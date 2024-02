I l trend parte da millennials e GenZ ma è sempre più popolare: il viaggio avventura en plain air è la nuova tendenza per chi vuole vivere un'esperienza immersiva ed emozionante

Il viaggio avventura (o en plain air), sarà il summer trend 2024. Lo evidenzia l’ultimo Osservatorio sul turismo di Human Company con Enit e Piepoli, che dimostra come ormai solo una persona su due opta per viaggi escursionistici. La conferma arriva anche dalle prenotazioni globali su CamperDays – la piattaforma di noleggio camper leader in Europa – dove nel 2023 è stato registrato un aumento del 57% rispetto al 2022.

Viaggio avventura: scegliere l’outdoor nel 2024

Optare per un viaggio outdoor significa scegliere un viaggio incentrato sul contatto con la natura. Le tipologie di viaggio avventura possono variare, dalla più popolare scelta del campeggio o del camper fino al viaggio safari.

Viaggiare on the road non significa per forza rinunciare alla cultura e alla ricerca di luoghi di svago in città: semplicemente, visitando spesso luoghi di passaggio non è sempre facile trovare vita sociale e attrazioni. Per venire incontro a viaggiatori avventurosi e sempre alla ricerca di nuove scoperte, da poco in Italia è arrivata Around.Us. Si tratta di un’applicazione mobile totalmente gratuita, che raccoglie 12 milioni tra monumenti e siti turistici in tuto il mondo. Offre a chiunque la possibilità di scoprire città d’arte e nuove destinazioni in maniera semplice e intuitiva. Basta digitare la posizione o parole chiave et voilà: i turisti potranno scovare in pochi click i punti di interesse più importanti nelle immediate vicinanze.

Un altro strumento utilissimo per i viaggiatori è Pitchup (pitchup.com), piattaforma leader per le vacanze all’aria aperta, dove è possibile esplorare offerte di campeggi, caravan park e luoghi di sosta e prenotare direttamente quello che si preferisce. Nasce nel 2009 da un team giovanissimo ed è uno strumento indispensabile per organizzare al meglio una vacanza on the road!

Come organizzare un viaggio avventura

La piattaforma CamperDays ha stilato una breve guida con 5 utili consigli per evitare spiacevoli sorprese quando si sceglie per la prima volta un viaggio outdoor:

Less is more : il rischio di portare con sé troppi vestiti o attrezzature può far sì che il proprio camper diventi troppo pesante e poco organizzato. Portare con sé l’essenziale è uno step tanto fondamentale quanto la scelta del proprio van.

: il rischio di portare con sé troppi vestiti o attrezzature può far sì che il proprio camper diventi troppo pesante e poco organizzato. Portare con sé l’essenziale è uno step tanto fondamentale quanto la scelta del proprio van. Improvvisare, ma non troppo : sebbene la spontaneità e i viaggi siano per molti una combinazione vincente, i dettagli contano se si sceglie di spostarsi in località poco note e senza un piano preciso. Perdersi in località sperdute, trovarsi su strade difficilmente percorribili o rimanere senza carburante sono incombenze dietro l’angolo, soprattutto se si è neofiti del settore.

: sebbene la spontaneità e i viaggi siano per molti una combinazione vincente, i dettagli contano se si sceglie di spostarsi in località poco note e senza un piano preciso. Perdersi in località sperdute, trovarsi su strade difficilmente percorribili o rimanere senza carburante sono incombenze dietro l’angolo, soprattutto se si è neofiti del settore. Limitare le ore al volante : la voglia di avventura porta tantissimi a sviluppare tour difficilmente realizzabili sul lungo termine. Porsi obiettivi che richiedono troppe ore di guida può arrivare a smorzare l’entusiasmo per il viaggio. Parti slow, sfrutta i primi giorni per capire quanto reggi e non forzarti!

: la voglia di avventura porta tantissimi a sviluppare tour difficilmente realizzabili sul lungo termine. Porsi obiettivi che richiedono troppe ore di guida può arrivare a smorzare l’entusiasmo per il viaggio. Parti slow, sfrutta i primi giorni per capire quanto reggi e non forzarti! Safety first : può sembrare scontato, ma la sicurezza è una priorità dei viaggi, specialmente se su strada. Alcune accortezze come, per esempio, l’implementazione di serrature supplementari da montare sia all’esterno che all’interno delle porte e del rilevatore trivalente di gas, monossido di carbonio ed etere, sono di fondamentale importanza per una vacanza on the road senza imprevisti.

