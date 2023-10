L a città-stella merita una visita perché racchiude un borgo rinascimentale intatto. E prima di ripartire, sosta nel villaggio dello shopping e della street art



Palmanova, nel cuore del Friuli, è famosa per la sua pianta a forma di stella, una preziosa rarità. Lo capisci quando la raggiungi, lo vedi, chiaramente anche da Google Maps. Esibisce una sequenza di 4 chilometri di bastioni fortificati, porte e torri veneziane e napoleoniche che racchiudono un borgo rinascimentale, intatto, con uno strepitoso percorso di gallerie e una spettacolare piazza esagonale su cui convergono tutte le contrade. Spingendosi poco più in là c’è il Collio, terra di vino ma anche di ospitalità eccelsa. La Subida, gestito da generazioni dalla famiglia Sirk, racchiude una preziosa acetaia, casette nel bosco con vetrate immense, un ristorante poetico, dove i piatti sono i più antichi, ma rivisti con creatività e passione (lasubida.it). Da qui, scegliendo il Sentiero delle Vigne Alte, in meno di un’ora si raggiunge il Castello di Spessa (castellodispessa.it) con le sue preziose cantine, frequentate già da Giacomo Casanova. Intorno l’abbraccio di un curatissimo giardino all’italiana.

Palmanova: arte e design tra le vetrine



Per fare un salto in avanti, nel futuro, si va al Palmanova Village, 24.000 metri quadrati di shopping ma non solo. Geometric Bang, street artist e fumettista lodigiano, ha trasformato in una storia, raccontata per immagini, le pareti del village. In tutto 11 opere colorate, sorprendenti, divertenti, ispirate al tema “l’unicità è la ribellione”. Si ritrovano la forma stellata della città fortezza di Palmanova e le palme, presenti anche nello stemma della cittadina. E poi motivi stilizzati, tipici dell’arte africana, i colori cari a Matisse, i cut out ispirati da Jean Dubuffet e dalla sua visione fuori dalle convenzioni dell’arte classica, lasciando tutto lo spazio necessario alla spontaneità. Oltre all’arte, il progetto al Palmanova Village comprende lighting design, con messaggi luminosi e spot che sottolineano elementi architettonici importanti, mentre gli allestimenti degli spazi comuni del village cambiano a ogni stagione (palmanovavillage.it).

Da sapere

Con FVGcard scopri il Friuli Venezia Giulia e risparmi: trovi tutte le info sul sito turismofvg.it