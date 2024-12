Stai programmando un viaggio con le amiche e speri che tutto vada come previsto: tanto divertimento, posti bellissimi da scoprire, buon cibo, relax e niente problemi. Pianificare tutto quello che puoi da casa, prima della partenza, è un buon passo per evitare possibili disagi durante la vostra avventura. Ecco, oltre a scegliere la meta perfetta, cos’altro puoi fare per rendere la vostra vacanza un’esperienza indimenticabile.

A ciascuna il suo giorno

Come detto, pianificare la vacanza fin nei minimi dettagli prima della partenza vi aiuterà a vivere il viaggio con serenità e anche ad affrontare con più resilienza eventuali imprevisti. Ma ricorda: non puoi essere tu a scegliere tutto quello che dovrete fare, perché altrimenti finirete per discutere e qualcuna sarà insoddisfatta.

Per evitare dinamiche spiacevoli, potreste decidere che ogni partecipante al viaggio abbia un giorno in cui scegliere cosa fare. Sarò responsabile della scelta delle attività, dei ristoranti, della logistica, di acquistare biglietti o effettuare eventuali prenotazioni e così via. In questo modo tutte potrete fare la lista dei desideri e ciascuna avrà il suo giorno dove fare quello che più desidera insieme alle altre. Se poi qualcuna di voi vuole rinunciare a un’attività, può farlo. Ma lamentarsi non è permesso.

In viaggio con le amiche? Ritagliati i tuoi spazi

Assicurati che durante il viaggio tu possa avere dei momenti tutti per te, i tuoi spazi. Anche se partite insieme, non è detto che dovete stare attaccate ventiquattro ore su ventiquattro.

Se viaggiate in macchina, fai così

Ricorda questo consiglio: è importante e vi eviterà eventuali problemi, perdite di tempo e arrabbiature. Se viaggiate in macchina, ogni volta che parcheggiate da qualche parte inviatevi via chat la posizione con il gps. Così non avrete mai il problema di non sapere dove avevate lasciato la macchina.

Rimanete insieme, soprattutto di notte

Se avete programmato una serata fuori, uscite e tornate tutte insieme. Nessuna deve rimanere indietro, nessuna deve andare via con eventuali nuovi amici. E fate attenzione ai drink che bevete. Ne va della vostra sicurezza.

In viaggio con le amiche? Porta un power bank

Lo sai perfettamente quanto sia terribile vivere con l’ansia che il telefonino da un momento all’altro si spenga, perché la batteria si sta scaricando e non hai un posto dove poter ricaricarla. Quando prepari i bagagli, ricorda di mettere in borsa un power bank. Potrebbe servirti!

Metti in borsa solo i soldi che userai quel giorno

Mentre siete in viaggio, evita di tenere nella borsetta tutti i soldi che hai portato con te. Meglio dividerli e tenere a portata di mano solo quelli che ti serviranno per quella giornata. Così non rimarrai senza niente se, per sfortuna, qualcuno dovesse rubarti il portafogli.

In viaggio con le amiche? Attenta ai social

Quando siamo in vacanza, ci piace condividere le foto dei posti che visitiamo con tutti i nostri follower. Scatta pure tutte le immagini e i video che vuoi, ma non pubblicarli in tempo reale. Ricorda: c’è chi tiene sotto controllo le pagine personali per capire quando una casa è deserta e andare a fare un furto sicuro. Meglio aspettare un po’ e non rischiare.

Chiama la tua famiglia ogni giorno

Ricorda: mentre tu sei lontana, la tua famiglia sarà preoccupata per te. Cerca di trovare ogni giorno uno spazio di tempo per fare una telefonata o un messaggio e informare i tuoi genitori che stai bene. Manda loro la tua posizione, quando cambi città. Così, se per sfortuna dovesse succedere qualcosa, sapranno dove cercare.

Crea copie digitali dei tuoi documenti

Non dovrebbe mai succedere, ma talvolta purtroppo capita: cosa fare se perdi il passaporto o i tuoi documenti? Meglio se prima di partire fai una copia digitale da tenere sul tuo smartphone. E magari anche una fotocopia da tenere in una tasca separata. Si spera di no, ma in caso di necessità potrebbero tornarti molto utili.

In viaggio con le amiche? Imposta un budget

Cerca di avere in anticipo un’idea dei costi che dovrai affrontare. Prenota e paga da casa tutto ciò che puoi e fai un preventivo, magari un po’ maggiorato, del resto delle spese da sostenere. Così eviterai di ritrovarti senza soldi sul più bello. E dover dire di no alla cena con le amiche.

Condividete gli spazi in valigia

Per risparmiare spazio nei vostri bagagli, potreste dividervi alcuni oggetti da condividere durante la vacanza. Per esempio: è inutile portarsi dietro cinque shampoo, cinque balsami, quattro phon e così via. Dividetevi i compiti: una porterà i prodotti per l’igiene personale, un’altra le creme solari, una il phon e così via. Così avrete più spazio anche per i souvenir.

In viaggio con le amiche? Dedicate un giorno al relax

Andare alla scoperta del mondo è meraviglioso. Ma lo sai anche tu quanto certe vacanze possano essere stancanti. Perché allora non decidere insieme che l’ultimo giorno della vacanza sia di assoluto relax? Così non ritornerete a casa più stanche di quando siete partite.

