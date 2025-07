Tre, due, uno, via: che lo shopping ai saldi estivi abbia inizio (in Italia si comincia questo sabato 5 luglio, prendi nota!) e che l’opportunità di adescare nuovi capisaldi del guardaroba femminile – a prezzo super! – possa darci tantissima soddisfazione! Nel marasma dei capi in saldo, sicuramente cederemo al desiderio di un nuovo costume da bagno, un nuovo paio di sandali o magari alla voglia dei vestiti di lino che ancora ci faranno compagnia nel mese di agosto. Ben venga però considerare con attenzione anche quei capi che nel qui e ora non indosseremmo affatto. Sono esattamente quelli di cui avremo bisogno al rientro in città dopo l’estate, pezzi chiave (e passepartout sempre attuali) che possono davvero svoltare i nostri look. Ne abbiamo identificati cinque, e sono quelli su cui proprio questo 5 luglio potresti già voler puntare lo sguardo.

1. Cosa comprare ai saldi estivi: il trench cammello

Visto e rivisto, ma non stanca mai. Il trench color cammello è tutt’altro che banale, anzi. È imperativo. Non servirà nella tua valigia estiva, ma spostando l’attenzione verso il transition style della prossima stagione potrai accorgerti già da ora di quanto sarà essenziale. Al prossimo cambio climatico, con le prime giornate uggiose, il trench sarà il capospalla che vorrai indossare con i jeans e con i vestiti, con le sneakers oppure con le tue ballerine preferite. In qualsiasi circostanza, fidati: sarà anche bellissimo averne uno nuovo di collezione, ma chissà che i saldi estivi non possano rappresentare l’opportunità giusta per aggiudicartene uno a prezzo scontato. Un vero classico senza tempo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Il cardigan, da indossare (senza giacca) a settembre

Il capo passepartout della mezza stagione? Senza dubbio, il cardigan. Aderente oppure oversize, in filato morbido o dalla trama intrecciata più spessa, ogni scelta sarà funzionale al risultato finale del tuo look. E quale momento migliore dell’anno – se non questo dei saldi estivi – per scegliere un nuovo modello da aggiungere al tuo guardaroba? Le tendenze del momento ti offriranno la possibilità di puntare sulle proposte più ideali per le temperature estive, come i cardigan in cotone, quelli in crochet e quelli in lino. A te la scelta definitiva, e sentiti libera di stratificarli sopra top, camicie, T-shirt e gilet.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Cosa comprare ai saldi estivi: i pantaloni morbidi a palazzo

Cosa comprare ai saldi estivi se non anche dei morbidi pantaloni a palazzo? Fidati, al rientro dalle vacanze verrai catapultata nei look da ufficio, e vorrai senz’altro tornare a lavoro con ritrovata carica e nuova grinta. Questo pizzico di audacia non potrà che passare anche dal tuo guardaroba e dai tuoi prossimi look, di cui i pantaloni a palazzo saranno protagonisti. Con gli sconti, confida sui modelli classici di cui sarà impossibile stancarti. Come quelli gessati e a righe (da abbinare al blazer per un tailleur di tutto rispetto) oppure quelli monocromatici e declinati nelle nuance basic: beige, bianco, nero e blu sono perfetti per un corporate attire di tutto rispetto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. La borsa 24 ore, per i look del rientro in ufficio

Ai saldi estivi non mancherà di palesarsi anche la nostra passione per le borse di paglia da sfoggiare in spiaggia, ma non dimentichiamoci di omettere le borse grandi e capienti. Saranno loro le vere protagoniste del rientro in città. Sentiti libera di prediligere le tote bag da portare a spalla, ma non dimenticare la straordinaria funzionalità di una bella borsa 24 ore. Un altro grande classico che trascende le tendenze accessori e si fa strada tra i pezzi timeless di un buon guardaroba.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Il blazer prezioso, per i look da sera dell’autunno che verrà

Verrà l’autunno, andrà via la spensieratezza estiva ma non la nostra voglia di brillare. Per un accento di glamour ai tuoi look, confida sul blazer con i cristalli. Ai saldi estivi troverai sicuramente modelli ricamati o impreziositi da dettagli luminosi: sono loro i tuoi alleati. Dopo l’estate potrai indossarli con i jeans o con pantaloni sartoriali, sopra la T-shirt o sopra la felpa. Qualsiasi interpretazione sceglierai, avrà un twist inaspettatamente chic e adorerai l’idea di averlo acquistato a prezzo scontato!