Le strade più belle del mondo: ecco la classifica di “Time Out”

L a rivista di viaggi britannica ha stilato la classifica delle 30 strade più "cool". Nessuna italiana in graduatoria

Cosa rende “cool” una strada cittadina? Sono i ristoranti, bar e caffè seminati a ogni angolo? Oppure i negozietti che vendono articoli che non troverai da nessun’altra parte? O ancora l’atmosfera generale, quel calore difficile da descrivere, ma che senti immediatamente? L’insieme di tutte queste componenti ha dato il là alla rivista di viaggi britannica “Time Out” per stilare la classifica delle strade più belle del mondo.

Strade “cool”? Al top c’è la High Street di Melbourne

A conquistare il primo posto è la vivace High Street di Melbourne, in Australia, elogiata dalla redattrice locale di “Time Out”, Leah Glynn, per i suoi “ristoranti epici, i bar nascosti, i locali con musica dal vivo e le boutique” e per quello che Glynn definisce come “caldo spirito comunitario che fa si che ognuno qui si senta il benvenuto”.

Non è la prima volta che una strada di Melbourne viene inserita nell’elenco di “Time Out” (Gertrude Street e Smith Street avevano fatto la loro comparsa nelle precedenti edizioni della classifica) tanto che Glynn afferma: “Gli abitanti di Melbourne hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di strade che offrono buon cibo, cultura e divertimento“.

“Un luogo dove le persone amano trascorrere il loro tempo”

Della High Street, che attraversa i sobborghi di Northcote, Thornbury e Preston, “Time Out” elogia le “attività locali uniche e adatte a tutti“, da Casa Nata, che vende deliziose crostate portoghesi alla crema pasticcera a 1800 Lasagne, un ristorante nato dalla pandemia che ora è un fiorente locale con posti a sedere all’aperto.

High Street è ottima anche per perdersi nei tanti bar, suggerisce la rivista di viaggi, citando l'”intimo ed esclusivo” Gigi Rooftop e il vivace locale da ballo Francesca’s Bar.

Hollywood Road a Hong Kong al secondo posto

Al secondo posto nella lista 2024 di “Time Out” c’è Hollywood Road a Hong Kong, sede di incredibili ristoranti tra cui la Tate Dining Room, stellato Michelin, il Tempio di Man Mo e le Mid-Levels Escalators, la scala mobile coperta all’aperto più lunga del mondo.

La East Eleventh di Austin medaglia di bronzo

Sul gradino più basso del podio troviamo la East Eleventh ad Austin, Texas. Qui il Vintage Bookstore & Wine Bar viene acclamato come il posto ideale per prendere un drink e tuffarsi nella lettura, mentre Kenny Dorham’s Backyard è il luogo perfetto per ascoltare buona musica dal vivo.

Un consiglio per ogni strada

Per ogni strada della sua lista, “Time Out” consiglia una serie di cose divertenti da fare: dallo yoga all’Ardha Bikram Yoga in Guatemala Street a Buenos Aires (Argentina) alla degustazione di vini naturali nel piccolo bar Small Shifting Spazio a Jalan Petaling Street a Kuala Lumpur (Malesia) fino ad arrivare al piacere di un ice cream float al Guuutara Coffee di Chazawa-dori a Tokyo (Giappone).

Le 30 strade più belle di “Time Out”

Ecco la classifica completa stilata dalla rivista britannica:

High Street, Melbourne, Australia Hollywood Road, Hong Kong East Eleventh, Austin, Texas, Usa Guatemala Street, Buenos Aires, Argentina Commerical Drive, Vancouver, Canada Jalan Petaling Street, Kuala Lumpur, Malesia Rua da Boavista, Lisbona, Portogallo Arnaldo Quintela, Rio de Janeiro, Brasile Chazawa-dori, Tokyo, Giappone Consell de Cent, Barcellona, ​​Spagna Bree Street, Cape Town, Sudafrica Oranienstraße, Berlino, Germania Fifth Avenue, Park Slope, New York, Usa Ban Tad Thong, Bangkok, Thailandia East 3rd Street, Los Angeles, Usa Rua Sá de Noronha, Porto, Portogallo Gerrard Street, Londra, Inghilterra Conde Duque Street, Madrid, Spagna Bucareli, Città del Messico, Messico Rue de Belleville, Parigi, Francia 18th Street, Chicago, Usa Camden Street, Dublino, Irlanda Foster Street, Sydney, Australia Songridan-gil, Seoul, Corea del Sud Quang An Street, Tay Ho, Hanoi, Vietnam Miracle Mile, Miami, Usa Saint-Hubert Plaza, Montreal, Canada Troon Street, Atene, Grecia Cecil Street, Singapore L.P Leviste Street, Manila, Filippine