pop-rock internazionale. Tra i più interessanti di agosto: Love Morricone – Archi & voci, tributo a Ennio Morricone, l’omaggio ai Pink Floyd a 50 anni dall’album The Dark Side of The Moon, il 22 a Taormina, il tributo a Lucio Dalla, il 18 agosto a Tindari, e, per l’opera, La Traviata di Giuseppe Verdi a Tindari il 12, a Taormina il 24, in una forma innovativa, alla presenza del balletto flamenco spagnolo. A sostenere il festival, due complessi musicali del Sud: il Coro Lirico Siciliano, che è anche produttore della kermesse, e l’Orchestra Filarmonica della Calabria. Programma e biglietti: Associazione Culturale Coro Lirico Siciliano.

L’Isola Bella, in una riserva naturale, a cui si arriva con la funicolare, che scende tra pareti rocciose.

Dal centro storico al mare e alle spiagge

Tra il rosso dell’Etna e il blu del mare, tra i capolavori dell’architettura e quelli della natura, Taormina offre bellezze e passeggiate uniche. La meraviglia comincia nella storica stazione di Taormina-Giardini inaugurata nel 1866 e ricostruita in stile liberty negli anni ’20. E prosegue nel centro storico: il Corso Umberto I vanta palazzi barocchi e negozi superchic, oltre alla spettacolare piazza IX Aprile con vista sul golfo e sull’Isola Bella. Da non perdere il Duomo medievale, la Villa Comunale con il giardino all’inglese, il Palazzo Corvaja dai vari stili architettonici. E alla lingua di sabbia che porta alla riserva naturale dell’Isola Bella si arriva con la funicolare, che scende tra le pareti rocciose sul mare. Giardini di Naxos, a 5 km da Taormina, invece merita per le spiagge di sabbia fine, come quella di Porticciolo Saia, tra le rocce laviche, e per il Parco Archeologico dell’VIII secolo a.C., parconaxostaormina.com. Sul litorale di Taormina, verso nord c’è Capo Mazzarò, ex villaggio di pescatori ora turistico con baie incastonate tra le rocce a strapiombo sul mare: la più bella è verso Sant’Andrea dove si può prendere la barca per raggiungere la Grotta Azzurrra. Raggiungibili in barca anche le grotte dell’Amore e della Conchiglia. La lunga spiaggia libera di Spisone, a nord del promontorio di Taormina, è la più amata dalle famiglie.

Shutterstock

I dintorni e lo shopping a Taormina



A Riposto, a sud di Taormina, si può andare per un tour di degustazioni dei pregiati vini dell’Etna o per aderire a un giro del vulcano tra lava e vigneti. Da vedere anche Casa Allegra, museo interattivo del vino ed esempio di architettura rurale etnea. Salendo, oltre a Taormina, si raggiunge Castelmola, uno dei borghi più belli d’Italia. Da vedere per il castello, la vista sul golfo e i tesori architettonici come i mosaici di pietra bianca e lavica. Per lo shopping, oltre alle bellissime ceramiche di Caltagirone, spiccano i bijoux e l’artigianato artistico. Fra questi, gli orecchini ispirati agli ex voto della tradizione siciliana. Quelli di DiSio Art Jewels si trovano alla boutique La Pagoda, in corso Umberto 160. L’altro indirizzo da segnare in agenda è Turrisi Antique, Via di Giovanni 41.