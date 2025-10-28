Buone notizie: siete nel posto giusto per imparare a indossare al meglio una camicia oversize. Iniziamo a condividere con voi uno dei primi sacri comandamenti di stile che impara una fashion editor: gli outfit che prevedono una camicia di taglio maschile sono l’arma segreta di ogni modaiolo. La silhouette morbida risulta teatrale e cattura l’attenzione nel modo migliore possibile, pur mantenendo un aspetto naturale. Offre a chi la indossa più tessuto con cui giocare e all’osservatore più superficie visiva da apprezzare. O, come diciamo nel settore: più ampia è la vestibilità, più raffinata è la sensazione.

Al di là dell’estetica, indossare un modello ampio – o qualsiasi altro capo voluminoso – è un’affermazione di forza che non dovrebbe essere trascurata. Permette di prendere il proprio spazio nel mondo, di essere evidente. Suggerisce a chi la indossa e agli altri che non bisogna letteralmente sminuirsi oppure, per cercare di essere sexy, dover per forza puntare su capi iper rivelatori. In questo modo scegliere di sfoggiare una camicia oversize non significa solo indossare una camicia oversize. È un modo di presentarti al mondo. Sì, ovviamente anche molto chic.

Ecco 7 magnifici modi per combinare la camicia oversize in linea con lo stile personale e l’occasione.

1. Come abito

Molte di noi contano anni di esperienza di shopping nel reparto uomo con la conseguenza di aver trasformato quasi tutto ciò che si può immaginare in un abito. Giacche, blazer, T-shirt, cardigan, polo… di tutto. Quindi prendiamo ispirazione dal nostro fashion background per trasformare la camicia vintage di vostro fratello/padre/fidanzato/marito in un vestito inaspettato ed elegante.

2. Inside out

La camicia larga spesso si indossa infilata nei pantaloni. Ma farlo solo a metà rappresenta un’ottima scelta non scontata da poter sfruttare durante il giorno. È una maniera rilassata e cool di sfoggiare la shirt oversize e sta benissimo sotto un blazer sartoriale.

3. In combo con i pantaloni larghi

Anche se qualche nonna potrebbe inorridire, è un luogo comune pensare che una camicia molto ampia debba essere abbinata a pantaloni attillati, jeans skinny o una gonna slim fit per creare equilibrio. E sebbene questa teoria sia certamente vera in certe situazioni, non è affatto infallibile. Si può valorizzare il volume generale sommando la larghezza con un paio di pant rilassati.

4. In layering con una t-shirt o una polo

Questo trucco per abbinare le camicie oversize è un retaggio dei primi anni ’90 che ultimamente è stato riscoperto dalle generazioni più giovani. Indossare una camicia sotto una maglietta a maniche corte crea quell’atmosfera cool dell’ultimo decennio dello scorso millennio che tutti noi sembriamo ricercare di questi tempi. Comunque vada sarà un successo.

5. Sotto un top/corsetto

L’abbinamento che non ti aspetti, l’incontro di due mondi: da una parte la camicia di taglio maschile, dall’altro il corsetto che più femminile non si può. Un match insolito che proprio per questo funziona, da completare con un paio di pantaloni palazzo.

6. Effetto crop top

Infilare la camicia oversize nel reggiseno creerà rapidamente un look su misura. Un outfit casual e comodo che possiamo abbinare a una gonna lunga e stivali. Il wow è garantito con zero sforzo.

7. Intorno alla vita

E voi Gen X, ricordate quando non uscivate di casa senza una camicia di flanella annodata in vita? Oggi si ripropone lo stesso concetto ma non più per forza in chiave grunge. Anzi, un look minimale composto da un maglioncino e una gonna può solo acquistare un guizzo creativo con la camicia annodata (avvistata anche in passerella da The Row e Bottega Veneta). Tu chiamale se vuoi emozioni reload.

