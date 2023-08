L a maison francese apre a Taormina una nuova boutique con all'interno il primo café firmato Louis Vuitton in Italia



Guardare le vetrine, entrare per fare shopping o magari solo per bersi un caffè o un drink. Ora a Taormina c’è un nuovo indirizzo che racchiude tutte queste esperienze ed è la boutique Louis Vuitton. Dopo Osaka e Parigi, la maison francese ha scelto la località siciliana per portare in Italia il suo Louis Vuitton Café by Timeo, al primo piano della nuova boutique.

Louis Vuitton sbarca a Taormina

Il tema del viaggio accompagna la maison francese sin dalle sue origini. Nel 1858 Louis Vuitton crea il primo di una lunga serie di bauli che finiranno sulle carrozze della nobiltà francese o sui treni con celebri esploratori come Pierre Savorgnan de Brazza e scrittori come Ernest Hemingway. La nuova destinazione della griffe è in una location in corso Umberto nel centro storico di Taormina. Lo spazio, luminoso e intimo, è stato arredato mescolando mobili vintage con oggetti di design, legni naturali con le carte da parati e i tappeti della tradizione siciliana. Tutto è lieve, tutto è elegante per accogliere la LV By The Pool, la collezione che esprime al meglio il desiderio di evasione che accompagna l’estate.

La collezione LV by The Pool

Un guardaroba perfetto per la spiaggia e per la passeggiata sul corso all’ora dell’aperitivo, un’immersione nei colori del mare, tra pattern che ricordano gli Azulejos portoghesi e intrecci all’uncinetto di lunga memoria. Copricostumi, caftani, costumi da bagno ma anche teli spugna, un set di racchette da spiaggia e un’amaca, tutto evoca lo spirito vacanziero della collezione Louis Vuitton che per l’occasione reinventa il classico Monogram trasformandolo in elemento decorativo a mosaico. E poi gli accessori, borse, occhiali da sole, sandali e cappelli di paglia intrecciata a mano e un’esclusiva versione della Neverfull dedicata alla città.

Il Louis Vuitton Café by Timeo

Salendo al primo piano del negozio, si scopre il Café: solo 14 posti, un angolo intimo per godersi una pausa rilassante a cui si può accedere anche da un ingresso dedicato. Gestito dal team del Grand Hotel Timeo di Belmond, il café ha un menu à la carte che riflette i sapori e le specialità locali, dolci e salate: da un croissant con crema di pistacchio e un leggero bignè al limone, arancini ripieni di ragù, un cannolo di ricotta e una mini parmigiana, oltre a piccoli dessert siciliani. La sala si affaccia sul mare, con una vista da cui ammirare il calare del sole, perfetta per godersi un aperitivo dopo la spiaggia (su prenotazione dalle 18.00 alle 22.00, fino alle 23.00 il venerdì e il sabato).