O de al mocassino, la scarpa più versatile della primavera. Che, a discapito di quanto si possa pensare, presenta (anche) infinite possibilità di styling! Ecco perché nella lista dello shopping di questa stagione non potrà mancare affatto. Noi ne abbiamo selezionati di bellissimi - con o senza tacco - da proporti come possibile aggiunta al tua guardaroba. Non ti resta che scoprirli subito

Comodi, pratici, versatili. Ammettiamolo: i mocassini sono una vera àncora di salvataggio nel nostro guardaroba. E se non li hai ancora mai sperimentati nei tuoi look, è davvero arrivato il momento di approcciare questo diktat. Perché i mocassini sono sì la tendenza scarpe della moda primavera 2024, ma sono anche l’acquisto che – fatto una volta (e bene) – darà immensa soddisfazione in tutte le mise a venire.

Come indossare i mocassini?

Pantaloni a sigaretta, gonne, vestiti e persino con i bermuda: non c’è look in cui i mocassini non trovino una perfetta contestualizzazione. Per stabilire quale sia il look perfetto per te, comincia identificando l’occasione d’uso. Ad esempio: per un look da lavoro, puoi puntare sulla combinazione (sempre impeccabile) di tailleur e mocassini. In tal caso, sceglili classici – in pelle o camoscio – con o senza un dettaglio metallico frontale che li impreziosisca.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Momonì primavera-estate 2024.

Pillola di stile: come indossare i mocassini con il calzino? La risposta è molto più semplice di quanto tu possa pensare. Si indossano seguendo il tuo istinto, la tua fantasia. Ci sono it-girls che imperano nello street style osando addirittura con i calzini di spugna, per un risultato estremamente cool e inaspettato. La soluzione più semplice, naturalmente, risiede nei calzini sottili e in cotone: puoi sceglierli bianchi per un effetto finale vagamente sofisticato e intellettuale, oppure colorati per aggiungere brio e spensieratezza alla tua mise. Nel look che ti proponiamo in foto sotto, ecco un abbinamento che fa leva sui mocassini neri e i calzini rossi. Un vero accento energico!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping: ecco i must-have da comprare ora

Pelle, camoscio o rafia? Le tendenze scarpe della moda primavera 2024 ci esortano a sperimentare ogni tipologia di materiale. In questa guida shopping abbiamo selezionato per te i migliori mocassini su cui puntare subito il tuo fashion radar. Ne troverai di classici, dalle linee essenziali e minimali, così come di più estrosi, con elementi metallici, gioielli decorativi o impunture a contrasto. Ancora, potrai optare tra le proposte con fondo in gomma o fondo in suola, oppure con o senza tacco. Lascia che a guidarti siano le tue esigenze giornaliere: è il modo più furbo di fare shopping!

Con punta squadrata, Geox (€109,90)

In pelle, con tacco e dettaglio metallico frontale. NeroGiardini (€149,90)

In pelle scamosciata, Hogan (€390)

In pelle nera con dettaglio metallico dorato, Hyusto (in sconto a €179)

In pelle e con gioiello frontale, See by Chloé, su MyTheresa (€345)

In rafia e con morsetto, ConTé (€65,99)

Con suola carrarmato in gomma, Timberland (€150)

In pelle scamosciata, Tod’s, su MyTheresa (€490)

In pelle bianca, COS (€125)

In pelle, con ornamento dorato frontale. Tory Burch, su MyTheresa (€395)

In cuoio nappa, Ralph Lauren (€149)

Con nappine frontali, Tassinari (in saldo a €140)

In pelle e con dettaglio metallico, Mango (€59,99)

Effetto vernice e con dettaglio metallico, Deichmann (€29,99)

Disponibile in più colori, Stonefly (€110)