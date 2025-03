La primavera è finalmente arrivata, e con lei la voglia di liberarci definitivamente di giacche e cappotti. Le camicie, in lino o cotone, tornano a essere protagoniste delle nostre mise da giorno e da sera. E in quanto tali, chiedono di essere valorizzate al meglio. Come riuscirci? Abbiamo dato uno sguardo ai migliori look street style di Milano, Londra e Parigi, e abbiamo riscontrato un massimo comune denominatore: l’eleganza effortless chic che inequivocabilmente deriva dalla risposta a una domanda molto semplice. Come indossare la camicia dentro i pantaloni? Che siano pantaloni in morbido tessuto o in denim, la soluzione resta la stessa e in ogni look valorizza qualcosa di molto specifico: una cintura, un gilet, una giacca. Scopri subito le idee di stile selezionate per te.

Look total denim e camicia bianca (dentro i jeans)

Ecco un look in cui la morbidezza delle linee fa da padrona. I jeans a vita alta sono leggermente baggy, e al loro interno è inserita una camicia bianca dalla silhouette non aderente. Un foulard bianco, ton sur ton con la camicia, aggiunge un tocco di sofisticatezza. A rendere il look urban è la giacca in denim, ampia e ideale per affrontare una giornata in città con stile e praticità. Contrasto cromatico è dato infine dalla maxi borsa in camoscio, portata a mano per un ulteriore accento di coolness.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando jeans e camicia danno risalto alla cintura

Per creare un look dal sapore vagamente intellettuale, ecco la combinazione giusta. Jeans a palazzo e a vita alta, una camicia celeste perfettamente inserita all’interno e un blazer in camoscio lasciato aperto. Il tutto avendo cura di dare risalto a due accessori imprescindibili: il primo è la cintura in pelle con fibbia metallizzata dalle finiture dorate (è chic!); il secondo è il foulard annodato al collo, una soluzione sofisticata che ruba il posto ai gioielli. Elementi non plus ultra di questo look? Copialo alla lettera anche nella scelta degli occhiali da sole e della maxi borsa portata a mano.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la camicia dentro i pantaloni in denim (con un risultato casual)

Chi ha detto che esista un’unica e sola regola per indossare la camicia dentro i pantaloni? C’è chi la inserisce all’interno solo per metà, dando vita a un effetto noncurante e da vera cool kid. Il segreto di stile per non sembrare di aver lasciato tutto al caso (quando invece c’è dietro un’attenta considerazione dello styling) sta nell’aggiunta del cardigan. Il mix funziona così bene che puoi persino valutare – date le prime giornate primaverili – di non stratificare ulteriormente la mise con l’aggiunta del blazer. A te la scelta.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Una maxi camicia, abbinata alla cintura

In questo look si nasconde una grande verità: l’abbinamento della camicia con i pantaloni (sì, anche quelli in denim) può creare qualcosa di davvero maestoso e scenico. Basterebbe scegliere di indossare (sempre) una camicia con un profondo scollo a V e delle ampie maniche a sbuffo, così ampie da rubare la scena a qualsiasi altro dettaglio del look. A fare da collante ci pensa la cintura in pelle, declinata in una fragrante tonalità di cioccolato che ben si sposa con la nuance della camicia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare la camicia dentro i pantaloni (e aggiungere il gilet!)

Dulcis in fundo, come indossare la camicia dentro i pantaloni quando lo styling prevede anche il gilet? La risposta arriva da Parigi, dove abbiamo avvistato questo look che chiama a sé tutta l’eleganza dei pantaloni neri e della camicia bianca. Due capisaldi del guardaroba femminile, ai quali se ne aggiunge un terzo che è il gilet. Ben venga scegliere quest’ultimo in una variante cropped: corto, insomma, quel po’ che basta per lasciare spazio alla vita alta dei pantaloni.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025

Leggi anche Quale sarà il colore della primavera 2025?