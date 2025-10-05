Dalla passerella alle celeb: il reggiseno sta lanciando una nuova dichiarazione. Nella storia del costume la sua invenzione, lo sappiamo, ha avuto un impatto come quella della ruota per l’umanità. Una rivoluzione che ha cambiato e segnato il percorso femminile nei decenni da quando è stato lanciato all’inizio del XX secolo. Oggi però ha ampiamente superato il suo status di lingerie per diventare un simbolo dell’epoca che stiamo vivendo. Nel corso del tempo, si è evoluto dalla funzione pratica assunta durante la Prima guerra mondiale a indumento che ha ispirato importanti momenti della cultura pop, dall’iconico design conico di Jean Paul Gaultier indossato da Madonna tra anni’80 e 90 al più recente reggiseno con capezzoli di Skims by Kim Kardashian.

Pekaboo bra, specchio dell’epoca

Mentre gli orli delle gonne monopolizzano la scena in periodi di sconvolgimenti economici e politici (si dice che si alzino o si abbassino secondo i momenti di prosperità o crisi), considera il reggiseno come nuovo indicatore dei tempi che corrono. In un’epoca di conservatorismo politico, per il suo legame intrinseco con la femminilità, esporlo, in modo audace o più soft, è un atto di ribellione alla crescente sorveglianza sul corpo delle donne. Ed è anche incredibilmente, e inaspettatamente, chic. C’è un non so che di parigino nel portare la camicia sbottonata con uno spiraglio aperto sull’intimo in pizzo, mentre la combo reggiseno + blazer riscrive le regole del power dressing con una sfumatura più sexy. La chiave, a quanto pare, per portare il reggiseno peekaboo è semplice: sfoggialo con eleganza e non potrai sbagliare.

Peekabo bra, trend in passerella alle ultime sfilate

Così lo abbiamo visto comparire inaspettatamente in passerella dove non avremmo mai pensato. Ad esempio da Ralph Lauren che ha svelato una nuova visione per la sua donna, decisamente più rilassata rispetto al passato; per la collezione Primavera-estate 2026, la griffe ha abbinato una sartorialità leggera a una raffinatezza moderna, puntando l’attenzione sul reggiseno in alcuni look, abbinando l’intimo a camicie in popeline di cotone bianco e bluse a righe molto fluide, con l’obiettivo di un contrasto intenzionale. La biancheria intima in mostra potrebbe non sembrare particolarmente innovativa per la moda, ma per un marchio che storicamente ha sempre avuto un approccio più sobrio all’abbigliamento, è stato decisamente significativo che i reggiseni fossero a vista.

A Londra, invece, il trend ha assunto (giustamente) un’attitudine più punk nella collezione di Simone Rocha dove ha spaziato da allusione sensuale vedo/non vedo a una versione più vistosa, tempestata di paillettes. Da Dolce&Gabbana a The Attico, da Ermanno Scervino a Tom Ford, molte le griffe che hanno reso il peekaboo bra protagonista della prossima bella stagione. Così, come un fuocherello che divampa in incendio, il trend ha cominciato a imperversare anche tra le celebrità che ci ispirano, aiutandoci a capire come indossarlo adesso con stile. Fai come loro.

Ralph Lauren, P/E 2026. Launchmetrics/Spotlight

Simone Rocha. Launchmetrics/Spotlight

Dolce&Gabbana. Launchmetrics/Spotlight

The Attico. Launchmetrics/Spotlight

Ermanno Scervino. Launchmetrics/Spotlight

Tom Ford. Launchmetrics/Spotlight

Copia Hailey Bieber, sexy workaholic

In perfetto stile Hailey Bieber, in equilibrio modaiolo tra professionalità con un pizzico di sensualità: l’influencer e imprenditrice beauty indossa un blazer in nuance camomilla firmato Saint Laurent dell’era Tom Ford con un reggiseno nero ricamato nero a contrasto abbinato ai pantaloni scuri sartoriali.

Hailey Bieber. Foto Getty

Copia Dua Lipa, cool senza sforzo

A New York la popstar ha indossato una camicia bianca gessata con maniche trasparenti abbinata a un reggiseno a balconcino nero in seta, completando il look con una gonna lunga a tubino grigia, décolleté a rete trasparenti, chocker con croce argento e pochette cromata.

Dua Lipa. Foto Getty

Copia Margot Robbie, chic rilassato

Per promuovere il film Un viaggio straordinario, la diva ha indossato una giacca sartoriale destrutturata grigia di Phoebe Philo con un sottilissimo reggiseno nero e pantaloni a gamba dritta grigio chiaro, mules in pelle nera con borchie e la borsa Drive a pannelli, sempre dell’omonimo marchio della designer britannica.

Margot Robbie. Foto Getty

Copia Bella Hadid, rock-mantic

La modella, impegnata alle sfilate di Parigi, ha sfoggiato pantaloni tabacco a vita media e un paio di mocassini con morsetto by Gucci. Per la parte di sopra ha scelto il contrasto tra la giacca biker di pelle nera e la candida camicetta crop abbinata a un reggiseno a balconcino bianco in pizzo, completando il look con collane, pendenti e anelli. Grintosa ma con un tocco sweety.

Bella Hadid. Foto IPA

Copia Paola Iezzi, power brat

La giudice di X Factor è sempre sul pezzo e del reggiseno a vista (anche quello conico stile Madonna, la sua reference modaiola) ne ha fatto un signature. Da copiare il suo look da donna in carriera con una sfumatura hot composto da tailleur gessato con giacca doppiopetto e reggiseno a balconcino nero in pizzo in bella mostra.

Paola Iezzi. Foto IPA

