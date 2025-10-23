E fu così che, all’improvviso, è iniziato un nuovo capitolo dell’anno. A breve, con il ritorno all’ora solare (la notte tra il 25 e il 26 ottobre), le giornate diventeranno meno luminose e farà buio prima. L’autunno, insomma, è entrato nella sua fase più intensa ed è di nuovo tempo di pomeriggi rannicchiate in poltrona a leggere un classico e a rilassarsi. Per quanto riguarda la moda, nell’aria si respira un’aria da bibliotecaria rétro: pensate a velluto a coste color terra, maglioni Fair Isle (quelli con motivo jacquard originari della Scozia) indossati sopra una camicetta o una gonna vaporosa, come Nicole Kidman nei panni di Virginia Woolf nel film The Hours. Chiamiamolo stile Book Club Chic.

Nicole Kidman in una scena di The Hours

Book Chic Club, le maison «accademiche»

A proposito della celebre scrittrice inglese, la letteratura del XX secolo sembra aver stregato i designer di questa stagione. La collezione finale di Maria Grazia Chiuri per Dior, quella per l’Autunno-inverno 2025 è stata una lettera d’amore all’Orlando di Woolf, tutta camicette poetiche con volant e abiti militari attillati. Mentre per Erdem l’ispirazione è stata l’autrice britannica Radclyffe Hall, tra giacche con cucito sui polsini un facsimile del frontespizio de Il pozzo della solitudine, la sua opera più famosa.

Un’ulteriore prova dell’attuale entusiasmo accademico della moda sono le borse porta libri rivisitate da Dior. La presentazione su Instagram di una borsa giallo uovo, con la scritta Dracula di Bram Stoker in caratteri tipografici, risalente alla prima edizione del romanzo, è diventata un simbolo della nuova era JW Anderson della maison francese. Un’idea già attuata in passato da Olympia Le Tan (chi non ricorda le sue iconiche clutch a libretto) che non smette mai di piacere. Marc Jacobs è un altro stilista orgoglioso di essere un amante dei libri, che condivide i suoi gusti letterari tramite i post di Instagram intitolati Reading Hour.

Dior A/I 2025. Launchmetrics/Spotlight

Book Chic Club, le star «contagiate» dal trend

Naturalmente, non è necessario essere chiusi in biblioteca o discutere di cliché narrativi con i propri compagni di lettura per abbracciare il dress code letterario. Un maglione di lana spessa, gonne a quadri, un cappotto di tweed, un buon cardigan o un gilet a trecce o dalla stampa a rombi, una gonna a matita, calzettoni bianchi a coste, Mary Jane ai piedi e occhiali da vista dalla montatura minimal sono capi e accessori perfetti per una passeggiata immerse nel foliage autunnale. Guardare Bella Hadid o Billie Eilish, please.

Del resto il core bibliotecario è la tendenza ispirata all’Ivy League anni ‘50, tra le più forti dell’anno. Ecco allora come replicare il look Book Chic Club grazie alle sfilate Autunno-inverno 2025/26.

Bella Hadid. Foto Getty

Billie Eilish. Foto Getty

Book Chic Club: pull + gonna check

Decisamente cool senza sforzo: un look semplice ma che fa subito accademia da completare con stivali o calzettoni in combo a décolleté per darsi un’aria più raffinata.

Ao Yes A/I 25-26. Launchmetrics/Spotlight

Book Chic Club: pull + camicia con fiocco + jeans

La versione casual della tendenza bibliotecaria prevede assolutamente un paio di blue jeans extra comodi da abbinare a un paio di sneakers in camoscio, maglioncino in cachemire, camicia con fiocco e giubbotto in eco fur.

Munthe A/I 25-26. Launchmetrics/Spotlight

Book Chic Club: completo blazer e gonna lunga tartan

La stampa check fa subito preppy. Per chi vuole declinarla in chiave raffinata la soluzione è un completo giacca, gonna lunga e cravatta nello stesso pattern. Stivali ai piedi e una camicia bianca e la mise da 10 e lode è pronta.

Vivienne Westwood A/I 25-26. Launchmetrics/Spotlight



Book Chic Club: giubbino casual + T-shirt e gonna a quadri

Una gonna a quadrettini colorati al ginocchio abbinata a una maglietta pop sono l’ideale per un look librarian core fresco e disinvolto, completato da un giubbino dal taglio sportivo e stivali in toni neutri.

Miu Miu A/I 2025. Launchmetrics/Spotlight

Book Chic Club: maxi cappotto + polo + pantaloni morbidi

Al caldo con stile: basta un bel cappottone avvolgente nei toni verde militare, una polo con cravatta ton sur ton e un paio di pantaloni panna dalla silhouette comoda e fluida per affrontare la giornata con il mood giusto.

Rhee A/I 2025. Launchmetrics/Spotlight

