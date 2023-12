A mato Daniele e Pozzilei hanno inaugurato la loro collaborazione lo scorso 14 dicembre, celebrando eleganza, artigianato e storia. Vi raccontiamo un incontro unico

Lo scorso giovedì 14 dicembre è stato celebrato l’inizio di una collaborazione che vede tra i protagonisti due brand di alta moda dalla tradizione centenaria: la boutique Pozzilei e la griffe di borse Amato Daniele by Leu Locati. L’incontro tra le due realtà nasce dall’esigenza di valorizzare i valori di eleganza, ricercatezza e cura al dettaglio nella moda, in un viaggio unico alla scoperta di moda e design.

L’inaugurazione della capsule

Il team del concept store di Monza – Amato Daniele x Pozzilei

Per l’occasione, si è tenuto un aperitivo esclusivo presso il concept store di Monza in Piazza S.Pietro Martire 1, dove è stata presentata una piccola capsule, firmata Amato Daniele exclusive for PozziLei. La capsule si compone di modelli iconici realizzati in tessuti d’archivio unici, scelti e selezionati insieme alle proprietarie, Laura e Flavia Avanzi.

La collezione invernale vede gli inconfondibili modelli “Queen” in una nuova veste (d’oro, d’argento e d’animalier) fondersi alla perfezione con l’animo ricercato e unico di PozziLei, insieme alle varianti più classiche in velluto e raso di seta colorati.

Le varianti colorate – Amato Daniele x Pozzilei

Eleganza e artigianato: un connubio indissolubile

L’incontro ha permesso ad Amato Daniele di portare un pezzo della sua essenza e della sua fabbrica in boutique, dove un gruppo di artigiani ha realizzato sul momento pezzi unici del modello Queen Micro in tessuti d’archivio speciali. Le clienti hanno potuto scegliere ed acquistare la loro preferita, ma soprattutto assistere dal vivo alla sua realizzazione in negozio.

La realizzazione delle borse – Amato Daniele x Pozzilei

Non solo si è trattata di un’esperienza unica per le fedeli amanti del brand, ma anche di un’occasione per entrare a contatto con le fasi creative. Scoprire i “dietro le quinte” dei prodotti che amiamo ci permette di valorizzarli, comprendere veramente da dove nascono e come mai sono inconfondibili. L’evento ha saputo celebrare la moda e l’artigianalità italiana al meglio.

Scorci dell’area dedicata all’artigianato allo store di Monza – Amato Daniele x Pozzilei

I progetti per il futuro della collaborazione

La partnership non terminerà con la stagione fredda. Nel 2024 uscirà una collezione Spring-Summer 2024 che sarà presente anche nella meravigliosa boutique Pozzilei di Noto situata all’interno dell’ex chiesa di Sant’Agata. Si tratta di un concept store dall’allestimento essenziale e raffinato nel rispetto del luogo che lo ospita. Sarà infatti contenitore di una proposta lifestyle scelta con precisione e dedicata al mondo del design, della moda e della cultura.

Scorci della nuova capsule – Amato Daniele x Pozzilei

Anche per quest’occasione sarà lanciata una capsule in edizione limitata Amato Daniele exclusive for Santagatha PozziLei. Vestirà i modelli Queen e le clutch Bamboo di preziose paglie intrecciate, pannelli di juta e tessuti d’archivio dai toni neutri perfettamente armonizzati al contesto che andrà ad ospitarli con il suo mix speciale di storia e innovazione.