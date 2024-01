Viaggi, le attrazioni più deludenti del mondo

S econdo un'analisi delle recensioni di Tripadvisor, la Torre della televisione di Berlino è l'attrazione turistica più deludente del mondo

Nonostante di godano spesso di fama mondiale, alcune attrazioni turistiche si rivelano delle vere e proprie delusioni. Dalla Germania alla Francia, dagli Stati Uniti alla Thailandia, molti Paesi ospitano siti o monumenti magari sbandierati sulle guide che spiazzano i visitatori per la scarsa manutenzione, i prezzi troppo alti, lo scarso interesse.

Uno studio sulle recensioni negative di Tripadvisor

Un recente studio di Vision Direct ha analizzato 5.000 recensioni pubblicate su Tripadvisor relativamente a 106 località che rientrano comunemente negli itinerari di viaggio. A ciascuna meta è stato assegnato un punteggio sulla base della percentuale di recensioni scadenti, pessime e nella media, nonché del numero di hashtag di Instagram e numero di visualizzazioni di TikTok. Maggiore è il punteggio, peggiori sono le recensioni. Ecco le attrazioni turistiche più deludenti secondo la ricerca.

1. La Torre della Televisione di Berlino

Per la ricerca, l’attrazione che si è rivelata la più deludente al mondo è la Torre della televisione di Berlino. L’edificio più alto della Germania, costruito nel 1969, ospita un bar panoramico a 203 metri di altezza e il ristorante Sphere a 207 metri che effettua un giro completo di 360 gradi una volta all’ora. Ma è stato definito dai visitatori un “disastro completo”, un’esperienza “senz’anima” e un turista l’ha definita “perfetta per gli appassionati di code”.

2. Il Moulin Rouge a Parigi

Seconda destinazione turistica più deludente del mondo è stata indicata da Vision Direct il Moulin Rouge a Parigi. Il tempio del cabaret parigino deve aver fatto il suo tempo, con balletti e coreografie che non affascinano più e i prezzi sono giudicati troppo elevati. Fondata nel 1889, la sede originaria fu distrutta da un incendio nel 1915 ma fu ricostruita e riaperta nel 1921.

3. La Terrazza del riso di Tegalalang a Bali

Terzo posto fra le mete da dimenticare la Terrazza del riso di Tegalalang a Bali, in Indonesia. Le risaie sono affascinanti ma sembrano una trappola per turisti, con lunghe code per scattarsi una foto sull’altalena da postare su Instagram.

Le altre mete da dimenticare

Ecco di seguito le altre mete più deludenti per la ricerca, dal 4° al 20esimo posto

4. Il Grand Palace, Bangkok

Un iconico sito thailandese ma affollato, con visite molto costose.

5. Atomium, Bruxelles

Una struttura futuristica con opinioni contrastanti, alcuni la trovano affascinante, mentre altri la ritengono sopravvalutata.

6. Tokyo Tower, Tokyo

Un’icona con vista sulla città, ma talvolta considerata inferiore rispetto ad altre attrazioni tokyoite più moderne.

7. Torre di Seul, Seul

Una struttura imponente, ma alcuni visitatori lamentano la mancanza di attrazioni significative all’interno.

8. La Casa Bianca, Washington DC

Sito simbolo della politica Usa, ma con accesso limitato.

9. Il Grande Buddha della Thailandia, Phuket

Un’imponente statua, ma alcune recensioni sottolineano la commercializzazione eccessiva della zona circostante.

10. Guggenheim Bilbao, Bilbao

Un museo d’arte contemporanea celebrato, ma alcune critiche lo ritengono sopravvalutato rispetto ad altre attrazioni culturali.

11. Palazzo Reale di Madrid, Madrid

Una destinazione storica, ma alcuni visitatori potrebbero preferire altre attrazioni della città.

12. Cisterna Basilica, Istanbul

Un sito storico ma spesso affollato, alcuni turisti lamentano la mancanza di un’esperienza più intima.

13. Hallgrimskirkja, Reykjavik

Una chiesa iconica, ma alcune recensioni suggeriscono che l’interno non corrisponda sempre alle aspettative create dall’architettura esterna.

14. Tian Tan Buddha, Isola di Lantau

Una maestosa statua, ma alcune recensioni segnalano il turismo di massa che può compromettere l’esperienza.

15. The Hollywood Sign, LA

Icona cinematografica ma spesso lontana dai visitatori, limitando l’esperienza fotografica.

16. Taipei 101, Taipei

Un grattacielo impressionante, ma alcuni turisti possono preferire altre attrazioni più culturali.

17. Cerro Santa Lucia, Santiago

Una collina panoramica, ma alcuni visitatori potrebbero aspettarsi più attrazioni sulla cima.

18. Eden Project, Cornovaglia

Un progetto ecologico notevole, ma alcune recensioni suggeriscono che il prezzo d’ingresso potrebbe essere eccessivo.

19. Castello di Versailles, Francia

Una dimora storica, ma le folte folle possono diminuire l’esperienza autentica.

20. Seattle Space Needle, Seattle

Icona architettonica ma con pareri misti sulla vista panoramica rispetto al costo del biglietto.