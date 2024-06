Vacanze all’estero, carte di credito o app? Come è meglio pagare

T utti gli accorgimenti da tenere a mente per non avere problemi con i pagamenti quando ci si trova all'estero, per lavoro o vacanza

Quando si viaggia all’estero, la scelta del metodo di pagamento è cruciale per garantire sicurezza e convenienza. I pagamenti digitali sono spesso la soluzione più consigliata, poiché permettono un tracciamento preciso delle spese, facilitando la tutela contro eventuali frodi e rendendo possibile il rimborso in caso di problemi. Tuttavia, le commissioni possono essere piuttosto elevate, quindi è consigliabile prelevare contante solo se strettamente necessario e preferibilmente utilizzando una carta di debito internazionale, che generalmente offre condizioni più vantaggiose in termini di oneri bancari. Inoltre, è sempre utile portare con sé una piccola somma di contanti per le emergenze.

Cosa sapere dei pagamenti digitali

Prima di partire, è fondamentale informarsi presso la propria banca riguardo alle condizioni di pagamento nel Paese di destinazione. Bisogna conoscere le garanzie offerte, i limiti operativi, le commissioni e i tassi di cambio applicati. È inoltre opportuno comunicare alla banca la destinazione del viaggio per evitare che le transazioni vengano bloccate per sospetta attività fraudolenta. L’ideale sarebbe utilizzare una carta che non applichi commissioni aggiuntive per le transazioni all’estero e che non aumenti il tasso di cambio. È importante ricordare che il tasso di cambio è determinato dai circuiti di riferimento della carta e viene applicato in base al giorno dell’addebito dell’operazione, non a quello della transazione.

Meglio le carte di debito

Le carte di debito sono spesso preferibili per i viaggi all’estero grazie ai tassi di cambio generalmente più favorevoli rispetto alle carte di credito e alla loro abilitazione sugli ATM dei circuiti internazionali di riferimento. Tuttavia, è necessario verificare che la destinazione scelta non sia soggetta a geoblocking, e in tal caso estendere l’uso della carta all’estero. Le commissioni applicate alle carte di debito sono solitamente meno onerose. È consigliabile portare sempre con sé anche la carta fisica, in quanto il contactless non è ancora diffuso ovunque.

Il plafond della carte di credito

Le carte di credito rappresentano uno dei metodi di pagamento più sicuri, ma è importante assicurarsi di avere un plafond adeguato alle necessità del viaggio. Spesso, infatti, la carta di credito è l’unico strumento accettato per il noleggio di auto o per altre situazioni in cui è richiesta una garanzia.

Quando optare per le carte prepagate

C’è poi l”ultima opzione, quella delle carte prepagate. Sono ideali per i viaggi brevi e particolarmente utili per i minori in vacanza studio o in viaggio all’estero. Le prepagate possono, infatti, essere intestate a loro ma ricaricate a distanza dai genitori.