Tra le principali piattaforme al mondo quanto a prenotazioni per le vacanze, Booking.com ha recentemente messo in guardia gli utenti dai pericoli di truffe online aumentate del 900% negli ultimi 18 mesi. Un incremento dovuto principalmente all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa che ha reso le truffe più sofisticate e difficili da individuare.

Con le ricerche di “offerte last minute per le vacanze” in forte aumento (+ 250%) e l’avvicinarsi del Natale, gli esperti di AIPRM hanno stilato un elenco delle principali minacce basate sull’intelligenza artificiale a cui i viaggiatori dovrebbero fare attenzione per non lasciarsi ingannare.

Falsi siti web di prenotazione

Grazie all’intelligenza artificiale i truffatori non hanno più bisogno di essere esperti di tecnologia per creare siti web che imitino le tradizionali piattaforme di prenotazione di viaggi. Pubblicizzando prezzi imbattibili per voli e sistemazioni, questi siti attirano i viaggiatori con offerte che sembrano troppo allettanti per lasciarsele sfuggire.

Solitamente giocano la carta dell’urgenza, usando frasi come “vendita a tempo limitato” o “ne è rimasto solo uno” per spingere i consumatori a prendere decisioni immediate. Una volta inseriti i dati nel portale, i malintenzionati si impossessano dei dati personali e finanziari dell’utente, lasciandolo senza soldi e una falsa prenotazione.

Per proteggersi da questo genere di truffe è bene prestare la massima attenzione all’atto della prenotazione online. Monitora strane URL, piccoli errori di ortografia o qualsiasi dettaglio che ti insospettisca nella grafica o nell’offerta del sito web. Controlla più volte tramite i canali ufficiali e leggi le recensioni verificate prima di inviare le tue informazioni personali. Come regola generale, se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è una truffa.

Chatbot AI e le truffe sulle offerte di viaggio

I chatbot basati sull’intelligenza artificiale possono essere utilizzati dai malintenzionati per impersonare i rappresentanti del servizio clienti, offrendo enormi sconti su voli, hotel o pacchetti vacanze. Questi bot possono chiedere informazioni personali sensibili o di pagare in anticipo per viaggi inesistenti.

Per evitare di cadere vittima dei tranelli, verifica tutte le offerte o i deal che trovi online tramite i siti web ufficiali di viaggio ed evita di fornire informazioni di pagamento attraverso canali non convenzionali. Se ti senti pressato o ti vene fatta fretta, potrebbe esserci qualcosa di strano. Ricontrolla tutti i dettagli e conferma tramite i numeri di telefono del servizio clienti o via e-mail prima di finalizzare qualsiasi prenotazione di viaggio.

Truffe via email e messaggi di testo di phishing

Il 20% degli utenti clicca su email di phishing generate dall’intelligenza artificiale e il 65% di loro divulga informazioni sensibili tramite campi di input su siti web linkati in quelle email.

I truffatori utilizzano sempre più l’intelligenza artificiale per creare contenuti di phishing convincenti ed efficaci spacciandosi per piattaforme od organizzazioni facendo credere alla vittima di essere in contatto con un incaricato ufficiale del sito.

Immagina ad esempio di ricevere un SMS o un’email che afferma che il tuo volo è stato cancellato e, per evitare di perdere la prenotazione, devi cliccare su un link e inserire immediatamente i tuoi dati di pagamento. La fretta potrebbe portarti a mettere inavvertitamente le tue informazioni finanziarie nelle mani dei truffatori.

Per rimanere al sicuro non cliccare mai su link sospetti e non fornire informazioni sensibili tramite e-mail o SMS indesiderati. Controlla sempre l’indirizzo e-mail del mittente e fai attenzione a qualsiasi comunicazione che richieda dati personali. In caso di dubbi, contatta direttamente la compagnia aerea, l’hotel o l’agenzia di viaggi.

Recensioni create dall’intelligenza artificiale

Le recensioni false generate dall’intelligenza artificiale sono aumentate del 189%. Tripadvisor ne ha addirittura segnalate 2 milioni sulla sua piattaforma nel 2023. Grazie a strumenti di intelligenza artificiale come ChatGPT, i truffatori possono ora generare centinaia di recensioni apparentemente genuine e entusiastiche in pochi minuti, rendendo più difficile per i viaggiatori distinguere tra contenuti reali e fraudolenti.

Per evitare di essere ingannati, verifica le recensioni su più fonti e non basarti esclusivamente su quelle dei siti web di prenotazione viaggi. Controlla invece le piattaforme indipendenti e i social media per ulteriori feedback. Fai attenzione: se una destinazione ha un numero insolitamente alto di recensioni pubblicate in un breve lasso di tempo e tutte estremamente positive, è probabile che siano state generate dall’IA. Quelle autentiche tendono a essere più equilibrate, includendo sia feedback positivi che costruttivi.

Itinerari e immagini generate dall’IA

I falsi itinerari creati tramite intelligenza artificiale spesso presentano pacchetti vacanze allettanti, promettendo un soggiorno indimenticabile a un prezzo imbattibile. Il tutto corredato da splendide fotografie (anch’esse opera dell’IA…). Una volta inviato un deposito o il pagamento completo, potresti scoprire che la vacanza dei tuoi sogni non esiste affatto! In questo caso controlla i dettagli mancanti o non corrispondenti ed esamina attentamente le foto: le immagini generate dall’intelligenza artificiale possono presentare imperfezioni come illuminazione innaturale o aree sfocate.

Leggi anche Email di phishing: come riconoscere le truffe

Leggi anche Viaggi, il vademecum della polizia per evitare le truffe