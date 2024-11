Nel 2026 Qantas lancerà il volo commerciale più lungo del mondo, un’impresa che promette di rivoluzionare i viaggi aerei long-haul. L’ambizioso progetto, noto come “Progetto Sunrise“, mira a collegare direttamente Sydney con Londra e New York, riducendo notevolmente i tempi di viaggio.

Il decollo a metà 2026

Il “Progetto Sunrise” è stato annunciato per la prima volta nel 2017, con l’obiettivo di superare le barriere della distanza e rendere l’Australia “più vicina” al mondo, come affermato a Forbes da Vanessa Hudson, CEO di Qantas. Ora, dopo anni di sviluppo e sfide, tra cui l’ostacolo della pandemia di COVID-19, Qantas ha confermato che i primi voli saranno finalmente pronti al decollo a metà del 2026.

Cabine di lusso e zona benessere

I voli saranno operati con gli Airbus A350-1000, appositamente progettati a questo scopo. Dodici velivoli in grado di ospitare ognuno 238 passeggeri, con oltre il 40% dei posti riservati a cabine Premium, tra cui sei suite di prima classe, 52 suite Business e 40 posti in Premium Economy. Le suite includono anche una TV touchscreen da 32 pollici con funzionalità Bluetooth e illuminazione a LED. I passeggeri potranno inoltre approfittare di uno spazio benessere a bordo, progettato per favorire il movimento durante il volo, e usufruire di Wi-Fi gratuito ad alta velocità e connettività audio Bluetooth.

L’esperienza di volo unica del “Progetto Sunrise”

Uno degli aspetti più affascinanti di queste rotte sarà la possibilità di poter ammirare due albe durante il volo, un’esperienza resa possibile dalla durata della tratta, che varierà tra le 19 e le 22 ore. Si supererà quindi l’attuale record di 18 ore detenuto da Singapore Airlines con il collegamento tra Singapore e New York.

Minimizzare gli effetti del jet lag in volo

Il “Progetto Sunrise” non solo ridurrà i tempi di viaggio fino a quattro ore rispetto ai voli con scalo, ma offrirà anche un’esperienza di volo più confortevole e lussuosa. Qantas ha collaborato con esperti di design e benessere per garantire che i passeggeri possano viaggiare nel massimo comfort, minimizzando gli effetti del jet lag e migliorando il benessere generale durante il volo.

