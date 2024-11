Con l’arrivo dell’inverno, gli appassionati di sci mordono il freno. Ma anche quest’anno il conto per una vacanza sulla neve si preannuncia salato. Tra hotel, skipass, noleggio attrezzature, cene in baita e divertimenti sulla neve i costi rischiano di mettere a dura prova il portafogli. Per orientarsi tra le offerte e identificare i comprensori dove si spende di più e di meno, esiste l’European Ski Price Index, un indice di prezzi realizzato da Holidu, uno dei motori di ricerca per case vacanze più noti in Europa. Questa analisi compara i prezzi medi delle località sciistiche più importanti del Vecchio Continente, valutando non solo il costo degli skipass giornalieri, ma anche il prezzo degli alloggi per persona, sia in alta che in bassa stagione. Le 270 stazioni sciistiche europee prese in esame sono state selezionate in base all’ampiezza, considerando solo quelle con oltre 20 chilometri di piste. Dalle Alpi francesi alle località Italiane fino all’Austria, l’obiettivo dell’indice è offrire una panoramica chiara sulle destinazioni più economiche e quelle che richiedono i budget più alti a fronte naturalmente di un numero elevato di piste e servizi di alto livello.

Voglia di sci: le mete più care

Quando si tratta di destinazioni sciistiche d’élite, è inevitabile che i costi siano elevati. Ecco le 5 stazioni più care in Europa – considerando skipass e alloggio per persona – per la stagione 2024/2025. In vetta una destinazione austriaca: Obergurgl-Hochgurgl nell’Ötztal.

Obergurgl-Hochgurgl (Austria) – 284 euro: la più cara per lo sci

Nel cuore delle Alpi austriache, Obergurgl-Hochgurgl è una delle località più esclusive, con 112 km di piste e 26 impianti di risalita. Per un’esperienza di sci completa, il costo medio per persona al giorno (comprensivo di skipass e pernottamento) è di 284 euro. Gli skipass in alta stagione costano circa 72 euro, mentre l’alloggio raggiunge i 291 euro per notte.

Zermatt (Svizzera) – 256,50 euro

Zermatt, ai piedi del Cervino, è una delle località più iconiche delle Alpi, famosa per la sua neve garantita e l’affascinante zona senza auto. Con oltre 320 km di piste, sciare qui ha un prezzo: per una giornata sugli sci si spendono in media 256,50 euro, con uno skipass che costa 95 euro e un pernottamento in alta stagione a 194 euro.

Ghiacciaio di Hintertux (Austria) – 245 euro

Hintertux, l’unica stazione sciistica austriaca aperta tutto l’anno, offre 60 km di piste fino a oltre 3.000 metri di altitudine. Il costo medio per una giornata di sci è di 245 euro, con uno skipass giornaliero da 76 euro e pernottamenti che partono da 207 euro a persona in alta stagione.

Cortina d’Ampezzo (Italia) – 234 euro

Cortina, la regina delle Dolomiti, è una meta storica per il suo spettacolare comprensorio, la vita mondana e, di conseguenza, i prezzi elevati. Con 120 km di piste, il costo di una giornata sugli sci qui si aggira intorno ai 234 euro, con skipass che in alta stagione arriva a 80 euro e pernottamenti che partono da 251 euro a persona.

Obertauern (Austria) – 214 euro

Un’altra stazione austriaca, Obertauern, chiude la cinquina delle mete più care per gli amanti della neve. La località offre 100 km di piste e 26 impianti di risalita. Il costo medio di un soggiorno giornaliero è di 214 euro, con skipass a 65 euro e pernottamenti che partono da 165 euro in alta stagione.

Le mete più economiche per lo sci

Fortunatamente, non tutte le località sciistiche richiedono un budget da capogiro. Ecco le 5 stazioni dove sciare costa decisamente meno, ma senza rinunciare alla bellezza delle montagne e alla qualità della neve: guida la hit delle destinazioni sciistiche più abbordabili la francese Réallon.

Réallon (Francia) – 44,50 euro: la più economica per lo sci

Questa stazione poco conosciuta nelle Alpi meridionali offre 30 km di piste e 6 impianti di risalita. Con prezzi così competitivi, lo skipass giornaliero costa solo 29 euro, mentre gli alloggi partono da 12 euro a persona. Perfetta per famiglie e principianti.

Seyne-La Grand Puy (Francia) – 45,50 euro

Situata in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, questa località sciistica offre 22 km di piste per tutti i livelli. Il costo per una giornata sugli sci si aggira attorno ai 45,50 euro, con skipass a 21 euro e pernottamenti da 27 euro a persona in alta stagione.

Monte Parnaso (Grecia) – 46 euro

Il Monte Parnaso, a due ore da Atene, è la più grande e moderna stazione sciistica della Grecia. Con 36 km di piste e 17 impianti di risalita, il costo medio giornaliero è di 46 euro, con uno skipass che costa circa 19 euro e alloggi a partire da 28 euro a persona in alta stagione.

Roubion les Buisses (Francia) – 48 euro

Roubion les Buisses, nel cuore delle Alpi Marittime, offre 30 km di piste con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo skipass giornaliero costa 20 euro e gli alloggi partono da 36 euro a persona in alta stagione.

Hautacam-Argelès-Gazost (Francia) – 48 euro

Un’altra proposta economica nella regione dei Pirenei, Hautacam offre 20 km di piste e impianti moderni. Il costo per sciare qui è di circa 48 euro al giorno, con uno skipass che costa 22 euro e pernottamenti a partire da 28 euro a persona in alta stagione.

