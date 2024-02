Sicurezza in volo, la lista delle 25 compagnie migliori del mondo

A irlineRatings.com, sito web che valuta la sicurezza aerea, ha pubblicato la classifica delle 25 compagnie più affidabili per il 2024. E la graduatoria delle migliori low cost

E’ Air New Zealand la compagnia aerea più sicura al mondo per il 2024. Lo ha decretato AirlineRatings.com, un sito specializzato nella valutazione della sicurezza aerea che ha pubblicato la classifica dei 25 vettori più affidabili del globo.

Gli elementi considerati da AirlineRatings.com

AirlineRatings.com valuta la sicurezza di 385 compagnie aeree utilizzando il proprio sistema di valutazione a sette stelle. Nel dare i punteggi, il sito considera un’ampia gamma di fattori, tra cui incidenti gravi, recenti incidenti mortali, audit da parte degli organi governativi e industriali dell’aviazione, iniziative di sicurezza leader del settore, valutazione della formazione di piloti esperti, età della flotta e altro ancora. Tuttavia, la valutazione esclude aspetti su cui le compagnie aeree non hanno alcun controllo, come bird strike, lesioni da turbolenza, deviazioni meteorologiche e fulmini.

Air New Zealand conquista la vetta della sicurezza

Negli anni passati, il sito ha pubblicato un elenco delle 20 principali compagnie aeree: quest’anno ha ampliato l’elenco a 25 tra i vettori più grandi e conosciuti. A conquistare il primo posto per il 2024 è Air New Zealand, che diventa – secondo le valutazioni di AirlineRatings.com – leader nella sicurezza aerea e nell’eccellenza operativa. La compagnia, già vincitrice nel 2022, “opera in alcuni degli ambienti meteorologici più difficili che mettono alla prova le abilità dei piloti”, ha affermato Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com, in un’intervista a “Forbes” in cui sottolinea il livello tecnologico avanzato degli aerei di Air New Zealand.

Qantas e Virgin Australia Airlines sul podio

Al secondo posto nella lista – a poco distacco da Air New Zealand – c’è Qantas, che guidava la lista del 2023. “Qantas è scivolata sull’età della flotta, cosa che la compagnia aerea affronterà nel 2024”, ha dichiarato Thomas. Virgin Australia Airlines, fino a poco fa Virgin Blue Airlines, si è classificata al terzo posto.

Le altre compagnie nella top 10

Etihad Airways, la compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, si è classificata al quarto posto mentre la quinta piazza è andata alla Qatar Airways, che si è distinta per la flotta moderna e i rigorosi protocolli di sicurezza. Sesto posto nella hit per Emirates, la compagnia aerea di bandiera dell’Emirato Arabo di Dubai. Settimo piazzamento per la compagnia aerea giapponese All Nippon Airways, nota anche come ANA. La compagnia aerea di bandiera della Finlandia, Finnair, si è classificata all’ottavo posto, nona la Cathay Pacific Airways, la compagnia di bandiera di Hong Kong e, al decimo posto Alaska Airlines.

Le compagnie Usa non brillano

Fra le compagnie aeree statunitensi soltanto Alaska Airlines è, appunto, nella top 10 (perdendo due posizioni rispetto al 2023). Hawaiian Airlines si colloca al 21esimo posto, il forte calo rispetto al 2023, quando era al 12esimo. American Airlines si trova al 22esimo posto (rispetto al 19esimo nel 2023) e United Airlines al 25esimo (era 14esima nel 2023). Il calo di posizionamento delle compagnie aeree statunitensi è attribuibile all’età delle flotte anche se le compagnie hanno importanti programmi di sostituzione in atto.

Sicurezza, Jetstar vince fra le compagnie low cost

Per quanto riguarda le compagnie low cost, Jetstar – una compagnia aerea australiana di proprietà di Qantas – è al primo posto. Secondo e terzo posto rispettivamente per easyJet e Ryanair. La compagnia aerea low cost statunitense al primo posto è Frontier, che spunta il sesto posto.

Le 25 compagnie più sicure per il 2024 secondo AirlineRatings.com

Air New Zealand Qantas Virgin Australia Airlines Etihad Airways Qatar Airways Emirates All Nippon Airways (ANA) Finnair Cathay Pacific Airways Alaska Airlines Scandinavian Airlines Korean Air Singapore Airlines EVA Air British Airways Turkish Airlines TAP Air Portugal Lufthansa/Swiss Group KLM Japan Airlines Hawaiian Airlines American Airlines Air France Air Canada Group United Airlines

Le 20 compagnie aeree low cost più sicure per il 2024

Jetstar easyJet Ryanair Wizz norvegese Frontiera Vueling Vietjet Sud-ovest Volaris flydubai Gruppo AirAsia Cebu Pacifico Paese del sole Spirito Westjet JetBlue Aria Arabia Indaco Eurowings