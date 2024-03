E cco i fattori che influenzano le scelte dei nati tra il 1997 e il 2012, secondo cui partire e visitare un posto lontano o vicino è un diritto e non un privilegio riservato a pochi

Per la Gen Z, ovvero i nati tra il 1997 e il 2012, viaggiare è indispensabile. Ancora di più dopo le restrizioni causate dalla pandemia di Covid-19. A spianare la strada sono stati i predecessori, i Millennials, i nati cioè tra gli anni ’80 e ’90, che hanno creato l’idea che esplorare il mondo è un diritto e non un privilegio riservato a pochi.

Viaggiare non è questione di soldi

Per i giovani di oggi viaggiare non è una questione di soldi. Le generazioni precedenti sono più propense ad aspettare di avere un certo livello di reddito prima di spendere denaro per i viaggi, mentre il 61% dei viaggiatori della Gen Z guadagna meno di 50mila dollari all’anno, ma questo non è considerato un impedimento per poter esplorare Paesi vicini e lontani. Raimee Iacofono, nota influencer di viaggi che sui social vanta circa 186mila follower, ha spiegato che “il lavoro e la sicurezza del lavoro non sono promessi a nessuno di noi” e per questo è necessario approfittare di offerte e occasioni speciali per viaggiare.

La Gen Z segue i valori

Un’altra differenza con la generazione precedente riguarda le mete scelte per il viaggio. I ragazzi della Gen Z prediligono luoghi tendenzialmente in linea con i propri valori, allo stesso modo in cui approcciano agli acquisti. Prima di comprare, ad esempio, capi di abbigliamento si documentano circa il trattamento dei dipendenti o l’attenzione alla sostenibilità. La stessa cosa avviene per i viaggi: i giovani voleranno in quei Paesi in cui i propri valori trovano un riscontro.

Viaggi più lunghi e culturali

I viaggi intrapresi dalla Gen Z hanno un orientamento diverso rispetto ai Millennials ma più ancora ai Boomer. Questa generazione tende a dare maggiore priorità all’avventura, ai benefici per la salute mentale e alle esperienze culturali. Questo atteggiamento li rende più propensi a visitare luoghi in cui non sono mai stati prima e a viaggiare per periodi di tempo più lunghi. Questo è ovviamente specifico della giovane età, e non tanto della generazione, ma consolida il viaggio come uno sbocco per questi giovani adulti per connettersi con la natura, le diverse culture e se stessi.

Dove viaggerà la Gen Z?

Quali sono dunque i luoghi preferiti dalla Generazione Z? Secondo l’app di viaggi Hopper, i viaggiatori della Gen Z e dei Millennial hanno controllato i prezzi delle destinazioni in Asia il 50% più spesso nel 2023 rispetto al periodo pre-Covid. Tra le destinazioni più gettonate c’è la Thailandia, punto di partenza per chi intraprende per un tour nel sud-est asiatico, tra cui Vietnam e Filippine. Questa zona del mondo soddisfa le esigenze dei giovani per svariati motivi. Innanzitutto non è molto costosa e poi offre natura e paesaggi da sogno. “È anche lo shock culturale che attrae la Gen Z – ha spiegato l’influencer di viaggi -. Il sud-est asiatico è un luogo che altera la chimica del cervello“.

Gen Z influenzata dai social

Aspetto non meno importante è quello dei social. I giovani, che trascorrono molto tempo su Instagram e TikTok, si lasciano influenzare da quello che vedono sullo schermo per scegliere le mete dei viaggi. Nello specifico, il 61% dei viaggiatori più giovani afferma di aver scelto una destinazione perché ne è stato conquistato vedendola in foto o in video, rispetto ad appena il 49% degli intervistati totali. Inoltre, il 70% della Gen Z e Millennial è d’accordo sul fatto di essere stato ispirato nel visitare un luogo dopo averlo vista in un programma tv, su una rivista o in un film.