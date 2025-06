Che estate sarebbe senza avere nel guardaroba almeno uno dei migliori vestiti a balze da comprare ora? Vedere per credere Rihanna, nel cui ultimo look street style è celata la chiave di svolta per affrontare il caldo in città. La star barbadiana, alla sua terza gravidanza (annunciata durante lo scorso Met Gala), è stata paparazzata con indosso un vestito beige e a fascia estremamente versatile e trasversale, perfetto per lo stile premaman e non solo. Trattasi infatti di un abito Saint Laurent, disegnato per la maison francese dal direttore creativo Anthony Vaccarello, e dal quale noi abbiamo preso ispirazione per replicare la mise – con le dovute proposte shopping – anche in chiave più accessibile e democratica.

Come copiare il look premaman di Rihanna

Questo è poco ma sicuro: una star del calibro di Rihanna riuscirebbe a rendere irresistibilmente cool anche il più classico degli abiti. Ed è esattamente ciò che è accaduto con il suo vestito a balze, sfoggiato con comode sneakers Puma tono su tono, una maxi borsa nera (che sblocca il ricordo delle bowling bags di tendenza negli Anni 2000: chi le ricorda?) e un berretto color cioccolato. Fondamentale nel look di Rihanna è anche la scelta dei gioielli oro, quali gli orecchini a cerchio e la collana. Vietato omettere però la scenicità del suo abito, che pur essendo semplice riesce a imporsi grazie al dinamismo delle balze (che ricreano il mood di una flamenquita). È di grande aiuto inoltre la strategia del tono su tono, l’abito monocromatico facilita lo styling e l’abbinamento di tutti gli accessori. Dulcis in fundo, una nota necessaria sullo stile premaman: il look di Rihanna dimostra come un abito ampio e a fascia possa essere la scelta ideale anche per affrontare (con stile) l’estate col pancione.

Shopping: i migliori vestiti a balze da comprare ora

Lungi da noi proporti lo stesso identico vestito di Rihanna: l’abbiamo fatto, certo, ma non per forza occorre lo stesso abito Saint Laurent (dal prezzo a tre zeri) per copiarle il look. Ciò che desideriamo invitarti a fare è prendere semplicemente ispirazione, motivo per cui in questa selezione per la tua prossima sessione di shopping troverai delle idee simili nel colore e nella silhouette. Non tutti gli abiti sono a fascia, però. Troverai anche proposte con il collo halter, con spalline, drappeggi, balze e cinture in vita. Se sei in dolce attesa come Rihanna, scegli i volumi ampi. In alternativa, sentiti libera di prediligere le versioni con corpetto aderente o drappeggiato. Scopri subito i migliori vestiti a balze da comprare ora!

Arricciato e con scollo all’americana, COS (€179)

A balze e con spalline da annodare, H&M (€79,99)

Abito midi in popeline, Max&Co. (€199)

Vestito in popeline senza spalline, Matteau, su Luisaviaroma (€565)

Con collo halter e cintura, Terranova, su Zalando (€35,99)

Plissettato con orlo asimmetrico, JNBY, su Farfetch (in sconto a €385)

Vestito svasato combinato, Mango (€29,99)

Midi e in popeline, ‘S Max Mara, su Luisaviaroma (€368)

In saia di cotone, Saint Laurent, su MyTheresa (€3000)