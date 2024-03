Viaggi, a Tolosa per provare l’ebbrezza di una missione sulla Luna

S e hai sempre sognato di fare un viaggio nello spazio, nel Sud della Francia potrai provare le stesse emozioni degli astronauti. Ecco dove e come

I viaggi nello spazio ti hanno sempre affascinato e da bambina sognavi di andare sulla Luna? Per provare l’ebbrezza di una esperienza sul nostro satellite non c’è più bisogno di entrare in un razzo e farsi lanciare in orbita. A Tolosa, alla Cité de l’Espace, i visitatori possono replicare le emozioni vissute dagli astronauti simulando un volo sulla Luna.

LuneXplorer: una esperienza unica al mondo

L’esperienza immersiva si chiama LuneXplorer. Per provarla bisogna recarsi in un nuovo edificio allestito nel vecchio Terradome e prendere posto in un simulatore di volo spaziale. Appena arrivata sarai accolta nella prima sala della “Città dello spazio”. Qui riceverai informazioni sui principali viaggi nello spazio compiuti dall’uomo, come le missioni Apollo e Artemis.

La formazione degli equipaggi

Una volta scoperto che cosa hanno fatto gli astronauti nello spazio, si entra nel vivo dell’esperienza. Infatti, la seconda tappa di LuneXplorer prevede la formazione degli equipaggi, che saranno composti ciascuno da quattro persone.

Tutti dovranno seguire le istruzioni video fornite da tre astronauti dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea. Si tratta di Samantha Cristoforetti, Thomas Pesquet e Matthias Maurer. Dopo il briefing, gli equipaggi vengono invitati a prendere posto ciascuno sulla propria capsula spaziale (ce ne sono dieci).

Così si simula una missione sulla Luna

Che cosa succede una volta entrati nella capsula spaziale? Ciascuna di esse simula la pressione del decollo in due minuti. Inoltre, vengono riprodotti tutti gli effetti dell’accelerazione. In pratica, ti ritrovi posizionata all’indietro, con il corpo che preme sui sedili e non riesci a raggiungere i comandi. Ed ecco che in pochi secondi sei sulla Luna, o meglio ti sembra di esserci.

Quanto dura il “viaggio sulla Luna”

L’esperienza dura circa quaranta minuti, durante i quali potrai sperimentare l’ipergravità: una esperienza unica al mondo.

Costata circa 16 milioni di euro, LuneXplorer è stata progettata in due anni e ha l’obiettivo di attrarre almeno 500mila visitatori ogni anno. Scommettiamo che ci riuscirà?