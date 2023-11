Vale la pena acquistare un volo durante il Black Friday?

Q uanto si risparmia acquistando un biglietto aereo durante la settimana del Black Friday? Il motore di ricerca Jetcost.it ha fatto i conti

È arrivato il Black Friday con sconti incredibili e offerte da non perdere su servizi e prodotti di ogni tipo. Ma, parlando di viaggi, conviene davvero acquistare un volo durante la settimana del Black Friday? Ci ha pensato il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it a fare chiarezza sull’argomento, comparando i prezzi di migliaia di voli.

I risultati della ricerca

Jetcost.it ha condotto uno studio analizzando migliaia di voli e tariffe per conoscere i prezzi medi dei biglietti aerei nella settimana del Black Friday rispetto alle offerte e ai prezzi del resto dell’anno. Questi i risultati:

Voli nazionali : i voli nazionali avranno uno sconto medio del 15,59% ,. Ciò significa che se durante l’anno un volo nazionale ha un prezzo medio di 188,67 euro, nella settimana del Black Friday questo scenderà a 168,15 euro. Si tratta di un’ottima occasione per cercare i voli che si desiderano poiché solo a gennaio si possono trovare voli nazionali a un prezzo medio più basso (164,45 euro), probabilmente grazie ai saldi di quel mese.

: i voli nazionali avranno uno ,. Ciò significa che se durante l’anno un volo nazionale ha un prezzo medio di 188,67 euro, nella settimana del Black Friday questo scenderà a 168,15 euro. Si tratta di un’ottima occasione per cercare i voli che si desiderano poiché (164,45 euro), probabilmente grazie ai saldi di quel mese. Voli europei : i voli europei avranno uno sconto medio del 16,37% , con un prezzo medio di 325,13 euro durante l’anno e di 378,35 euro durante la settimana del Black Friday. In questo caso, si tratta delle migliori offerte dell’anno: nessun altro mese ha prezzi più bassi.

: i voli europei avranno uno , con un prezzo medio di 325,13 euro durante l’anno e di 378,35 euro durante la settimana del Black Friday. In questo caso, si tratta delle migliori offerte dell’anno: nessun altro mese ha prezzi più bassi. Voli intercontinentali: infine i voli verso le destinazioni del resto del mondo avranno uno sconto medio del 13,63%. Se il prezzo medio durante l’anno è di 1105,86 euro, nella settimana del Black Friday sarà in media di 955,13 euro. Come per i voli europei, non ci sarà un altro periodo dell’anno con prezzi più convenienti.

Le destinazioni più ricercate durante il Black Friday

Il team di Jetcost.it ha effettuato un’analisi storica per scoprire quali sono le destinazioni più ricercate dagli italiani durante la settimana del Black Friday. A livello nazionale le mete più gettonate sono nell’ordine: Milano, Napoli, Roma, Catania, Palermo, Torino, Venezia, Bari, Lamezia Terme, Bologna.

Tra le europee il primato spetta a Parigi, seguita da Barcellona e Londra. Nella top ten anche Amsterdam, Praga, Vienna, Madrid, Tenerife, Budapest, Tirana. Dal decimo al ventesimo posto, tra le altre, anche Lisbona, Valencia, Bruxelles e Berlino.

Infine il resto del mondo, con New York a farla da padrone, seguita dall’Havana, Bangkok, Istanbul, Santo Domingo. Poi Zanzibar, Maldive, Miami, Marrakech e Dubai.

Acquistare voli economici durante il Black Friday? Sfrutta la concorrenza

“Molti rivenditori abbasseranno il loro prezzo per eguagliare quello di un concorrente. Questo significa che il primo prezzo scontato che si trova, potrebbe non essere il migliore: sicuramente qualche azienda cercherà almeno di eguagliare l’offerta, magari aggiungendo qualche servizio in più. In questi casi – consiglia il direttore marketing di Jetcost, Ignazio Ciarmoli – è fondamentale utilizzare i comparatori di prezzo in modo da poter confrontare tutte le offerte con un semplice clic”.

Destinazioni alternative: perché no?

Un altro suggerimento è quello di considerare destinazioni alternative. Tutti cercheranno offerte per le destinazioni che vogliono visitare, ma “molte volte capita che altre destinazioni che non sono state prese in considerazione abbiano prezzi migliori. Pertanto, se si rimane flessibili e si è disposti a valutare destinazioni alternative, si può essere sicuri di trovare la migliore offerta dell’anno”, continua Ciarmoli.

Come monitorare i prezzi nella settimana del Black Friday

Ultimo consiglio del direttore marketing di Jetcost è quello di utilizzare servizi di monitoraggio dei prezzi. “L’app di Jetcost – spiega Ciarmoli -, ha una funzione di avviso se il prezzo di una determinata rotta cambia. In questo modo, non bisogna preoccuparsi di cercare sempre l’offerta migliore”.

Non aspettare l’ultimo momento

Quando poi si trova una buona offerta per il volo che si sta cercando la raccomandazione ultima è quella di “evitare di aspettare fino all’ultimo per cercare un’offerta migliore; le occasioni del Black Friday di solito sono limitate e si corre rischio di perdere quel volo che si desiderava, scontato, solo per il desiderio di risparmiare ancora di più”.