Il Nocturismo, più semplicemente turismo notturno, si sta delineando come uno dei trend di viaggio più interessanti di quest’ultimo periodo. Oggetto della scoperta, possono essere mete naturalistiche, ma anche trekking al chiaro di Luna o città da percorrere dopo il tramonto, oltre che naturalmente osservare il cielo stellato e i fenomeni astronomici da luoghi privilegiati. Sempre più viaggiatori stanno scoprendo il fascino di esplorare luoghi durante la notte per godere di panorami insoliti, ma anche per sfuggire alla folla e, in località eccessivamente calde, approfittare di temperature più fresche. Le mete ideali per il turismo notturno spaziano dai safari notturni in Africa alle Dolomiti, da metropoli come Berlino alla pittoresca Matera, dalla Lapponia finlandese fino al Grand Canyon.

Nocturismo: il teatro delle stelle

L’osservazione del cielo è la declinazione più naturale del turismo notturno. La magia di ammirare le costellazioni, le stelle cadenti o l’aurora boreale attira viaggiatori verso luoghi remoti con basso inquinamento luminoso. L’Islanda così come la Scandinavia sono perfette per ammirare l’aurora boreale. Il deserto di Atacama, in Cile, offre alcuni dei cieli più limpidi del mondo. In Italia, le Dolomiti e la Val d’Aosta sono mete ambite per gli appassionati di astronomia, grazie a osservatori e rifugi che offrono eventi dedicati. Per chi cerca esperienze esclusive, i tour di astrofotografia nel Sahara o in Namibia sono altrettanto straordinari, permettendo di immortalare la bellezza del cosmo.

La magia della notte passeggiando fra le montagne

La notte trasforma i paesaggi naturali in scenari misteriosi e affascinanti. Camminare lungo i sentieri illuminati solo dalla Luna regala un contatto profondo con la natura e un senso di pace unico. In Italia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo è possibile partecipare a passeggiate notturne, così come vengono organizzati trekking serali nel Parco Nazionale dello Stelvio ed escursioni notturne con cene in baita in Val d’Aosta. Negli Stati Uniti, passeggiare al chiaro di Luna per i sentieri del Bryce Canyon, tra i suoi pinnacoli rossi, regala un’atmosfera surreale. Le Highlands scozzesi, con i loro sentieri che si snodano tra laghi e colline, offrono una prospettiva magica sotto le stelle. Anche le riserve naturali in Australia e Nuova Zelanda propongono trekking notturni, durante i quali è possibile incontrare creature rare come il kiwi o il wallaby.

Nocturismo, città che brillano dopo il tramonto

La notte dona un fascino particolare alle città, trasformandole in luoghi pieni di mistero e romanticismo. Roma, con i suoi monumenti illuminati, offre passeggiate indimenticabili: il Colosseo, il Foro Romano e la Fontana di Trevi diventano ancora più suggestivi sotto le luci soffuse. Venezia conquista con i suoi canali silenziosi. A Parigi, la “Ville Lumière”, una crociera serale sulla Senna permette di ammirare la Torre Eiffel scintillante. In Asia, Tokyo si trasforma in un mare di luci e colori, mentre Bangkok ospita mercati notturni e templi illuminati. Anche New York non dorme mai: Times Square e il ponte di Brooklyn regalano viste spettacolari dopo il tramonto.

Nocturismo: ecco 5 mete top

Se desideri sperimentare il Nocturismo, ecco 5 fra le mete più suggestive del mondo selezionate da Stephanie Vermillon, autrice del libro 100 Nights Of A Lifetime: The World’s Ultimate Adventures After Dark (“100 Notti nella Vita: Le esperienze notturne più straordinarie del mondo”), citate in un articolo pubblicato sul sito della BBC.

foto shutterstock

Aurora boreale e sorgenti termali in Islanda

L’Islanda offre una combinazione unica di bellezza naturale e comfort. Qui, i visitatori possono ammirare l’aurora boreale direttamente dalle piscine geotermiche, come quelle del celebre Ion Adventure Hotel a Selfoss. Le sorgenti calde, circondate da campi di lava e montagne innevate, creano un ambiente perfetto per osservare il cielo stellato. Tra settembre e aprile, più di 100 notti all’anno regalano questo spettacolo celeste, rendendo l’Islanda una meta imperdibile per gli amanti della natura e delle stelle.

Il festival Up Helly Aa nelle isole Shetland

Nelle isole Shetland, il festival Up Helly Aa celebra l’eredità vichinga con una spettacolare processione di fiaccole e una replica di una nave vichinga che viene incendiata. Questo evento si tiene ogni anno a gennaio e attira visitatori da tutto il mondo. Durante il festival, i partecipanti possono anche assistere all’aurora boreale, conosciuta localmente come “mirrie dancers”. L’atmosfera unica delle Shetland, con il loro mix di cultura scozzese e scandinava, rende questa esperienza davvero speciale.

Osservazione delle stelle nel deserto di Atacama

Il deserto di Atacama, in Cile, è famoso per i suoi cieli straordinariamente limpidi. Qui, i visitatori possono partecipare a tour di astrofotografia e sessioni di archeoastronomia, imparando le storie indigene sul cosmo. Grazie alla sua posizione remota e all’assenza di inquinamento luminoso, l’Atacama offre panorami stellari senza pari, che sembrano trasportare i viaggiatori in un altro mondo. Il paesaggio, simile a quello di Marte, aggiunge un tocco di fascino unico.

Safari notturni in Zambia

Lo Zambia è la destinazione ideale per chi vuole vivere l’emozione di un safari notturno. Nei parchi nazionali come il South Luangwa o il Lower Zambezi, i visitatori possono osservare leoni, leopardi e altri animali notturni in azione. L’atmosfera è magica: il buio della notte, i suoni della savana e l’opportunità di vedere la natura nella sua essenza rendono questa esperienza indimenticabile. I safari notturni offrono anche la possibilità di avvistare animali meno conosciuti, come i galagoni e i gufi.

Mercati notturni di Taiwan

I mercati notturni di Taiwan sono un’esplosione di colori, profumi e sapori. A Taipei, mercati come lo Shilin e il Raohe attirano migliaia di visitatori con le loro bancarelle che vendono prelibatezze come la frittata di ostriche o il tofu. Questi mercati non sono solo luoghi per provare il cibo locale, ma anche spazi di socializzazione e cultura. La loro autenticità e vivacità li rendono una meta imperdibile per chi visita l’isola.

