I n primavera è assolutamente essenziale: con questa guida shopping diamo ufficialmente il bentornato al trench, il capospalla passepartout dal fascino senza tempo. Ecco i migliori must-have da comprare questa stagione

Un classico senza tempo, un capo passepartout oggi, domani, sempre. Passa il tempo, ma non l’irresistibile fascino del trench. La stagione primaverile è il momento adatto per farne sfoggio, d’altronde il trench è un capospalla versatile e ideale per il transition style: è uno scudo perfetto per le pioggerelle di aprile, è un capospalla non troppo caldo che ben sostituisce il ruolo dei cappotti che ci prepariamo a salutare definitivamente. E poi, attorno a sé aleggia un immaginario unico e speciale nel suo genere! Basti pensare alle grandi dive del cinema che hanno indossato il trench sul piccolo e grande schermo, prima tra tutte Audrey Hepburn: di lei, conserviamo (nel cuore) il fotogramma in cui lo indossa sul set di Colazione da Tiffany. Ecco, vogliamo pensare che indossarne uno ci farà sentire esattamente così: una diva. E in questo prontuario di stile ti portiamo alla scoperta dei trench più interessanti da acquistare ora.

Moda primavera 2024: come indossare il trench?

Arrivederci cappotto color cammello, la moda primavera 2024 strizza l’occhiolino al trench. Il capospalla timeless per eccellenza si prepara a tornare a essere massimo protagonista dei nostri look: provalo sopra i jeans per una declinazione daily facile da indossare. Potrai abbinarci le tue amate sneakers bianche, ma anche un paio di mocassini in pelle nera per un risultato finale più sofisticato e chic. Sì anche agli stivaletti, che continuano a farci compagnia finché il clima lo consentirà: quando le giornate saranno miti abbastanza da salutarli, potremo lasciare che i look con il trench diano il benvenuto alle slingback e le mule con kitten heels. Intanto, ecco due proposte street style da cui prendere ispirazione.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have da comprare ora

Bianco? Beige? Verde oliva? Dire “trench” spalanca infinite altre porte, in cui lasciarsi meravigliare dalla bellezza di diversi colori, tagli sartoriali, dettagli e lunghezze. La decisione finale ovviamente sta a te, noi in questa gallery ci limitiamo a proporti le migliori proposte (tutte a prova di budget) da considerare per aggiungere un nuovo trench al tuo guardaroba. Non temere: sono proposte allineate sì alle tendenze moda primavera 2024, ma che supereranno la prova del tempo. Un trench è per sempre, su questo non c’è dubbio. Resta solo da capire che tipo di vestibilità preferisci, se lo desideri con o senza cintura, e se (meglio ancora) opteresti per un’opzione in tessuto idrorepellente. Buona ricerca del tuo nuovo alleato di stile!

In morbido tessuto di misto viscosa dalla lunghezza midi, United Colors of Benetton (€169)

In 100% cotone, Uniqlo (€109.90)

Modello lungo con cintura, Piombo, da OVS (€79,95)

In popeline di cotone con cintura, Ralph Lauren (€399)

Con colletto e maniche lunghe, Zara (€89,95)

Giacca in stile trench, H&M (€39,99)



In 100% cotone e tessuto tecnico idrorepellente, Mango (€79,99)

Doppiopetto idrorepellente dal taglio oversize, Muji (€119,95)

In cotone e con linea dritta e alamari, Momonì (€389)

Lungo e in tessuto effetto mano pesca, Motivi (€129)