: può sembrare scontato, ma la sicurezza è una priorità dei viaggi, specialmente se su strada. Alcune accortezze come, per esempio, l’implementazione di serrature supplementari da montare sia all’esterno che all’interno delle porte e del rilevatore trivalente di gas, monossido di carbonio ed etere, sono di fondamentale importanza per una vacanza on the road senza imprevisti. Mi camper, mi casa: la nostalgia dei propri spazi si può far sentire mentre si è lontani da casa: personalizza il tuo camper (nei limiti del rispetto per il prossimo che lo noleggerà) e rendilo accogliente!

Dimmi chi sei e ti dirò quale esperienza outdoor fa per te

Ora che hai tutte le informazioni che ti servono per organizzare la perfetta vacanza on the road, non resta che scegliere la meta e prenotare. Come scegliere il viaggio perfetto? Ecco i nostri consigli per scoprire quale meta fa per te.

Esperienza wild in Scozia

Se la tua indole è impulsiva e misteriosa, nel campeggio troverai un rifugio ideale. Con ambienti minimali e selvaggi adatti per soddisfare la tua sete di introspezione e autenticità, la tua meta ideale è la Scozia. Il Callanish Camping è situato sull’incantevole Isola di Lewis, e combina la vicinanza a numerosi insediamenti storici del neolitico (come il leggendario sito di Callanish Stones, un cerchio di pietre che si erge in questo luogo da quasi 5.000 anni) con alloggi a vista mare che offrono un panorama unico.

Callanish Camping

Anche le Highlands scozzesi sono tra le mete più apprezzate durante tutto l’anno. Qui è possibile immergersi nella natura tra la bellezza dei castelli senza tempo, dei laghi suggestivi (i cosiddetti “loch”) e delle colline ricoperte di erica. Il Glenmore Campsite, dove è possibile sostare con il camper o fermarsi nel campeggio, offre un accesso diretto al Loch Morlich.

Ma anche i paesini rurali e le antiche distillerie di whisky meritano di essere scoperte, se non altro per compensare al clima non sempre favorevole di questo Paese. Per gli amanti del trekking, inoltre, non mancano le avventure a piedi o in bici nel Parco Nazionale di Cairngorms. È il più grande del Regno Unito, tra alberi secolari, fiumi cristallini, spettacolari cascate ed una grande varietà di fauna selvatica.

Vacanze adrenaliniche in giro per il mondo

Ti senti invece curiosa e coraggiosa? Ami il rischio e l’avventura? Ti serve una vacanza all’insegna dell’adrenalina, con esperienze come trekking, tour in quad, rafting e gite fuori porta alla scoperta di nuove culture.

L’Etosha Safari Road Trip permette di immergersi nel cuore della Namibia con un lungo un itinerario mozzafiato per scoprire le bellezze dell’Africa meridionale. Dall’Anderson Gate fino al King Nehale Gate, in circa tre-quattro giorni si ha possibilità di fermarsi in una serie di campeggi localizzati in punti strategici. Tra dune e canyon, questo viaggio è adatto a tutti gli avventurosi ed è perfetto per chi vuole partire in estate, in particolare tra maggio e ottobre: questo periodo, infatti, coincide con la stagione secca in Namibia, quando le strade sono in condizioni migliori ed è più facile individuare la fauna selvatica. È possibile sostare in campeggi localizzati in punti strategici come l’Okaukuejo, Halali e Fort Namutoni.

Se vuoi organizzare un viaggio on the road veramente indimenticabile, con un itinerario di oltre 1.000 km alla scoperta dell’Australia occidentale attraverserai parchi marini, paesaggi costieri e panorami mozzafiato. Le tappe al Parco Nazionale del Kalbarri e Ningaloo non possono mancare e per fortuna i campeggi e le aree di sosta abbondano sia nell’entroterra che nelle zone più vicine alla costa.

Vacanze adrenaliniche in Europa

Ma non serve lasciare l’Europa per vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna dell’adrenalina. Il resort EuroParcs De Rijp è situato lungo le rive di un pittoresco canale a West-Graftdijk (nei Paesi Bassi). Esplorare la zona è semplice, con una passeggiata con gli scarponi da trekking, un giro in bicicletta o noleggiando una piccola imbarcazione per escursioni locali si arriva persino fino ad Amsterdam.

EuroParcs De Rijp

Tra riserve naturali, dune bianchissime, fitte foreste e pianure fangose, l’arcipelago delle Isole Frisone Occidentali è tutto da scoprire. Situato tra il Mare del Nord e il Mare dei Wadden, è un vero e proprio paradiso ai confini del mondo, ancora più suggestivo se percorso in camper grazie agli oltre quindici campeggi disponibili sulle isole completamente immersi nel verde.

In Islanda invece è possibile godersi veri e propri tesori nascosti, lontani dalle mete tipiche del turismo di massa. I camperisti più audaci devono visitare Westfjords: una regione modellata dai fiordi occidentali, quasi del tutto disabitata, dove il fuoco e l’acqua regnano sovrani. Le tappe ideali per campeggi e aree di sosta sono Isafjordur (chiamata la “capitale dei fiordi occidentali”), Patreksfjordur (non distante dalle cascate delle Dynjandi e dal relitto della più antica nave da ghiaccio islandese) Holmavik (la città più grande nell’area di Strandir) e Bolungarvik (la città più settentrionale della regione situato nell’omonima baia).

Per chi non vuole vincoli

L’autostrada di Atlanterhavsveien

Ma la meta più amata per i viaggi on the road è la Norvegia. Qui è possibile non solo viaggiare, ma anche parcheggiare camper, fuoristrada e roulette in qualsiasi area non coltivata del Paese, a patto di mantenere almeno 150 metri di distanza dall’abitazione più vicina e di chiedere i permessi dei proprietari dei terreni in caso di pernottamenti superiori alle due notti (con eccezione di montagne e località remote).

Per un viaggio on the road originale, si può percorrere l’autostrada di Atlanterhavsveien, considerata tra le più maestose al mondo. Non si può non passare per il Ponte Storseisundet, spesso definito come “la strada verso il nulla” perché, tra una curva a gomito e la pendenza improvvisa della costruzione, si crea l’illusione di scomparire nell’acqua. vi è una legge che consente l’“allemannsretten” (il diritto di pubblico accesso).

Per non rinunciare alla comodità

La bellezza della natura incontaminata si rivela ancora più straordinaria se ammirata da una raffinata cupola trasparente o da una tenda vista lago, dotata di ogni comfort. Per coloro che non intendono rinunciare alla sofisticatezza nemmeno durante un’esperienza outdoor, abbiamo selezionato alcune opzioni ideali.

Avvolto tra le verdi distese della Valle del Tiétar, El Toril Glamping Experience si presenta come il rifugio perfetto per chiunque brami un’elegante fuga nella campagna spagnola. Gli alloggi con bagno privato rendono la struttura adatta sia alle coppie in cerca di un rifugio romantico che alle famiglie. Sebbene l’alloggio sia completamente autonomo, nei dintorni è possibile trovare diversi servizi. L’offerta culturale non è da meno, soprattutto a Talavera de la Reina, una classica città castigliana famosa per la sua maestria nella produzione di ceramiche decorate e per le numerose chiese storiche.

El Toril Glamping Experience

A poche ore da Lisbona, l’Algarve è visitabile on-the-road in circa una settimana. Un viaggio alla scoperta delle baie frastagliate, dei pittoreschi villaggi costieri con casette decorate con i tradizionali “azulejos” e delle scoscese scogliere a picco sull’Oceano della regione più meridionale del Portogallo. L’alta concentrazione e varietà di spiagge ‘da cartolina’, dall’immensa e vivace Praia Da Rocha alle ben note Praia De Benagil e Praia Dos Três Irmãos, rendono l’Algarve perfetto per viaggi in famiglia o con amici a quattro zampe.

Arte, cultura e divertimento

La Sassonia (Germania) è una meta ideale per le vacanze on the road. Qui sono presenti numerose aree di sosta e campeggi di alto livello, combinati a un’offerta unica di storia, arte, cultura e natura. Imperdibili sono Chemnitz, ex-città industriale nominata capitale della cultura europea del 2025, e il Parco Nazionale della Svizzera Sassone.

Non distante dalla capitale catalana Barcellona, la Costa Brava è una regione particolarmente attrattiva per chi vuole a “tuffarsi” in un tour all’insegna del divertimento. Tra spiagge idilliache e paesini di pescatori, sono mete imperdibili Calella de Palafrugell, Palamós e Cadaqués. Il clima mite fa sì che sia possibile ammirare le gemme artistiche e naturali di questo territorio in tutte le stagioni.

Campeggi gourmet

Agriturismo Vultaggio

Potevamo non concludere con il nostro Belpaese? Vicino a Trapani, a un’ora da antichi templi, isole affascinanti e sentieri di montagna, è ubicato l’Agriturismo Vultaggio. Una lussuosa struttura per campeggiatori costruita accanto a una fattoria gestita dalla stessa famiglia da quattro generazioni. Imponenti e raffinate tende safari possono ospitare fino a 7 persone. L’agriturismo, immerso in un vigneto, dispone di un negozio dove si possono acquistare le specialità della fattoria. Nel ristorante si cucinano soltanto piatti biologici tipici della cucina siciliana, che in realtà è un mix di tutte le culture che si sono succedute nei secoli in questi luoghi, dai Fenici ai Greci, dagli Arabi ai Normanni.